Futbalové derby na východe aj šláger v Miláne. Športový program na dnes (14. február)

Športový program na sobotu, 14. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:00/13:30 zjazdové lyžovanie, muži obrovský slalom (Andreas Žampa), ZOH 2026
- 11:46/11:48 akrobatické lyžovanie, ženy dual moguls - malé a veľké finále, ZOH 2026
- 12:00 bežecké lyžovanie, štafeta žien na 4x7,5 km, ZOH 2026
- 14:45 biatlon, ženy šprint na 7,5 km (Bátovská Fialková, Kapustová, Kuzminová, M. Remeňová), ZOH 2026
- 17:00 rýchlokorčuľovanie, muži 500 m, ZOH 2026
- 18:00/19:35 skeleton, ženy - 3. a 4. jazda, ZOH 2026
- 18:45 skoky na lyžiach, veľký mostík (Hektor Kapustík), ZOH 2026
- 22:42 šortrek, muži 1500m A-finále, ZOH 2026
- 12:10 Slovensko – Švédsko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 12:10 Fínsko – Taliansko, B-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 16:40 Nemecko – Lotyšsko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- 21:10 USA – Dánsko, C-skupina, hokej – muži, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (štvrtok 12. február)
Futbal
- 15:30 MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce, 20. kolo Niké ligy
- 15:30 ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín, 20. kolo Niké ligy
- 15:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Ružomberok, 20. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Tatran Prešov - FC Košice, 20. kolo Niké ligy
- 15:00 1. FC Slovácko - Bohemians Praha, 22. kolo českej ligy
- 15:00 Dukla Praha - FC Zlín, 22. kolo českej ligy
- 15:00 MFK Karviná - Slavia Praha, 22. kolo českej ligy
- 18:00 Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň, 22. kolo českej ligy
- 17:00 Olympique Marseille - Racing Štrasburg, 22. kolo Ligue 1
- 19:00 OSC Lille - Stade Brest, 22. kolo Ligue 1
- 21:05 Paríž FC - RC Lens, 22. kolo Ligue 1
- 15:30 Bayer Leverkusen - FC St. Pauli, 22. kolo Bundesligy
- 15:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach, 22. kolo Bundesligy
- 15:30 Hamburger SV - 1. FC Union Berlín, 22. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg, 22. kolo Bundesligy
- 15:30 Werder Brémy - Bayern Mníchov, 22. kolo Bundesligy
- 18:30 VfB Stuttgart - 1. FC Kolín, 22. kolo Bundesligy
- 15:00 AC Como - AC Fiorentina, 25. kolo Serie A
- 18:00 Lazio Rím - Atalanta Bergamo, 25. kolo Serie A
- 20:45 Inter Miláno - Juventus Turín, 25. kolo Serie A
- 14:00 Espanyol Barcelona - Celta Vigo, 24. kolo La Ligy
- 16:15 Rayo Vallecano - Atlético Madrid, 24. kolo La Ligy
- 18:30 FC Sevilla - CD Alaves, 24. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - Real Sociedad San Sebastián, 24. kolo La Ligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe
Strelectvo
- 8:15 MEJ disciplíny 10 m /účasť SR/
Basketbal
- 18:00 BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová, 27. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, 27. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - BC Slovan Bratislava, 27. kolo Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - Košice Wolves, 27. kolo Tipos SBL
- 15:30 Final Four Slovenského pohára (o 3. miesto) /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
- 18:30 Final Four Slovenského pohára (finále) /vysiela JOJ Šport 1 NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica, Niké Handball Extraliga (1.–6. miesto, 2. kolo)
- 19:00 ŠKP Bratislava - HK AGRO Topoľčany, Niké Handball Extraliga (7.–10. miesto, 1. kolo)
- 15:30 Handball Club Zlín - DHK Baník Most, 17. kolo MOL ligy
- 17:00 Sokol Poruba - DHC Plzeň, 17. kolo MOL ligy
- 17:30 MŠK Iuventa Michalovce - Sokol Písek, 17. kolo MOL ligy
- 18:00 HC DAC Dunajská Streda - HK Slovan Duslo Šaľa, 17. kolo MOL ligy
- 18:00 DHC Slavia Praha - DHK Zora Olomouc, 17. kolo MOL ligy
Volejbal
- 15:00 HIT MTF Trnava - VK SLÁVIA SPU Nitra, 15. kolo Niké Extraligy
- 18:00 TJ Spartak Myjava - RIEKER UJS Komárno 15. kolo Niké Extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 HIT UCM Trnava - ŠKM Liptovský Hrádok, 18. kolo Niké extraligy
- 18:00 Volley project UKF Nitra - VK Slovan Bratislava, 18. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠK ELBA Prešov - Kooperativa Slávia EUBA, 18. kolo Niké extraligy
- 18:00 VK Pirane Brusno - VK Nové Mesto nad Váhom, 18. kolo Niké extraligy
- 18:00 ŠVK Pezinok - VA UNIZA Žilina, 18. kolo Niké extraligy
Bežecké lyžovanie
- 10:00 50/25 km voľne, Biela Stopa (Kremnica-Skalka)
TV program: sobota, 14. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.