Slafkovský umlčal kritikov. Prišla pochvala aj od Caufielda: Veľmi sa mi páčilo, ako hral

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si za svoj výkon pri víťazstve Montrealu Canadiens nad Buffalom Sabres 4:3 po predĺžení vyslúžil pochvalu od trénera Martina St. Louisa, spoluhráča Colea Caufielda aj kanadských médií.
Podľa novinára Jonathana Berniera z TVA odohral 22-ročný útočník pravdepodobne svoj najlepší zápas v doterajšom priebehu sezóny NHL.
Slafkovský si pripísal dve asistencie, no pozornosť pútal predovšetkým svojou aktivitou a prácou s pukom.
Hral podľa svojej identity
„Bol dobrý pri napádaní súpera a hokejkou prekazil niekoľko jeho akcií. Hral podľa svojej identity a presne to od neho potrebujeme,“ vyzdvihol slovenského krídelníka tréner St. Louis.
Bernier pripomenul, že ešte začiatkom týždňa dostával Slafkovský od kanadských komentátorov rady, aby pri korčuľovaní viac zdvíhal hlavu a lepšie čítal hru.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Buffalo
V sobotu však podľa neho ukázal výrazne lepší prehľad, rýchle rozhodovanie a schopnosť vytvárať šance spoluhráčom.
Podieľal sa na prvých dvoch góloch Canadiens, pričom pri druhom zásahu získal puk aktívnym napádaním a následne pripravil streleckú pozíciu Caufieldovi. Ďalšie výborné príležitosti vytvoril aj Zacharymu Bolducovi.
Osobitnú pozornosť venoval výkonu Slafkovského aj portál Sportsnet, ktorý vyzdvihol návrat súhry elitného útoku Montrealu v zložení Nick Suzuki, Slafkovský a Caufield.
Trojica, ktorú tréner opäť spojil pred piatimi zápasmi, predviedla podľa novinára Erica Engelsa výkon pripomínajúci jej najlepšie obdobia.
Chceli byť tými, ktorí rozhodnú zápas
Pri hre piatich proti piatim kontrolovala až 76 percent streleckých pokusov a 97 percent očakávaných gólov (xG), čo znamená, že súperovi nedovolili takmer nič.
Hráči prvej formácie sa spolu podieľali na piatich kanadských bodoch. „Chceli byť tými, ktorí rozhodnú zápas,“ poznamenal St. Louis na adresu svojich elitných útočníkov.
Slovenského spoluhráča po stretnutí ocenil aj dvojgólový hrdina Caufield. Vyzdvihol najmä jeho fyzickú hru, dôraz pri napádaní, získavanie pukov a schopnosť udržať tím v útočnom pásme.
Caufield o Slafkovskom: Páčilo sa mi, ako hral
„Videl som správne rozhodnutia, dôraz na detaily, využíval svoje telo a zblokoval niekoľko striel. Svojou fyzickou hrou pri napádaní nútil súpera k stratám puku.
Keď je vo svojej najlepšej forme, vidíte, aký dobrý v týchto činnostiach dokáže byť. Veľmi sa mi páčilo, ako dnes hral.
Vytvoril množstvo príležitostí a teším sa na jeho ďalšie výkony,“ povedal Caufield pre Sportsnet.
Americký útočník zároveň naznačil, že elitná formácia Canadiens postupne nachádza stratenú súhru.
„Úprimne, trochu mi to pripomínalo minulú sezónu. Keď nezačnete ročník v rovnakom zložení, chvíľu trvá, kým sa všetko vráti do normálu. Páčilo sa mi však, ako sme hrali. Verím, že na tom dokážeme stavať,“ dodal Caufield.
Ten rozhodol o triumfe Montrealu svojím druhým gólom v zápase už po 54 sekundách predĺženia.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
8
1
4
5
-1
2.
Dalibor Dvorský
St. Louis
8
2
1
3
0
3.
Šimon Nemec
Calgary
7
0
3
3
-8
4.
Martin Pospíšil
Calgary
7
1
1
2
-5
5.
Erik Černák
Tampa Bay
8
0
1
1
+7
6.
Martin Fehérváry
Washington
8
0
1
1
+3
7.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Slafkovský si v ôsmom stretnutí sezóny pripísal štvrtú asistenciu a na konte má päť bodov (1+4).
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