ONLINE: AC Sparta Praha - Olympique Lyon dnes, Liga majstrov 2026 LIVE (3. predkolo)

Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Olympique Lyon dnes hrajú prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Dokáže vyhrať český tím a prekonať viackrát slovenského brankár Dominika Greifa?
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Olympique Lyon dnes (futbal, Liga majstrov, 3. predkolo, prvý zápas, utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov 3. predkolo 2026/2027
04.08.2026 o 20:00
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov medzi AC Sparta Praha a Olympique Lyon.
Sparta Praha zaostala v sezóne 2025/26 za majstrovskou Slaviou o štyri body, čo ju poslalo do boja o návrat do Ligy majstrov po ročnej pauze. Po vlaňajšom osemfinále Konferenčnej ligy by prípadné vyradenie znamenalo presun do Európskej ligy.
Lyon vstúpi do novej sezóny bez jediného ostrého zápasu. O hlavnú fázu Ligy majstrov bojuje prvýkrát od senzačného semifinále v ročníku 2019/20. Miestenku v kvalifikácii mu vyniesla 4. priečka v Ligue 1, no chýbajúce zápasové tempo z neho robí nečitateľného súpera.
Sparta Praha zaostala v sezóne 2025/26 za majstrovskou Slaviou o štyri body, čo ju poslalo do boja o návrat do Ligy majstrov po ročnej pauze. Po vlaňajšom osemfinále Konferenčnej ligy by prípadné vyradenie znamenalo presun do Európskej ligy.
Lyon vstúpi do novej sezóny bez jediného ostrého zápasu. O hlavnú fázu Ligy majstrov bojuje prvýkrát od senzačného semifinále v ročníku 2019/20. Miestenku v kvalifikácii mu vyniesla 4. priečka v Ligue 1, no chýbajúce zápasové tempo z neho robí nečitateľného súpera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.