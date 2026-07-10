Historické české ženské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (11. júl)

Česká tenistka Linda Nosková po postupe do finále na Wimbledone 2026.
Česká tenistka Linda Nosková po postupe do finále na Wimbledone 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|11. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 11. júla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 11. júla

Futbal

  • 19:00 Španielsko - Nemecko, finále ME hráčov do 19 rokov

  • 23:00 Nórsko - Anglicko, štvrťfinále na MS 2026

Tenis

  • od 15:00 Karolína Muchová - Linda Nosková, finále žien Wimbledon 2026

Cyklistika

Volejbal

Basketbal

  • 13:30 Írsko - Severné Macedónsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina)
    18:00 Slovensko - Švédsko, B-divízia ME hráčov do 20 rokov (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Strelectvo

  • 9:00 trap m+ž - 25 rán [Varga, Kovačócy, Marinov, Benkovský, Tóth - Rehák -Štefečeková, Špotáková, Molnárová], Svetový pohár v Lonate
  • 16:30 finále trap ženy, Svetový pohár v Lonate
  • 18:00 finále trap muži, Svetový pohár v Lonate

Stolný tenis

  • 10:00 ME mládeže v Gondomare

Zápasenie

  • 10:30 MEJ /účasť SR/

Triatlon

  • 13:15 elite muži, World Triathlon Championship Series
  • 15:00 elite ženy, World Triathlon Championship Series

Jazdectvo

  • 10:00 CSIO 3* Šamorín

Plávanie

  • 09:30 MEJ /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/ 
  • 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: sobota, 11. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Česká tenistka Linda Nosková po postupe do finále na Wimbledone 2026.
    Česká tenistka Linda Nosková po postupe do finále na Wimbledone 2026.
    Historické české ženské finále na Wimbledone. Športový program na dnes (11. júl)
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