Trnava hostí Slovan, Hancko hrá doma či šláger v Nemecku. Športový program na dnes (18. október)

Hráči Spartaka Trnava a Slovanu v súboji o loptu.
Hráči Spartaka Trnava a Slovanu v súboji o loptu. (Autor: TASR)
Sportnet|18. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobota, 18. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 18. október

Futbal

  • 14:30 FK Inter Bratislava - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 13. kolo MONACObet ligy
  • 14:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie, 13. kolo MONACObet ligy
  • 14:30 MŠK Považská Bystrica - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 13. kolo MONACObet ligy

  • ﻿15:30 MFK Ružomberok - KFC Komárno, 11. kolo Niké ligy
  • 15:30 AS Trenčín - MFK Skalica, 11. kolo Niké ligy
  • 15:30 FC Tatran Prešov - FK Železiarne Podbrezová, 11. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 11. kolo Niké ligy

  • 15:00 Bohemians Praha - Viktoria Plzeň, 12. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Pardubice - FK Mladá Boleslav, 12. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Teplice - Slovan Liberec, 12. kolo českej ligy
  • 15:00 MFK Karviná - Sigma Olomouc, 12. kolo českej ligy
  • 18:00 Slavia Praha - FC Zlín, 12. kolo českej ligy

  • 13:30 Nottingham Forest - FC Chelsea, 8. kolo Premier League
  • 16:00 AFC Sunderland - Wolverhampton Wanderers, 8. kolo Premier League
  • 16:00 Brighton & Hove Albion - Newcastle United, 8. kolo Premier League
  • 16:00 Crystal Palace - AFC Bournemouth, 8. kolo Premier League
  • 16:00 FC Burnley - Leeds United, 8. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City - FC Everton, 8. kolo Premier League
  • 18:30 FC Fulham - FC Arsenal, 8. kolo Premier League

  • 15:30 1. FC Heidenheim - Werder Brémy, 7. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Kolín - FC Augsburg, 7. kolo Bundesligy
  • 15:30 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen, 7. kolo Bundesligy
  • 15:30 RB Lipsko - Hamburger SV, 7. kolo Bundesligy
  • 15:30 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart, 7. kolo Bundesligy
  • 18:30 Bayern Mníchov - Borussia Dortmund, 7. kolo Bundesligy

  • 17:00 OGC Nice - Olympique Lyon, 8. kolo Ligue 1
  • 19:00 SCO Angers - AS Monaco, 8. kolo Ligue 1
  • 21:05 Olympique Marseille - AC Le Havre, 8. kolo Ligue 1

  • 15:00 AC Pisa - Hellas Verona, 7. kolo Serie A
  • 15:00 US Lecce - Sassuolo Calcio, 7. kolo Serie A
  • 18:00 FC Turín - SSC Neapol, 7. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - Inter Miláno, 7. kolo Serie A

  • 14:00 FC Sevilla - RCD Mallorca, 9. kolo La Ligy
  • 16:15 FC Barcelona - FC Girona, 9. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Villarreal - Betis Sevilla, 9. kolo La Ligy
  • 21:00 Atlético Madrid - CA Osasuna, 9. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - Minnesota Wild, NHL
  • 2:30 Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks, NHL
  • 3:00 Utah Mammoth - San José Sharks, NHL
  • 19:00 Buffalo Sabres - Florida Panthers, NHL
  • 21:00 Ottawa Senators - New York Islanders, NHL
  • 21:30 New Jersey Devils - Edmonton Oilers, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Cyklistika

  • 4:00 5. etapa: Yizhou - Mashan Nongla (165,8 km), Okolo Kuang-si 2025

Basketbal

  • 17:00 MBK Baník Handlová - Patrioti Levice, 5. kolo TIPOS Extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 BC Prievidza - Košice Wolves, 5. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings, 5. kolo TIPOS SBL

  • 18:00 Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín, 5. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:00 Slávia ŠKP Banská Bystrica - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 5. kolo TIPOS Extraligy
  • 18:30 MBK Ružomberok - BK AS Trenčín, 5. kolo TIPOS Extraligy

Volejbal

  • 17:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - ŠKM Liptovský Hrádok, 2. kolo Niké extraligy
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov, 2. kolo Niké extraligy
  • 19:30 VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra, 2. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 16:00 HC Záhoráci - HáO TJ Slovan Modra, 8. kolo Niké Handball Extraligy
  • 18:00 HK AGRO Topoľčany - HK Košice, 8. kolo Niké Handball Extraligy
  • 19:30 MHC ŠTART Nové Zámky - HC Sporta Hlohovec, 8. kolo Niké Handball Extraligy

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - Raimond Sassari, odveta 2. kolo Európskeho pohára EHF /prvý zápas: 26:34/

Formula 1

  • 19:00 šprint, Veľká cena USA
  • 23:00 kvalifikácia, Veľká cena USA

Stolný tenis

  • 10:00 semifinále, ME družstiev 2025

Strelectvo

  • 8:00 trap mix tímy kvalifikácia, MS v brokových zbraniach
  • 14:30 trap mix tímy finále, MS v brokových zbraniach

Florbal

  • 11:00 Nórsko - Slovensko, Six Nations Floorball Challenge
  • 19:00 Slovensko - Poľsko, Six Nations Floorball Challenge
TV program: sobota, 18. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hráči Spartaka Trnava a Slovanu v súboji o loptu.
    Hráči Spartaka Trnava a Slovanu v súboji o loptu.
    Trnava hostí Slovan, Hancko hrá doma či šláger v Nemecku. Športový program na dnes (18. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Trnava hostí Slovan, Hancko hrá doma či šláger v Nemecku. Športový program na dnes (18. október)