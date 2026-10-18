Pred mesiacom sa rozhodli pokračovať a sú majsterky Európy. Úžasný pocit, hovorí Kukuľková

Reprezentantka Slovenska v stolnom tenise Tatiana Kukuľková nadviazala na úspešné partnerstvo s Poľkou Nataliou Bajorovou a na majstrovstvách Európy v Ľubľane dokázali dokráčať vo štvorhre na pomyselný vrchol.
Po zisku bronzu na ME 2024 si tentoraz napravili chuť, keď vo finále zdolali poľskú dvojicu Zuzanna Wielgosová, Anna Brzyská 3:0 a získali zlato.
Slovensko-poľské duo gradovalo každým zápasom svoju formu, najlepšie výkony si nechalo na vyraďovaciu fázu. Vo štvrťfinále, semifinále a napokon ani vo finále nestratilo ani jeden set.
Vo finálovom súboji boli šance 50 na 50.
„Keď sa zamyslím nad našim turnajom, tak prvý zápas sme vyhrali 3:2, druhý 3:1 a zostávajúce tri 3:0.
Možno to navonok vyzeralo jednoducho, ale rozhodne to také nebolo. Myslím si, že vo finálovom súboji boli šance 50 na 50.
Pre nás bolo dôležité, že sme v jednom momente dokázali vrátiť zo stavu 5:9. Keby je to 2:1, tak by to bolo otvorené, preto vyhrať 3:0 bolo kľúčové.
Vo finále majstrovstiev Európy sa môže stať čokoľvek,“ vyjadrila sa Kukuľková pre oficiálnu stránku Európskej stolnotenisovej únie (ETTU).
Boli sme lepším párom
Bajorová si cení zlato viac o to, že len prednedávnom sa rozhodla pokračovať vo štvorhre so slovenskou stolnou tenistkou: „Sme extrémne šťastné.
Pred mesiacom sme sa rozhodli, že budeme naďalej spolu hrať, keďže štvorhra je súčasťou olympijského programu.
Naše zväzy sa dohodli a sme radi, že sme vyhrali titul. Je to úžasný pocit.
Bolo to prvýkrát, kedy som vo finále hrali proti mojim spoluhráčkam. Poznáme sa veľmi dobre, ale boli sme lepším párom.“
Slovensko získalo historicky na európskych šampionátoch len druhé zlato. Po taktickej stránke ukázali Kukuľková s Bajorovou veľkú vyspelosť v súbojoch o medaily.
Finálové súperky odohrali neuveriteľný turnaj
„Veľmi dobre sme boli pripravené takticky a možno sme v niektorých momentoch mali aj šťastie.
Treba však povedať, že naše finálové súperky odohrali neuveriteľný turnaj. Samozrejme, sme extrémne šťastné, že sme vyhrali,“ dodala Kukuľková.