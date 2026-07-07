Štvrťfinále Wimbledonu a žreb basketbalovej LM. Športový program na dnes (8. júl)

Arthur Fery
Arthur Fery (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 8. júla. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 8. júla

Futbal

  • 17:00 Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 18:00 Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 19:00 ML Vitebsk - Universitatea Craiova, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
  • 19:00 Petrocub Hincesti - Egnatia Rrogozhina, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)

  • 18:00 Zira FK - FC Torpedo Kutaisi, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
  • 19:30 FC Differdange 03 - Ilves Tampere, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
  • 19:30 Connah's Quay Nomads - FC Ballkani, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)

Tenis

Cyklistika

Zápasenie

  • 10:30 MEJ /účasť SR/

Basketbal

  • 12:00 žreb kvalifikácie a skupinovej fázy LM (Patrioti Levice)

Volejbal

  • 18:00 Švédsko - Slovinsko, finále EL - prvý zápas
TV program: streda, 8. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Arthur Fery
    Arthur Fery
    Štvrťfinále Wimbledonu a žreb basketbalovej LM. Športový program na dnes (8. júl)
    dnes 00:00
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