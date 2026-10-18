ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (12. kolo)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú zápas 12. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
18.10.2026 o 16:00
12. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vitajte pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 12. kola Tipsport ligy, v ktorom Slovan Bratislava hostí Nitru. Úvodné buly je na programe o 16:00.
Slovan sa nachádza na 4. mieste, na konte má 22 bodov. Na tretie Košice a druhú Žilinu stráca jeden bod, no odohral o zápas menej. Belasí vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole ale prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 1:4.
Nitre patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierala 11 bodov. Na deviate Michalovce stráca jeden bod. Z uplynulých piatich duelov vyhrali Nitrania tri, v minulom kole zvíťazili nad Prešovom 4:3 po predĺžení, ktoré rozhodol Osburn.
Slovan sa nachádza na 4. mieste, na konte má 22 bodov. Na tretie Košice a druhú Žilinu stráca jeden bod, no odohral o zápas menej. Belasí vyhrali tri z posledných piatich zápasov, v minulom kole ale prehrali na ľade Liptovského Mikuláša 1:4.
Nitre patrí 10. priečka, doposiaľ nazbierala 11 bodov. Na deviate Michalovce stráca jeden bod. Z uplynulých piatich duelov vyhrali Nitrania tri, v minulom kole zvíťazili nad Prešovom 4:3 po predĺžení, ktoré rozhodol Osburn.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.