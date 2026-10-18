Kubiš šprintoval v záverečnej etape o výhru. V celkovom poradí sa posunul

Eneco Tour 2026
Výsledky - 5. etapa (Arnhem – Arnhem, 149,2 km):
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
3:05:00 hod
2.
Dylan Groenewegen
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
3.
Davide Donati
Red Bull - Bora hansgrohe
+ 0 s
4.
Jacob Söderqvist
Lidl-Trek
+ 0 s
5.
Elmar Reinders
United Rose Rockets
+ 0 s
6.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 0 s
Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil celkové 12. miesto na pretekoch Eneco Tour 2026.
V nedeľnej záverečnej 5. etape finišoval na 6. priečke. Celkovým víťazom podujatia sa stal Belgičan Victor Campenaerts.
Cyklisti absolvovali v záverečnej etape 149 kilometrov na okruhoch v okolí holandského Arnhemu.
„Som veľmi hrdý. Keď som prišiel do tímu, moja úloha bolo byť stopercentný domestik a ním som dodnes. Nikdy mi nenapadlo, že raz budem jazdiť za jeden z najlepších tímov na svete a že celý tím bude pracovať práve pre mňa.
Je to obrovská česť, najmä keď mám okolo seba takých skvelých jazdcov. Dáva mi to sebavedomie. Dnes som si veril. Ešte si trochu užijeme spoločné chvíle v autobuse, no už sa teším na moju tehotnú priateľku,“ konštatoval Campenaerts.
Záverečná etapa vyvrcholila dojazdom, v ktorom dominovali jazdci tímu Unibet. Kubiš a Čech Tomáš Kopecký pomohli tímovému spolujazdcovi Dylanovi Groenewegenovi, no napokon sa pred neho dostal Tim Merlier.
Konečné poradie po 5. etape
#
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Victor Campenaerts
Team Visma | Lease a Bike
11:49:26 hod
2.
Wessel Mouris
Unibet Rose Rockets
+ 15 s
3.
Finn Fisher-Black
Visma-Lease a Bike
+ 30 s
4.
Tomás Kopecký
Unibet Rose Rockets
+ 38 s
5.
Pepijn Reinderink
Soudal QuickStep
+ 1:02 min
6.
Milan Lanhove
Team Flanders - Baloise
+ 1:06 min
12.
Lukáš Kubiš
Unibet Rose Rockets
+ 1:37 min