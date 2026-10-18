    Kubiš šprintoval v záverečnej etape o výhru. V celkovom poradí sa posunul

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
    TASR|18. okt 2026 o 17:10
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    Záverečná etapa vyvrcholila dojazdom, v ktorom dominovali jazdci tímu Unibet.

    Eneco Tour 2026

    Výsledky - 5. etapa (Arnhem – Arnhem, 149,2 km):

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    3:05:00 hod

    2.

    NLD

    Dylan Groenewegen

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    3.

    ITA

    Davide Donati

    Red Bull - Bora hansgrohe

    + 0 s

    4.

    SWE

    Jacob Söderqvist

    Lidl-Trek

    + 0 s

    5.

    NLD

    Elmar Reinders

    United Rose Rockets

    + 0 s

    6.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 0 s

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil celkové 12. miesto na pretekoch Eneco Tour 2026.

    V nedeľnej záverečnej 5. etape finišoval na 6. priečke. Celkovým víťazom podujatia sa stal Belgičan Victor Campenaerts.

    Cyklisti absolvovali v záverečnej etape 149 kilometrov na okruhoch v okolí holandského Arnhemu.

    „Som veľmi hrdý. Keď som prišiel do tímu, moja úloha bolo byť stopercentný domestik a ním som dodnes. Nikdy mi nenapadlo, že raz budem jazdiť za jeden z najlepších tímov na svete a že celý tím bude pracovať práve pre mňa.

    Je to obrovská česť, najmä keď mám okolo seba takých skvelých jazdcov. Dáva mi to sebavedomie. Dnes som si veril. Ešte si trochu užijeme spoločné chvíle v autobuse, no už sa teším na moju tehotnú priateľku,“ konštatoval Campenaerts.

    Záverečná etapa vyvrcholila dojazdom, v ktorom dominovali jazdci tímu Unibet. Kubiš a Čech Tomáš Kopecký pomohli tímovému spolujazdcovi Dylanovi Groenewegenovi, no napokon sa pred neho dostal Tim Merlier.

    Konečné poradie po 5. etape

    #

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    BEL

    Victor Campenaerts

    Team Visma | Lease a Bike

    11:49:26 hod

    2.

    NLD

    Wessel Mouris

    Unibet Rose Rockets

    + 15 s

    3.

    NZL

    Finn Fisher-Black

    Visma-Lease a Bike

    + 30 s 

    4.

    CZE

    Tomás Kopecký

    Unibet Rose Rockets

    + 38 s

    5.

    NLD

    Pepijn Reinderink

    Soudal QuickStep

    + 1:02 min

    6.

    BEL

    Milan Lanhove

    Team Flanders - Baloise

    + 1:06 min

    12.

    SVK

    Lukáš Kubiš

    Unibet Rose Rockets

    + 1:37 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš.
    Kubiš šprintoval v záverečnej etape o výhru. V celkovom poradí sa posunul
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