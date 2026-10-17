Žilina proti DAC a hokejový Slovan privíta Nitru. Športový program na dnes (18. október)

Športový program na nedeľu, 18. októbra
Futbal
- 15:30 MFK Zemplín Michalovce - FC Košice, 11. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Dukla Banská Bystrica - FK Železiarne Podbrezová, 11. kolo Niké ligy
- 18:00 MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 11. kolo Niké ligy
- 10:30 FC Petržalka - ŠK Slovan Bratislava B, 13. kolo MONACObet ligy
- 13:00 1. FC Slovácko – FC Zbrojovka Brno, 11. kolo českej ligy
- 15:00 FC Baník Ostrava – AC Sparta Praha, 11. kolo českej ligy
- 18:00 FK Jablonec – FC Viktoria Plzeň, 11. kolo českej ligy
- 15:00 AFC Bournemouth – AFC Sunderland, 7. kolo Premier League
- 15:00 Brighton & Hove Albion – Crystal Palace, 7. kolo Premier League
- 15:00 Leeds United – Manchester United, 7. kolo Premier League
- 17:30 Nottingham Forest – FC Arsenal, 7. kolo Premier League
- 15:30 Bayer 04 Leverkusen – SC Freiburg, 6. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim, 6. kolo Bundesligy
- 12:30 Udinese Calcio – US Lecce, 7. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina – Como 1907, 7. kolo Serie A
- 18:00 AC Miláno – Atalanta Bergamo, 7. kolo Serie A
- 20:45 Juventus Turín – Lazio Rím, 7. kolo Serie A
- 15:00 Angers SCO - Olympique Marseille, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC - Stade Rennes, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 FC Lorient - AS Monaco, 7. kolo Ligue 1
- 17:15 Le Havre AC - AJ Auxerre, 7. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - OGC Nice, 7. kolo Ligue 1
- 14:00 CA Osasuna - Racing Santander, 9. kolo La Ligy
- 16:15 Celta Vigo - Deportivo Alavés, 9. kolo La Ligy
- 18:30 Málaga CF - Real Sociedad, 9. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - Sevilla FC, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Florida Panthers - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - New York Islanders, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Ottawa Senators, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - San Jose Sharks, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - New York Rangers, NHL
- 1.00 Chicago Blackhawks - Dallas Stars, NHL
- 2:00 Nashville Predators - St. Louis Blues, NHL
- 3:00 Los Angeles Kings - Boston Bruins, NHL
- 4:00 Utah Mammoth - Edmonton Oilers, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins, NHL
- 14:00 HK Dukla Michalovce - HK 32 Liptovský Mikuláš, 12. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra, 12. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 HC Nové Zámky - HK Skalica, 10. kolo Tipos SHL
- 16:00 Rytieri Martin - HC 19 Humenné, 10. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK Levice - HC MUŠLA Topoľčany, 10. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK Žiar nad Hronom - TSS Group Dubnica, 10. kolo Tipos SHL
- 17:00 HK '95 Považská Bystrica - HK Detva, 10. kolo Tipos SHL
- 16:00 BK Mladá Boleslav - Mountfield HK, 12. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 12. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 Motor České Budějovice - Rytíři Kladno, 12. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec, 12. kolo českej extraligy
- 17:30 HC VERVA Litvínov - Energie Karlovy Vary, 12. kolo českej extraligy
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Cestná cyklistika
- 4:30 6. etapa: I-čou - Ma-šan Nong-la Scenic Spot (165,8 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 12:30 5. etapa: Arnhem – Arnhem (149,2 km), Eneco Tour 2026
Dráhová cyklistika
- 8:00 ženy - bodovacie preteky na 25 km - finále, MS
- 8:45 muži - vylučovacie preteky - finále, MS
- 9:07 muži - šprint - finále, MS
- 9:44 ženy - keirin - finále, MS
- 10:03 muži - madison na 50 km - finále, MS
Basketbal
- 16:00 Young Angels Košice - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 14. kolo-predohrávka Tipos extraligy
- 17:00 BC Komárno - BKM Lučenec, 5. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice - Spišskí Rytieri, 5. kolo Tipos SBL
- 16:00 KK Budućnost VOLI Podgorica - BC Slovan Bratislava, 4. kolo Jadranskej ligy
Hádzaná
- 17:00 HK Bojnice – roomz JAGS Vöslau, 2. kolo Európskeho pohára EHF
- 16:00 HC Sporta Hlohovec - Tatran Prešov, 7. kolo Handball Extraligy
Stolný tenis
- 11:00 semifinále a finále mužskej a ženskej dvojhry, štvrťfinále, ME v stolnom tenise
Zápasenie
- 1:45 semifinále do 97 kg /A. Jakšík?/, MS do 23 rokov
- 03:00 finále a zápasy o bronz do 92 kg /D. Jakšík?/, MS do 23 rokov
- 19:30 repasáž do 97 kg /A. Jakšík?/, MS do 23 rokov
- 22:00 finále a zápasy o bronz do 97 kg /A. Jakšík?/, MS do 23 rokov
Kolieskové športy
- 1:15, finále, inline hokej muži, World Skate Games
- 20:45 Semifinále mužov, skateboarding – street (R. Tury), World Skate Games
- 14:30 maratón, inline rýchlokorčuľovanie, World Skate Games
TV program: sobota, 17. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.