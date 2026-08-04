ONLINE: AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov 2026 LIVE (3. predkolo)

Futbalisti tímov AIF Mjällby a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Dokáže vyhrať úradujúci slovenský majster na ihrisku súpera?
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava dnes (futbal, Liga majstrov, 3. predkolo, prvý zápas, utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov 3. predkolo 2026/2027
04.08.2026 o 18:00
Mjällby
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Prajem príjemný večer pri sledovaní online textového prenosu z úvodného zápasu 3. predkola Ligy majstrov, v ktorom sa slovenský majster ŠK Slovan Bratislava postaví proti švédskemu úradujúcemu majstrovi a víťazovi švédskeho pohára Mjällby AIF. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Mjällby je malý dedinský klub, ktorý zažil sezónu ako z ríše snov, no v tej aktuálnej sa mu príliš nedarí a po štrnástich odohraných dueloch mu patrí priebežné 11. miesto, pričom sedem zápasov v rade nevyhral.
V Lige majstrov v druhom predkole vyradil tím z Gibraltáru, Lincoln Red Imps. Doma zvíťazil 3:0, vonku remizoval 0:0.
Slovan ako jediný tím v Niké lige vyhral oba úvodné zápasy a so šiestimi bodmi je na čele ligy. V Lige majstrov prešiel v druhom predkole cez gruzínske mužstvo Iberia Tbilisi. Na pôde súpera zvíťazili belasí 2:0, pred domácim publikom remizovali 1:1.
Mjällby je malý dedinský klub, ktorý zažil sezónu ako z ríše snov, no v tej aktuálnej sa mu príliš nedarí a po štrnástich odohraných dueloch mu patrí priebežné 11. miesto, pričom sedem zápasov v rade nevyhral.
V Lige majstrov v druhom predkole vyradil tím z Gibraltáru, Lincoln Red Imps. Doma zvíťazil 3:0, vonku remizoval 0:0.
Slovan ako jediný tím v Niké lige vyhral oba úvodné zápasy a so šiestimi bodmi je na čele ligy. V Lige majstrov prešiel v druhom predkole cez gruzínske mužstvo Iberia Tbilisi. Na pôde súpera zvíťazili belasí 2:0, pred domácim publikom remizovali 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.