Barbora Kundrát po postupe na bradlách poslala silný odkaz. Tvrdá práca sa oplatila

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrát postúpila do finále na bradlách na podujatí World Challenge Cup v maďarskom Szombathely.
V piatkovej kvalifikácii získala známku 13,066 bodu a obsadila piate miesto.
Dvadsaťdeväťročná Slovenka štartovala aj na kladine. Za svoju zostavu dostala 11,066 bodu a v kvalifikácii jej patrila 21. priečka, ktorá na postup medzi najlepšiu osmičku nestačila.
Kundrát po kvalifikácii na sociálnej sieti uviedla: „Nie každá súťaž je o medaile – niekedy je to o tom, aby si dokázal, že všetka tá tvrdá práca, obeta a nekonečné hodiny vo fitku stoja za to. Som hrdá na toto finále, hrdá na boj a ešte viac motivovaná pokračovať vpred.“
Finále na bradlách je na programe v sobotu, finálové súťaže sa v Szombathely začnú o 15.00 h.
Podujatie World Challenge Cup potrvá do nedele.