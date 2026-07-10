Historické české ženské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (11. júl)

Športový program na sobotu, 11. júla
Futbal
- 19:00 Španielsko - Nemecko, finále ME hráčov do 19 rokov
- 23:00 Nórsko - Anglicko, štvrťfinále na MS 2026
Tenis
- od 15:00 Karolína Muchová - Linda Nosková, finále žien Wimbledon 2026
Cyklistika
- 13:25 8. etapa: Périgueux – Bergerac (180,4 km), Tour de France 2026
Volejbal
- 17:00 Slovinsko - Švédsko, finále Európskej ligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 13:30 Írsko - Severné Macedónsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
18:00 Slovensko - Švédsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Strelectvo
- 9:00 trap m+ž - 25 rán [Varga, Kovačócy, Marinov, Benkovský, Tóth - Rehák -Štefečeková, Špotáková, Molnárová], Svetový pohár v Lonate
- 16:30 finále trap ženy, Svetový pohár v Lonate
- 18:00 finále trap muži, Svetový pohár v Lonate
Stolný tenis
- 10:00 ME mládeže v Gondomare
Zápasenie
- 10:30 MEJ /účasť SR/
Triatlon
- 13:15 elite muži, World Triathlon Championship Series
- 15:00 elite ženy, World Triathlon Championship Series
Jazdectvo
- 10:00 CSIO 3* Šamorín
Plávanie
- 09:30 MEJ /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
- 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: sobota, 11. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.