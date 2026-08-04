VIDEO: Slovanu zariadili otočku dvaja striedajúci hráči. Vyrovnávajúci gól dala najnovšia posila

Na snímke Suleiman Camara Sanneh (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
Fotogaléria (17)
Na snímke Suleiman Camara Sanneh (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|4. aug 2026 o 20:13
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Pozrite si góly zo zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava v 1. zápase 3. predkola Ligy majstrov.

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v utorkovom úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mjällby AIF 2:1.

Domáci skórovali ako prví z penalty zásluhou svojho najvýraznejšieho hráča, stredopoliara Elliota Strouda.

„Belasým“ zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Suleiman Camara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok.

O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manasse Kianga.

Po prestávke musel domáci brankár zasahovať pri Yirajangovej strele z uhla, Takáč sa na opačnej strane blysol pri úniku Kjaera.

VIDEO: Suleiman Camara a jeho gól na 1:1

Nad jeho sily však už bola penalta Strouda, ktorý mieril k pravej žrdi. Chvíľu na to siahol tréner Toure k prvým dvom striedaniam a na ihrisko poslal novú posilu Camaru.

Gambijčan si nabiehal na pravé krídlo, dostal niekoľko lôpt, no k ohrozeniu brány jeho aktivitou spočiatku neprichádzalo.

Fotogaléria zo zápasu AIF Mjällby - ŠK Slovan Bratislava (3. predkolo Ligy majstrov)
Villiam Granath (Mjällby) a Alasana Yirajang (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
Jesper Gustavsson (Mjällby) a Peter Pokorný (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
Martin Agnarsson (Mjällby) a Mykola Kukharevych (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
Christian Martínez (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
17 fotografií
Tréner Mjällby AIF Karl Marius Leandersson počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.Nastúpené mužstvá počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava .Mjallby's Jeppe Jensen, left, and Bratislava's Alasana Yirajang in action during the Champions League third qualifying round, 1st leg soccer match between Mjallby AIF and SK Slovan Bratislava in Hallevik, Sweden, Tuesday, Aug. 4, 2026. (Patric SĂ¶derstrĂ¶m/TT News Agency via AP) - Champions League - SK Slovan Bratislava - men - football - Mjallby AIF - Champions League - SK Slovan Bratislava - men - football - Mjallby AIFBratislava's Artur Gajdos, left, and Mjallby's Jesper Gustavsson in action during the Champions League third qualifying round, 1st leg soccer match between Mjallby AIF and SK Slovan Bratislava in Hallevik, Sweden, Tuesday, Aug. 4, 2026. (Patric SĂ¶derstrĂ¶m/TT News Agency via AP) - Champions League - SK Slovan Bratislava - men - football - Mjallby AIF - Champions League - SK Slovan Bratislava - men - football - Mjallby AIFNa snímke zľava Cesar Blackman (Slovan) a Áki Samuelsen (Mjällby) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke zľava Jacob Bergström (Mjällby) a Peter Pokorný (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke Suleiman Camara Sanneh (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke hráči Mjällby sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke zľava Elliot Stroud (Mjällby) a Jeppe Kjaer (Mjällby) sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke zľava Kenan Bajrič (Slovan), Dominik Takáč (Slovan), Viktor Gustafson (Mjällby) a Elliot Stroud (Mjällby), ktorý dáva gól počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke fanúšikovia Slovana prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáNa snímke tréner Slovana Yaya Touré počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava vo švédskom Hälleviku v utorok 4. augusta 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Slovensko - Švédsko - LM - Liga - majstrov - prvý - zápas - tretie - predkolo - Mjällby - AIF - Slovan - ŠK - SlovacikáVilliam Granath (Mjällby), Mykola Kukharevych (Slovan) a zľava hore Artur Gajdoš (Slovan) a Alasana Yirajang (Slovan) počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.

Nakoniec však „belasí“ uspeli práve jeho zásluhou. Domácich obral o loptu v strede ihriska Martinez, posunul ju Kucharevičovi a ten ďalej na voľného Camaru.

VIDEO: Manasse Kianga a jeho gól na 2:1

Mjällby ho pustilo až do šestnástky a po teči zapadla jeho strela ku vzdialenejšej žrdi. Jeho tím nakoniec vybojoval výhru v nadstavení, keď v prečíslení nezaváhal Kianga po akcii Camaru.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
    Suleiman Camara Sanneh a Manasse Kianga sa tešia z gólu počas prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov Mjällby AIF - ŠK Slovan Bratislava.
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