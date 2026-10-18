Slováci sa nedočkali medaily. Proti zámorskému tímu nedali gól, Česi nezvládli finále

Slovenskí reprezentanti v inline hokeji prehrali na World Skate Games zápas o bronz s USA 0:2.
Víťazný gól strelil v 35. minúte Kevin Mooney v presilovej hre po vylúčení Jakuba Loydla. Zlato získali Francúzi, ktorí zdolali Čechov 7:5.
Víťazný gól strelil v 35. minúte Kevin Mooney.
Slovenskí reprezentanti v inline hokeji prehrali na World Skate Games zápas o bronz s USA 0:2.
Víťazný gól strelil v 35. minúte Kevin Mooney v presilovej hre po vylúčení Jakuba Loydla. Zlato získali Francúzi, ktorí zdolali Čechov 7:5.