VIDEO: Slovanu zariadili otočku dvaja striedajúci hráči. Vyrovnávajúci gól dala najnovšia posila

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v utorkovom úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov na pôde Mjällby AIF 2:1.
Domáci skórovali ako prví z penalty zásluhou svojho najvýraznejšieho hráča, stredopoliara Elliota Strouda.
„Belasým“ zaistil vyrovnanie striedajúci útočník Suleiman Camara, ktorého príchod z La Ligy oznámil klub len v pondelok.
O víťazný gól sa postaral objav prebiehajúcej sezóny a ďalší striedajúci hráč Manasse Kianga.
Po prestávke musel domáci brankár zasahovať pri Yirajangovej strele z uhla, Takáč sa na opačnej strane blysol pri úniku Kjaera.
VIDEO: Suleiman Camara a jeho gól na 1:1
Nad jeho sily však už bola penalta Strouda, ktorý mieril k pravej žrdi. Chvíľu na to siahol tréner Toure k prvým dvom striedaniam a na ihrisko poslal novú posilu Camaru.
Gambijčan si nabiehal na pravé krídlo, dostal niekoľko lôpt, no k ohrozeniu brány jeho aktivitou spočiatku neprichádzalo.
Nakoniec však „belasí“ uspeli práve jeho zásluhou. Domácich obral o loptu v strede ihriska Martinez, posunul ju Kucharevičovi a ten ďalej na voľného Camaru.
VIDEO: Manasse Kianga a jeho gól na 2:1
Mjällby ho pustilo až do šestnástky a po teči zapadla jeho strela ku vzdialenejšej žrdi. Jeho tím nakoniec vybojoval výhru v nadstavení, keď v prečíslení nezaváhal Kianga po akcii Camaru.