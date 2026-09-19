Barbora Kundrát po postupe na bradlách poslala silný odkaz. Tvrdá práca sa oplatila

Barbora Kundrát
Barbora Kundrát (Autor: Facebook/Slovenská gymnastická federácia)
TASR|19. sep 2026 o 08:42
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Slovenská gymnasticka postúpila z piatej pozície v kvalifikácii.

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát postúpila do finále na bradlách na podujatí World Challenge Cup v maďarskom Szombathely.

V piatkovej kvalifikácii získala známku 13,066 bodu a obsadila piate miesto.

Dvadsaťdeväťročná Slovenka štartovala aj na kladine. Za svoju zostavu dostala 11,066 bodu a v kvalifikácii jej patrila 21. priečka, ktorá na postup medzi najlepšiu osmičku nestačila.

Kundrát po kvalifikácii na sociálnej sieti uviedla: „Nie každá súťaž je o medaile – niekedy je to o tom, aby si dokázal, že všetka tá tvrdá práca, obeta a nekonečné hodiny vo fitku stoja za to. Som hrdá na toto finále, hrdá na boj a ešte viac motivovaná pokračovať vpred.“

Finále na bradlách je na programe v sobotu, finálové súťaže sa v Szombathely začnú o 15.00 h.

Podujatie World Challenge Cup potrvá do nedele.

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    Barbora Kundrát po postupe na bradlách poslala silný odkaz. Tvrdá práca sa oplatila
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