Gólové hody v šlágri kola. Žilinčania dvakrát vyrovnali, tretí gól DAC už bol zlomový

Hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase proti Žiline.
Fotogaléria (9)
Hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase proti Žiline. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. okt 2026 o 19:59
ShareTweet1

Víťazný gól Dunajskej Stredy strelil Ammar Ramadan.

Niké liga - 11. kolo

Žilina - Dunajská Streda 2:3 (1:1)

Góly: 34. Homet, 51. Bari - 23. Trusa, 49. Csóka, 72. Ramadan

Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Štofik, ŽK: Bari, Homet, Minárik - Ouro, Trontelj, Nemanič, Bationo, Gagua, Filipe, Ramadan, Sylla

Diváci: 3063

Žilina: Šípoš - Roginič (86. Okál), Albin, Minárik - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - M. Faško (86. Kóša), Homet (70. Bilalovič), Iľko (70. Florea)

DAC: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Modesto (46. Csóka) - Owusu (67. Sylla), Ouro, Bationo (60. Diongue), Ramadan - Trusa (84. Gruber), Gagua (84. Kačaraba)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda triumfovali v šlágri 11. kola Niké ligy na ihrisku MŠK Žilina 3:2 a upevnili si vedenie v tabuľke.

Pred dvojicou Trnava - Žilina majú už päťbodový náskok, navyše odohrali o zápas menej.

Štvrtý Slovan Bratislava, ktorý rovnako ako DAC odohral len 10 stretnutí, zaostáva za nezdolaným lídrom aktuálne o šesť bodov.

Zápas generácií pod Dubňom rozhodol Ammar Ramadan, ktorý strelil svoj siedmy gól v aktuálnej sezóne.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda (Niké liga, 11. kolo)
Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Filip Blažek (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke zľava Daniel Homet (Žilina) a Rhyan Modesto De Oliveira Galdino (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke v popredí zľava Ammar Ramadan, brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles a Julien Eymard Bationo (všetci Dunajská Streda) gestikulujú v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke hráč Žiliny Daniel Homet sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
9 fotografií
Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke v popredí zľava Patrik Iľko (Žilina) a George Gagua (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke brankár Dunajskej Stredy Leandro Filipe De Almeida Dornelles sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Ammar Ramadan (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.

Priebeh zápasu Žilina - DAC

I. polčas:

Priamy súboj o čelo tabuľky začali lepšie hostia zo Žitného ostrova, ktorí boli aktívni na lopte a dobre kombinovali.

Odmenou im bol v 22. minúte vedúci gól Mateja Trusu, ktorý v sklze usmernil za Šípošov chrbát Owusuho center.

Žiline inkasovaný gól pomohol, zverenci Vladimíra Veselého začali hrať odvážnejšie a vypracovali si aj šance.

V 34. minúte z priameho kopu Fabian Bzdyl preveril pozornosť Filipeho, ktorý loptu vyrazil pred seba a Daniel Homet pohotovo vyrovnal na 1:1.

Španielsky útočník Žiliny mal gólovku na kopačke aj v 43. minúte, ale brankára DAC neprekonal.

II. polčas:

Druhý polčas bol bohatý nielen na góly, ale i na šance. Hostia išli do vedenia v 49. minúte, keď strelou pomedzi nohy Šípoša zaznamenal svoj premiérový gól v drese DAC striedajúci Bálint Csóka.

Odpoveď Žiliny bola rýchla, o dve minúty neskôr z ľavej strany namieril presne Bari - 2:2.

Žilinčania boli následne lepším tímom, vytvorili si šance, ale v 72. minúte nechali priveľa priestoru Ramadanovi a kanonier súpera ich zaváhanie potrestal.

Žillinčania sa v závere snažili vyrovnať, no skóre sa nezmenilo a Dunajská Streda sa tak po výhre pevne usadila na čele tabuľky.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase proti Žiline.
    Hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase proti Žiline.
    Gólové hody v šlágri kola. Žilinčania dvakrát vyrovnali, tretí gól DAC už bol zlomový
    dnes 19:591
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Gólové hody v šlágri kola. Žilinčania dvakrát vyrovnali, tretí gól DAC už bol zlomový