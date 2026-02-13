Futbalové derby na východe aj šláger v Miláne. Športový program na dnes (14. február)

Na snímke druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy.
Na snímke druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet|14. feb 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 14. februára. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 14. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

  • 10:00/13:30 zjazdové lyžovanie, muži obrovský slalom (Andreas Žampa), ZOH 2026
  • 11:46/11:48 akrobatické lyžovanie, ženy dual moguls - malé a veľké finále, ZOH 2026
  • 12:00 bežecké lyžovanie, štafeta žien na 4x7,5 km, ZOH 2026
  • 14:45 biatlon, ženy šprint na 7,5 km (Bátovská Fialková, Kapustová, Kuzminová, M. Remeňová), ZOH 2026
  • 17:00 rýchlokorčuľovanie, muži 500 m, ZOH 2026
  • 18:00/19:35 skeleton, ženy - 3. a 4. jazda, ZOH 2026
  • 18:45 skoky na lyžiach, veľký mostík (Hektor Kapustík), ZOH 2026
  • 22:42 šortrek, muži 1500m A-finále, ZOH 2026

  • 12:10 Slovensko – Švédsko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
  • 12:10 Fínsko – Taliansko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
  • 16:40 Nemecko – Lotyšsko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
  • 21:10 USA – Dánsko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026

  • Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)

Futbal

  • 15:30 MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce, 20. kolo Niké ligy
  • 15:30 ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín, 20. kolo Niké ligy
  • 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok, 20. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Tatran Prešov - FC Košice, 20. kolo Niké ligy

  • 15:00 1. FC Slovácko - Bohemians Praha, 22. kolo českej ligy
  • 15:00 Dukla Praha - FC Zlín, 22. kolo českej ligy
  • 15:00 MFK Karviná - Slavia Praha, 22. kolo českej ligy
  • 18:00 Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň, 22. kolo českej ligy

  • 17:00 Olympique Marseille - Racing Štrasburg, 22. kolo Ligue 1
  • 19:00 OSC Lille - Stade Brest, 22. kolo Ligue 1
  • 21:05 Paríž FC - RC Lens, 22. kolo Ligue 1

  • 15:30 Bayer Leverkusen - FC St. Pauli, 22. kolo Bundesligy
  • 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, 22. kolo Bundesligy
  • 15:30 Hamburger SV - 1. FC Union Berlín, 22. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg, 22. kolo Bundesligy
  • 15:30 Werder Brémy - Bayern Mníchov, 22. kolo Bundesligy
  • 18:30 VfB Stuttgart - 1. FC Kolín, 22. kolo Bundesligy

  • 15:00 AC Como - AC Fiorentina, 25. kolo Serie A
  • 18:00 Lazio Rím - Atalanta Bergamo, 25. kolo Serie A
  • 20:45 Inter Miláno - Juventus Turín, 25. kolo Serie A

  • 14:00 Espanyol Barcelona - Celta Vigo, 24. kolo La Ligy
  • 16:15 Rayo Vallecano - Atlético Madrid, 24. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Sevilla - CD Alaves, 24. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - Real Sociedad San Sebastián, 24. kolo La Ligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
  • Turnaj WTA v Dauhe

Strelectvo

  • 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/

Basketbal

  • 18:00 BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová, 27. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, 27. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Komárno - BC Slovan Bratislava, 27. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Spišskí Rytieri - Košice Wolves, 27. kolo Tipos SBL

  • 15:30 Final Four Slovenského pohára (o 3. miesto)  /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
  • 18:30 Final Four Slovenského pohára (finále)  /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/

Hádzaná

  • 18:30 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica, Niké Handball Extraliga (1.–6. miesto, 2. kolo)
  • 19:00 ŠKP Bratislava - HK AGRO Topoľčany, Niké Handball Extraliga (7.–10. miesto, 1. kolo)

  • 15:30 Handball Club Zlín - DHK Baník Most, 17. kolo MOL ligy
  • 17:00 Sokol Poruba - DHC Plzeň, 17. kolo MOL ligy
  • 17:30 MŠK Iuventa Michalovce - Sokol Písek, 17. kolo MOL ligy 
  • 18:00 HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa, 17. kolo MOL ligy 
  • 18:00 DHC Slavia Praha - DHK Zora Olomouc, 17. kolo MOL ligy 

Volejbal

  • 15:00 HIT MTF Trnava - VK SLÁVIA SPU Nitra, 15. kolo Niké Extraligy
  • 18:00 TJ Spartak Myjava - RIEKER UJS Komárno 15. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

  • 18:00 HIT UCM Trnava - ŠKM Liptovský Hrádok, 18. kolo Niké extraligy
  • 18:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava, 18. kolo Niké extraligy
  • 18:00 ŠK ELBA Prešov - Kooperativa Slávia EUBA, 18. kolo Niké extraligy
  • 18:00 VK Pirane Brusno - VK Nové Mesto nad Váhom, 18. kolo Niké extraligy
  • 18:00 ŠVK Pezinok - VA UNIZA Žilina, 18. kolo Niké extraligy

Bežecké lyžovanie

  • 10:00 50/25 km voľne, Biela Stopa (Kremnica-Skalka)
TV program: sobota, 14. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy.
    Na snímke druhá gólová akcia Prešova počas zápasu 14. kola futbalovej Niké ligy.
    Futbalové derby na východe aj šláger v Miláne. Športový program na dnes (14. február)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Futbalové derby na východe aj šláger v Miláne. Športový program na dnes (14. február)