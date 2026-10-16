Derby Trnava - Slovan či rozlúčka Starostu s kariérou. Športový program na dnes (17. október)

Športový program na sobotu, 17. októbra
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - AS Trenčín, 11. kolo Niké ligy
- 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 11. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 11. kolo Niké ligy
- 14:30 FK Humenné - FC ViOn Zlaté Moravce, 13. kolo MONACObet ligy
- 14:30 MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica, 13. kolo MONACObet ligy
- 14:30 FK Inter Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín, 13. kolo MONACObet ligy
- 14:30 FC Slovan Galanta - MFK Bytča, 13. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Mladá Boleslav – FK Teplice, 11. kolo českej ligy
- 15:00 SK Artis Brno – Bohemians Praha 1905, 11. kolo českej ligy
- 15:00 SK Slavia Praha – FC Hradec Králové, 11. kolo českej ligy
- 15:00 FK Pardubice – FC Zlín, 11. kolo českej ligy
- 18:00 SK Sigma Olomouc – FC Slovan Liberec, 11. kolo českej ligy
- 13:30 FC Everton - FC Chelsea, 7. kolo Premier League
- 16:00 FC Brentford - FC Liverpool, 7. kolo Premier League
- 16:00 FC Fulham - Hull City, 7. kolo Premier League
- 16:00 Manchester City - Ipswich Town, 7. kolo Premier League
- 18:30 Newcastle United - Aston Villa, 7. kolo Premier League
- 15:30 SV Elversberg – FC Augsburg, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 FC Schalke 04 – 1. FSV Mainz 05, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy– SC Paderborn, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV – VfB Stuttgart, 6. kolo Bundesligy
- 15:30 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund, 6. kolo Bundesligy
- 18:30 FC Bayern Mníchov – RB Lipsko, 6. kolo Bundesligy
- 15:00 Venezia FC - SSC Neapol, 7. kolo Serie A
- 18:00 Bologna FC - Inter Miláno, 7. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - FC Janov, 7. kolo Serie A
- 17:15 RC Štrasburg - Paríž Saint-Germain, 7. kolo Ligue 1
- 20:45 Lille OSC - Stade Brest, 7. kolo Ligue 1
- 20:45 ESTAC Troyes - RC Lens, 7. kolo Ligue 1
- 14:00 Espanyol Barcelona - Atlético Madrid, 9. kolo La Ligy
- 16:15 Villarreal CF - Elche CF, 9. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - FC Barcelona, 9. kolo La Ligy
- 21:00 Valencia CF - Athletic Bilbao, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 3:00 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - Boston Bruins, NHL
- 19:00 Washington Capitals - New Jersey Devils, NHL
- 21:30 Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes, NHL
- 22:00 Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks, NHL
- 17:30 HK Spišská Nová Ves - HK Poprad, 12. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HC '05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen, 12. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina, 12. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 HC Prešov - HC Košice, 12. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Florbal
- 17:00 Česko - Slovensko, prípravný medzištátny zápas
Cestná cyklistika
- 4:30 5. etapa: Ťin-čcheng-ťiang - I-čou (170,1 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 12:45 4. etapa: Hoogeveen – VAM-Berg (149,8 km), Eneco Tour 2026
Dráhová cyklistika
- 6:30 muži - omnium I - scratch na 10 km, MS
- 9:28 muži - omnium II - tempo na 10 km, MS
- 11:35 ženy - 1 km s pevným štartom - finále, MS
- 12:17 ženy - madison na 30 km - finále, MS
- 13:01 muži - omnium III - vylučovacie preteky, MS
- 13:59 ženy - stíhacie preteky jednotlivkýň - finále, MS
- 14:23 muži - omnium IV - bodovacie preteky na 25 km, MS
Basketbal
- 15:00 WBC Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín, 5. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Basketbal Trenčín - Piešťanské Čajky, 5. kolo Tipos extraligy
- 19:30 CBK Košice - MBK Ružomberok, 5. kolo Tipos extraligy
- 17:00 Inter Basket - Košice Wolves, 5. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Nitra Blue Wings, 5. kolo Tipos SBL
- 21:30 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, finále play off WNBA
Volejbal
- 15:00 ŠK ELBA Prešov – VK Slovan Bratislava, 4. kolo Niké extraligy
- 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok – KOOPERATIVA Slávia EUBA, 4. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok – VK PIRANE Brusno, 4. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VA UNIZA Žilina, 4. kolo Niké extraligy
- 19:00 Volley project UKF Nitra – HIT UCM Trnava, 4. kolo Niké extraligy
- 17:00 TJ Slávia Svidník - VK Slávia SPU Nitra, 1. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Mirad UNIPO Prešov - HIT MTF Trnava, 1. kolo Niké extraligy
- 18:30 VK Slovan Bratislava - Rieker UJS Komárno, 1. kolo Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:00 DHC Slavia Praha - HK SK Cheb, 7. kolo Doprastav ligy
- 17:30 DHK Zora Olomouc - Sokol Písek, 7. kolo Doprastav ligy
- 17:30 HC Tatran Stupava - HC DAC Dunajská Streda, 7. kolo Doprastav ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - DHC Sokol Poruba, 7. kolo Doprastav ligy
- 18:00 DHK Baník Most - Handball Club Zlín, 7. kolo Doprastav ligy
- 18:00 GS Drama 1986 – MŠK Považská Bystrica, 2. kolo Európskeho pohára EHF
- 18:15 HK AGRO Topoľčany - MHC ŠTART Nové Zámky, 7. kolo Handball Extraligy
- 18:30 ŠKP Bratislava - HC Záhoráci, 7. kolo Handball Extraligy
Motokros
- 10:00 záverečný deň, Šesťdňová ISDE
Stolný tenis
- 11:30 muži - dvojhra, štvrťfinále, ME v stolnom tenise
- 12:20 ženy - dvojhra, štvrťfinále, ME v stolnom tenise
- 19:45 muži - štvorhra, finále, ME v stolnom tenise
- 20:30 ženy - štvorhra, finále, ME v stolnom tenise
Zápasenie
- 1:45 semifinále do 92 kg /D. Jakšík?/, MS do 23 rokov
- 19:30 repasáž do 92 kg /D. Jakšík?/, MS do 23 rokov
- 19:30 kvalifikácia a vyraďovacie kolá do 97 kg /A. Jakšík/, MS do 23 rokov
Triatlon
- 6:15 ženy elite /D. Dunajská/, SP v Pekingu
Kolieskové športy
- 1:00 semifinále alebo zápas o 5.–8. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 14:00 zápas o 15. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 15:30 zápasy o 13. a 11. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 17:00 zápas o 9. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 18:30 zápas o 7. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 21:30 zápas o 5. miesto a o 3. miesto, inline hokej muži, World Skate Games
- 21:15 Semifinále mužov, skateboarding – street (R. Tury), World Skate Games
- 14:00 100 m šprint – kvalifikácia, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
- 22:15 100 m šprint – finále, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
TV program: sobota, 17. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.