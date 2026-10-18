Poľská tenistka dokonala svoju jazdu. Po finále Roland Garros pridala premiérový titul

WTA Wu-Chan 2026
Dvojhra - finále:
Maja Chwaliňská (Poľ.-16) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 2:6, 6:4, 6:2
Poľská tenistka Maja Chwaliňská sa stala víťazkou turnaja WTA 1000 v čínskom Wu-chane.
V nedeľnom finále dvojhry zdolala v pozícii turnajovej šestnástky nenasadenú Britku Sonay Kartalovú v troch setoch 2:6, 6:4 a 6:2 a získala svoj premiérový titul na hlavnom profesionálnom okruhu.
Chwaliňská, finalistka tohtoročného Roland Garros, dokázala predtým vo Wu-chane prejsť cez desiatku „pavúka“ Ivu Jovicovú či siedmu nasadenú krajanku Igu Swiatekovú.
Stala sa po Naomi Osakovej (2018, Indian Wells), Biance Andreescuovej (2019, Indian Wells) a Victorii Mbokovej (2025, Montreal) iba štvrtou hráčkou v histórii, ktorá svoj prvý titul získala na podujatí série WTA 1000.
VIDEO: Zostrih zápasu Chwalinská - Kartalová
„Chutí to veľmi sladko. Stále si neuvedomujem, že som vyhrala. Je to špeciálny pocit. Samozrejme, po Roland Garros som sa cítila úžasne, no potom som zažila náročné chvíle.
Ľudia boli voči mne tvrdí a podpísalo sa to na mne. Som predsa len človek. Napriek tomu som naďalej tvrdo pracovala a som veľmi vďačná, že sa tá námaha vyplatila,“ vyhlásila podľa AFP 25-ročná Poľka, ktorá sa vo svetovom rebríčku posunie prvýkrát do najlepšej dvadsiatky - bude jej patriť 11. miesto.
Kartalová bola prvýkrát vo finále „tisíckového“ turnaja, jedinú doterajšiu trofej na elitnom okruhu vybojovala v roku 2024, keď vo finále podujatia WTA 250 v tuniskom Monastire zdolala Slovenku Rebeccu Šramkovú.