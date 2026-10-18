Dramatické vyvrcholenie Európskeho šampionátu. Mužské aj ženské finále prinieslo veľkú drámu

Francúzsky stolnotenisový reprezentant Felix Lebrun získal na ME v slovinskej Ľubľane zlatú medailu v mužskej dvojhre. V nedeľňajšom finále zdolal Švéda Antona Källberga 4:3 na sety.
Medzi ženami triumfovala Ruska Elisabet Abraamianová, ktorá v dramatickom finále zdolala Nemku Annett Kaufmannovú rovnako 4:3 na sety.
ME v stolnom tenise 2026
Muži - dvojhra - finále:
Felix Lebrun (Fr.) - Anton Källberg (Švéd.) 4:3 (-7, 9, 11, -8, -9, 6, 1)
Ženy - dvojhra - finále:
Elisabet Abraamianová (Rus.) - Annett Kaufmannová (Nem.) 4:3 (13, 5, -5, -9, 10, -6, 6)