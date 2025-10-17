Trnava hostí Slovan, Hancko hrá doma či šláger v Nemecku. Športový program na dnes (18. október)

Športový program na sobotu, 18. október
Futbal
- 14:30 FK Inter Bratislava - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 13. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie, 13. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MŠK Považská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 13. kolo MONACObet ligy
- 15:30 MFK Ružomberok - KFC Komárno, 11. kolo Niké ligy
- 15:30 AS Trenčín - MFK Skalica, 11. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová, 11. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 11. kolo Niké ligy
- 15:00 Bohemians Praha - Viktoria Plzeň, 12. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice - FK Mladá Boleslav, 12. kolo českej ligy
- 15:00 FK Teplice - Slovan Liberec, 12. kolo českej ligy
- 15:00 MFK Karviná - Sigma Olomouc, 12. kolo českej ligy
- 18:00 Slavia Praha - FC Zlín, 12. kolo českej ligy
- 13:30 Nottingham Forest - FC Chelsea, 8. kolo Premier League
- 16:00 AFC Sunderland - Wolverhampton Wanderers, 8. kolo Premier League
- 16:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United, 8. kolo Premier League
- 16:00 Crystal Palace - AFC Bournemouth, 8. kolo Premier League
- 16:00 FC Burnley - Leeds United, 8. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City - FC Everton, 8. kolo Premier League
- 18:30 FC Fulham - FC Arsenal, 8. kolo Premier League
- 15:30 1. FC Heidenheim - Werder Brémy, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Kolín - FC Augsburg, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 RB Lipsko - Hamburger SV, 7. kolo Bundesligy
- 15:30 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart, 7. kolo Bundesligy
- 18:30 Bayern Mníchov - Borussia Dortmund, 7. kolo Bundesligy
- 17:00 OGC Nice - Olympique Lyon, 8. kolo Ligue 1
- 19:00 SCO Angers - AS Monaco, 8. kolo Ligue 1
- 21:05 Olympique Marseille - AC Le Havre, 8. kolo Ligue 1
- 15:00 AC Pisa - Hellas Verona, 7. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Sassuolo Calcio, 7. kolo Serie A
- 18:00 FC Turín - SSC Neapol, 7. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - Inter Miláno, 7. kolo Serie A
- 14:00 FC Sevilla - RCD Mallorca, 9. kolo La Ligy
- 16:15 FC Barcelona - FC Girona, 9. kolo La Ligy
- 18:30 FC Villarreal - Betis Sevilla, 9. kolo La Ligy
- 21:00 Atlético Madrid - CA Osasuna, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 Washington Capitals - Minnesota Wild, NHL
- 2:30 Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - San José Sharks, NHL
- 19:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL
- 21:00 Ottawa Senators - New York Islanders, NHL
- 21:30 New Jersey Devils - Edmonton Oilers, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
- Turnaj WTA v Osake a Ning-po
Cyklistika
- 4:00 5. etapa: Yizhou - Mashan Nongla (165,8 km), Okolo Kuang-si 2025
Basketbal
- 17:00 MBK Baník Handlová - Patrioti Levice, 5. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Prievidza - Košice Wolves, 5. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, 5. kolo TIPOS SBL
- 18:00 Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín, 5. kolo TIPOS Extraligy
- 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 5. kolo TIPOS Extraligy
- 18:30 MBK Ružomberok - BK AS Trenčín, 5. kolo TIPOS Extraligy
Volejbal
- 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok, 2. kolo Niké extraligy
- 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov, 2. kolo Niké extraligy
- 19:30 VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra, 2. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 16:00 HC Záhoráci - HáO TJ Slovan Modra, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 HK AGRO Topoľčany - HK Košice, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - HC Sporta Hlohovec, 8. kolo Niké Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - Raimond Sassari, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 26:34/
Formula 1
- 19:00 šprint, Veľká cena USA
- 23:00 kvalifikácia, Veľká cena USA
Stolný tenis
- 10:00 semifinále, ME družstiev 2025
Strelectvo
- 8:00 trap mix tímy kvalifikácia, MS v brokových zbraniach
- 14:30 trap mix tímy finále, MS v brokových zbraniach
Florbal
- 11:00 Nórsko - Slovensko, Six Nations Floorball Challenge
- 19:00 Slovensko - Poľsko, Six Nations Floorball Challenge
TV program: sobota, 18. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.