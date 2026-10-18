ONLINE: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
18.10.2026 o 18:00
11. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Bednár, Štofik.
Prenos
Futbalových fanúšikov čaká v nedeľu 18. októbra jeden z najväčších šlágrov doterajšieho priebehu aktuálneho ročníka Niké ligy. V rámci 11. kola privíta MŠK Žilina na domácom trávniku DAC 1904 Dunajská Streda. Súboj druhého tímu tabuľky s aktuálnym lídrom súťaže má výkop naplánovaný na 18:00 hod. a jeho výsledok môže výrazne ovplyvniť situáciu na čele ligového pelotónu. Žilinčania budú chcieť využiť výhodu domáceho prostredia a priblížiť sa k vedúcej priečke, zatiaľ čo hostia zo Žitného ostrova pricestujú pod Dubeň s cieľom potvrdiť svoju výbornú formu.
Dunajská Streda vstupuje do stretnutia z pozície lídra, keď v deviatich odohraných zápasoch nazbierala 23 bodov za sedem víťazstiev a dve remízy. Mužstvo trénera Roberta Klaussa navyše v aktuálnej ligovej sezóne ešte neokúsilo trpkosť prehry a môže sa pochváliť impozantným skóre 28:5. DAC tak disponuje nielen mimoriadne produktívnym útokom, ale aj najpevnejšou defenzívou súťaže. Žilina má po desiatich vystúpeniach na konte 21 bodov s bilanciou šiestich víťazstiev, troch remíz a jednej prehry. Zverenci trénera Vladimíra Veselého strelili 25 gólov, no inkasovali až devätnásťkrát. Práve defenzívna disciplína tak môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov nedeľného súboja.
Šošoni sa v poslednom ligovom vystúpení predstavili na ihrisku Ružomberka, odkiaľ si po remíze 2:2 odviezli jeden bod. O presné zásahy žlto-zelených sa postarali Michal Faško a Luka Narimanidze, pričom oba góly padli už v úvodných šestnástich minútach. Predtým Žilinčania zdolali Trenčín 2:1, remizovali na pôde Slovana Bratislava 3:3 a zaznamenali aj cenné víťazstvá nad Podbrezovou (3:1) či Spartakom Trnava (3:1). Tieto výsledky potvrdzujú ofenzívny potenciál mužstva, ktoré sa dokáže strelecky presadiť aj proti kvalitným súperom. Na druhej strane však Žilina v posledných piatich ligových stretnutiach ani raz neudržala čisté konto, čo proti mimoriadne efektívnemu útoku Dunajskej Stredy predstavuje výrazné varovanie.
DAC má za sebou presvedčivé výkony aj proti najväčším konkurentom v boji o popredné priečky. Na začiatku septembra zdolal bratislavský Slovan 2:0, následne uspel na ihrisku Trenčína jednoznačne 4:1 a predtým deklasoval Skalicu 6:1. Dunajskostredčania sa môžu oprieť o kvalitnú organizáciu hry, rýchly prechod do útoku a schopnosť premieňať vytvorené príležitosti. V ofenzíve dokážu byť nebezpeční viacerí hráči vrátane Aliouneho Syllu či Ammara Ramadana. Hostia však dobre vedia, že pod Dubňom ich čaká jeden z najnáročnejších testov doterajšieho priebehu sezóny.
Vzájomné zápasy oboch súperov ponúkajú ďalší zaujímavý pohľad na nedeľnú konfrontáciu. V uplynulej sezóne sa Žilina a Dunajská Streda stretli štyrikrát a ich bilancia bola vyrovnaná. V októbri 2025 zvíťazili Šošoni na Žitnom ostrove 2:1, februárový duel pod Dubňom sa skončil bezgólovou remízou a v marcovom stretnutí nadstavbovej časti triumfovala Žilina doma 3:1. Posledné vzájomné meranie síl však vyznelo v prospech DAC, ktorý v apríli pred vlastnými fanúšikmi zvíťazil rovnakým výsledkom 3:1.
Nedeľný šláger tak sľubuje atraktívnu konfrontáciu dvoch mužstiev, ktoré sa prezentujú útočným futbalom a patria medzi najproduktívnejšie tímy súťaže. Kým Žilina sa bude snažiť presadiť svojou tradičnou kombinačnou hrou, pohybom a aktivitou smerom dopredu, Dunajská Streda sa pokúsi využiť svoju efektivitu a defenzívnu stabilitu. Domáci zároveň potrebujú nájsť spôsob, ako eliminovať rýchle protiútoky súpera a vyvarovať sa chýb, ktoré by DAC dokázal potrestať. V hre sú mimoriadne dôležité tri body, prestíž aj možnosť výrazne prehovoriť do boja o ligový trón. Pod Dubňom sa tak očakáva kvalitné futbalové predstavenie, v ktorom môžu o konečnom výsledku rozhodovať aj tie najmenšie detaily.
Dunajská Streda vstupuje do stretnutia z pozície lídra, keď v deviatich odohraných zápasoch nazbierala 23 bodov za sedem víťazstiev a dve remízy. Mužstvo trénera Roberta Klaussa navyše v aktuálnej ligovej sezóne ešte neokúsilo trpkosť prehry a môže sa pochváliť impozantným skóre 28:5. DAC tak disponuje nielen mimoriadne produktívnym útokom, ale aj najpevnejšou defenzívou súťaže. Žilina má po desiatich vystúpeniach na konte 21 bodov s bilanciou šiestich víťazstiev, troch remíz a jednej prehry. Zverenci trénera Vladimíra Veselého strelili 25 gólov, no inkasovali až devätnásťkrát. Práve defenzívna disciplína tak môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov nedeľného súboja.
Šošoni sa v poslednom ligovom vystúpení predstavili na ihrisku Ružomberka, odkiaľ si po remíze 2:2 odviezli jeden bod. O presné zásahy žlto-zelených sa postarali Michal Faško a Luka Narimanidze, pričom oba góly padli už v úvodných šestnástich minútach. Predtým Žilinčania zdolali Trenčín 2:1, remizovali na pôde Slovana Bratislava 3:3 a zaznamenali aj cenné víťazstvá nad Podbrezovou (3:1) či Spartakom Trnava (3:1). Tieto výsledky potvrdzujú ofenzívny potenciál mužstva, ktoré sa dokáže strelecky presadiť aj proti kvalitným súperom. Na druhej strane však Žilina v posledných piatich ligových stretnutiach ani raz neudržala čisté konto, čo proti mimoriadne efektívnemu útoku Dunajskej Stredy predstavuje výrazné varovanie.
DAC má za sebou presvedčivé výkony aj proti najväčším konkurentom v boji o popredné priečky. Na začiatku septembra zdolal bratislavský Slovan 2:0, následne uspel na ihrisku Trenčína jednoznačne 4:1 a predtým deklasoval Skalicu 6:1. Dunajskostredčania sa môžu oprieť o kvalitnú organizáciu hry, rýchly prechod do útoku a schopnosť premieňať vytvorené príležitosti. V ofenzíve dokážu byť nebezpeční viacerí hráči vrátane Aliouneho Syllu či Ammara Ramadana. Hostia však dobre vedia, že pod Dubňom ich čaká jeden z najnáročnejších testov doterajšieho priebehu sezóny.
Vzájomné zápasy oboch súperov ponúkajú ďalší zaujímavý pohľad na nedeľnú konfrontáciu. V uplynulej sezóne sa Žilina a Dunajská Streda stretli štyrikrát a ich bilancia bola vyrovnaná. V októbri 2025 zvíťazili Šošoni na Žitnom ostrove 2:1, februárový duel pod Dubňom sa skončil bezgólovou remízou a v marcovom stretnutí nadstavbovej časti triumfovala Žilina doma 3:1. Posledné vzájomné meranie síl však vyznelo v prospech DAC, ktorý v apríli pred vlastnými fanúšikmi zvíťazil rovnakým výsledkom 3:1.
Nedeľný šláger tak sľubuje atraktívnu konfrontáciu dvoch mužstiev, ktoré sa prezentujú útočným futbalom a patria medzi najproduktívnejšie tímy súťaže. Kým Žilina sa bude snažiť presadiť svojou tradičnou kombinačnou hrou, pohybom a aktivitou smerom dopredu, Dunajská Streda sa pokúsi využiť svoju efektivitu a defenzívnu stabilitu. Domáci zároveň potrebujú nájsť spôsob, ako eliminovať rýchle protiútoky súpera a vyvarovať sa chýb, ktoré by DAC dokázal potrestať. V hre sú mimoriadne dôležité tri body, prestíž aj možnosť výrazne prehovoriť do boja o ligový trón. Pod Dubňom sa tak očakáva kvalitné futbalové predstavenie, v ktorom môžu o konečnom výsledku rozhodovať aj tie najmenšie detaily.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body