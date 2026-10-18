Slováci sa nedočkali medaily. Proti zámorskému tímu nedali gól, Česi nezvládli finále

Momentka zo zápasu Slovensko - USA.
Momentka zo zápasu Slovensko - USA. (Autor: Facebook / Zväz slovenského kolieskového korčuľovania ZSKK)
TASR|18. okt 2026 o 07:43
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Víťazný gól strelil v 35. minúte Kevin Mooney.

Slovenskí reprezentanti v inline hokeji prehrali na World Skate Games zápas o bronz s USA 0:2.

Víťazný gól strelil v 35. minúte Kevin Mooney v presilovej hre po vylúčení Jakuba Loydla. Zlato získali Francúzi, ktorí zdolali Čechov 7:5.

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