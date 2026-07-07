Štvrťfinále Wimbledonu a žreb basketbalovej LM. Športový program na dnes (8. júl)

Športový program na stredu, 8. júla
Futbal
- 17:00 Kajrat Almaty - Sutjeska Nikšič, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
- 18:00 Flora Tallinn - Iberia 1999 Tbilisi, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
- 19:00 ML Vitebsk - Universitatea Craiova, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
- 19:00 Petrocub Hincesti - Egnatia Rrogozhina, 1. predkolo Ligy majstrov (1. zápas)
- 18:00 Zira FK - FC Torpedo Kutaisi, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:30 FC Differdange 03 - Ilves Tampere, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
- 19:30 Connah's Quay Nomads - FC Ballkani, 1. predkolo Konferenčnej ligy (1. zápas)
Tenis
- od 12:00 Wimbledon 2026 - štvrťfinálové zápasy
Cyklistika
- 14:15 5. etapa:Lannemezan – Pau (157,9), Tour de France 2026
Zápasenie
- 10:30 MEJ /účasť SR/
Basketbal
- 12:00 žreb kvalifikácie a skupinovej fázy LM (Patrioti Levice)
Volejbal
- 18:00 Švédsko - Slovinsko, finále EL - prvý zápas
TV program: streda, 8. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.