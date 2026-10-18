Gólové hody v šlágri kola. Žilinčania dvakrát vyrovnali, tretí gól DAC už bol zlomový

Niké liga - 11. kolo
Žilina - Dunajská Streda 2:3 (1:1)
Góly: 34. Homet, 51. Bari - 23. Trusa, 49. Csóka, 72. Ramadan
Rozhodovali: Ziemba - Bednár, Štofik, ŽK: Bari, Homet, Minárik - Ouro, Trontelj, Nemanič, Bationo, Gagua, Filipe, Ramadan, Sylla
Diváci: 3063
Žilina: Šípoš - Roginič (86. Okál), Albin, Minárik - Hranica, Káčer, Bzdyl, Bari - M. Faško (86. Kóša), Homet (70. Bilalovič), Iľko (70. Florea)
DAC: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Modesto (46. Csóka) - Owusu (67. Sylla), Ouro, Bationo (60. Diongue), Ramadan - Trusa (84. Gruber), Gagua (84. Kačaraba)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda triumfovali v šlágri 11. kola Niké ligy na ihrisku MŠK Žilina 3:2 a upevnili si vedenie v tabuľke.
Pred dvojicou Trnava - Žilina majú už päťbodový náskok, navyše odohrali o zápas menej.
Štvrtý Slovan Bratislava, ktorý rovnako ako DAC odohral len 10 stretnutí, zaostáva za nezdolaným lídrom aktuálne o šesť bodov.
Zápas generácií pod Dubňom rozhodol Ammar Ramadan, ktorý strelil svoj siedmy gól v aktuálnej sezóne.
Priebeh zápasu Žilina - DAC
I. polčas:
Priamy súboj o čelo tabuľky začali lepšie hostia zo Žitného ostrova, ktorí boli aktívni na lopte a dobre kombinovali.
Odmenou im bol v 22. minúte vedúci gól Mateja Trusu, ktorý v sklze usmernil za Šípošov chrbát Owusuho center.
Žiline inkasovaný gól pomohol, zverenci Vladimíra Veselého začali hrať odvážnejšie a vypracovali si aj šance.
V 34. minúte z priameho kopu Fabian Bzdyl preveril pozornosť Filipeho, ktorý loptu vyrazil pred seba a Daniel Homet pohotovo vyrovnal na 1:1.
Španielsky útočník Žiliny mal gólovku na kopačke aj v 43. minúte, ale brankára DAC neprekonal.
II. polčas:
Druhý polčas bol bohatý nielen na góly, ale i na šance. Hostia išli do vedenia v 49. minúte, keď strelou pomedzi nohy Šípoša zaznamenal svoj premiérový gól v drese DAC striedajúci Bálint Csóka.
Odpoveď Žiliny bola rýchla, o dve minúty neskôr z ľavej strany namieril presne Bari - 2:2.
Žilinčania boli následne lepším tímom, vytvorili si šance, ale v 72. minúte nechali priveľa priestoru Ramadanovi a kanonier súpera ich zaváhanie potrestal.
Žillinčania sa v závere snažili vyrovnať, no skóre sa nezmenilo a Dunajská Streda sa tak po výhre pevne usadila na čele tabuľky.