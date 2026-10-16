Derby Trnava - Slovan či rozlúčka Starostu s kariérou. Športový program na dnes (17. október)

Na snímke obranca HK Dukla Trenčín Tomáš Starosta.
Na snímke obranca HK Dukla Trenčín Tomáš Starosta. (Autor: TASR)
Sportnet|17. okt 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 17. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 17. októbra

Futbal

  • 15:30 MFK Skalica - AS Trenčín, 11. kolo Niké ligy
  • 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 11. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 11. kolo Niké ligy

  • 14:30 FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce, 13. kolo MONACObet ligy
  • 14:30 MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica, 13. kolo MONACObet ligy
  • 14:30 FK Inter Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín, 13. kolo MONACObet ligy
  • 14:30 FC Slovan Galanta - MFK Bytča, 13. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 FK Mladá Boleslav – FK Teplice, 11. kolo českej ligy
  • 15:00 SK Artis Brno – Bohemians Praha 1905, 11. kolo českej ligy
  • 15:00 SK Slavia Praha – FC Hradec Králové, 11. kolo českej ligy
  • 15:00 FK Pardubice – FC Zlín, 11. kolo českej ligy
  • 18:00 SK Sigma Olomouc – FC Slovan Liberec, 11. kolo českej ligy

  • 13:30 FC Everton - FC Chelsea, 7. kolo Premier League
  • 16:00 FC Brentford - FC Liverpool, 7. kolo Premier League
  • 16:00 FC Fulham - Hull City, 7. kolo Premier League
  • 16:00 Manchester City - Ipswich Town, 7. kolo Premier League
  • 18:30 Newcastle United - Aston Villa, 7. kolo Premier League

  • 15:30 SV Elversberg – FC Augsburg, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy– SC Paderborn, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 Hamburger SV – VfB Stuttgart, 6. kolo Bundesligy
  • 15:30 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund, 6. kolo Bundesligy
  • 18:30 FC Bayern Mníchov – RB Lipsko, 6. kolo Bundesligy

  • 15:00 Venezia FC - SSC Neapol, 7. kolo Serie A
  • 18:00 Bologna FC - Inter Miláno, 7. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - FC Janov, 7. kolo Serie A

  • 17:15 RC Štrasburg - Paríž Saint-Germain, 7. kolo Ligue 1
  • 20:45 Lille OSC - Stade Brest, 7. kolo Ligue 1
  • 20:45 ESTAC Troyes - RC Lens, 7. kolo Ligue 1

  • 14:00 Espanyol Barcelona - Atlético Madrid, 9. kolo La Ligy
  • 16:15 Villarreal CF - Elche CF, 9. kolo La Ligy
  • 18:30 Real Betis - FC Barcelona, 9. kolo La Ligy
  • 21:00 Valencia CF - Athletic Bilbao, 9. kolo La Ligy

Hokej

  • 3:00 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 4:00 Anaheim Ducks - Boston Bruins, NHL
  • 19:00 Washington Capitals - New Jersey Devils, NHL
  • 21:30 Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes, NHL
  • 22:00 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks, NHL

  • 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 12. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HC '05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen, 12. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 12. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 HC Prešov - HC Košice, 12. kolo Tipsport ligy  

Tenis

  • Turnaj WTA Wu-chan
  • Turnaj ATP Šanghaj

Florbal

  • 17:00 Česko - Slovensko, prípravný medzištátny zápas

Cestná cyklistika

  • 4:30 5. etapa: Ťin-čcheng-ťiang - I-čou (170,1 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
  • ﻿12:45 4. etapa: Hoogeveen – VAM-Berg (149,8 km), Eneco Tour 2026

Dráhová cyklistika

  • 6:30 muži - omnium I - scratch na 10 km, MS
  • 9:28 muži - omnium II - tempo na 10 km, MS
  • 11:35 ženy - 1 km s pevným štartom - finále, MS
  • 12:17 ženy - madison na 30 km - finále, MS
  • 13:01 muži - omnium III - vylučovacie preteky, MS
  • 13:59 ženy - stíhacie preteky jednotlivkýň - finále, MS
  • 14:23 muži - omnium IV - bodovacie preteky na 25 km, MS

Basketbal

  • 15:00 WBC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín, 5. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 16:00 Basketbal Trenčín - Piešťanské Čajky, 5. kolo Tipos extraligy
  • 19:30 CBK Košice - MBK Ružomberok, 5. kolo Tipos extraligy

  • 17:00 Inter Basket - Košice Wolves, 5. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - Nitra Blue Wings, 5. kolo Tipos SBL

  • 21:30 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, finále play off WNBA

Volejbal

  • 15:00 ŠK ELBA Prešov – VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké extraligy
  • 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok – KOOPERATIVA Slávia EUBA, 4. kolo Niké extraligy
  • 18:00 ŠVK Pezinok – VK PIRANE Brusno, 4. kolo Niké extraligy
  • 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VA UNIZA Žilina, 4. kolo Niké extraligy
  • 19:00 Volley project UKF Nitra – HIT UCM Trnava, 4. kolo Niké extraligy

  • 17:00 TJ Slávia Svidník - VK Slávia SPU Nitra, 1. kolo Niké extraligy
  • 18:00 VK Mirad UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, 1. kolo Niké extraligy
  • 18:30 VK Slovan Bratislava - Rieker UJS Komárno, 1. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Hádzaná

  • 17:00 DHC Slavia Praha - HK SK Cheb, 7. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 DHK Zora Olomouc - Sokol Písek, 7. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 HC Tatran Stupava - HC DAC Dunajská Streda, 7. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Sokol Poruba, 7. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 DHK Baník Most - Handball Club Zlín, 7. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 GS Drama 1986 – MŠK Považská Bystrica, 2. kolo Európskeho pohára EHF

  • 18:15 HK AGRO Topoľčany - MHC ŠTART Nové Zámky, 7. kolo Handball Extraligy
  • 18:30 ŠKP Bratislava - HC Záhoráci, 7. kolo Handball Extraligy

Motokros

  • 10:00 záverečný deň, Šesťdňová ISDE

Stolný tenis

  • 11:30 muži - dvojhra, štvrťfinále, ME v stolnom tenise
  • 12:20 ženy - dvojhra, štvrťfinále, ME v stolnom tenise
  • 19:45 muži - štvorhra, finále, ME v stolnom tenise
  • 20:30 ženy - štvorhra, finále, ME v stolnom tenise

Zápasenie

  • 1:45 semifinále do 92 kg /D. Jakšík?/, MS do 23 rokov
  • 19:30 repasáž do 92 kg /D. Jakšík?/, MS do 23 rokov
  • 19:30 kvalifikácia a vyraďovacie kolá do 97 kg /A. Jakšík/, MS do 23 rokov

Triatlon

  • 6:15 ženy elite /D. Dunajská/, SP v Pekingu

Kolieskové športy

  • 1:00 semifinále alebo zápas o 5.–8. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 14:00 zápas o 15. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 15:30 zápasy o 13. a 11. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 17:00 zápas o 9. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 18:30 zápas o 7. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 21:30 zápas o 5. miesto a o 3. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
  • 21:15 Semifinále mužov, skateboarding – street (R. Tury), World Skate Games
  • 14:00 100 m šprint – kvalifikácia, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
  • 22:15 100 m šprint – finále, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
TV program: sobota, 17. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke obranca HK Dukla Trenčín Tomáš Starosta.
    Na snímke obranca HK Dukla Trenčín Tomáš Starosta.
    Derby Trnava - Slovan či rozlúčka Starostu s kariérou. Športový program na dnes (17. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Derby Trnava - Slovan či rozlúčka Starostu s kariérou. Športový program na dnes (17. október)