ONLINE: AC Sparta Praha - Olympique Lyon dnes, Liga majstrov 2026 LIVE (3. predkolo)

AC Sparta Praha - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov.
AC Sparta Praha - Olympique Lyon: ONLINE prenos z prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|4. aug 2026 o 17:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov: AC Sparta Praha - Olympique Lyon.

Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Olympique Lyon dnes hrajú prvý zápas 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027.

Dokáže vyhrať český tím a prekonať viackrát slovenského brankár Dominika Greifa?

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Olympique Lyon dnes (futbal, Liga majstrov, 3. predkolo, prvý zápas, utorok, NAŽIVO)

Liga majstrov 3. predkolo 2026/2027
04.08.2026 o 20:00
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prvého zápasu 3. predkola Ligy majstrov medzi AC Sparta Praha a Olympique Lyon.

Sparta Praha zaostala v sezóne 2025/26 za majstrovskou Slaviou o štyri body, čo ju poslalo do boja o návrat do Ligy majstrov po ročnej pauze. Po vlaňajšom osemfinále Konferenčnej ligy by prípadné vyradenie znamenalo presun do Európskej ligy.

Lyon vstúpi do novej sezóny bez jediného ostrého zápasu. O hlavnú fázu Ligy majstrov bojuje prvýkrát od senzačného semifinále v ročníku 2019/20. Miestenku v kvalifikácii mu vyniesla 4. priečka v Ligue 1, no chýbajúce zápasové tempo z neho robí nečitateľného súpera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:00.
Liga majstrov

Liga majstrov

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