Návrat futbalových líg a F1 v Singapure. Športový program na dnes (10. október)

Športový program na sobotu, 10. októbra
Futbal
- 13:30 Arsenal Londýn - Leeds United, 6. kolo Premier League
- 16:00 Aston Villa - Brentford FC, 6. kolo Premier League
- 16:00 Chelsea Londýn - AFC Bournemouth, 6. kolo Premier League
- 16:00 Ipswich Town - Fulham Londýn, 6. kolo Premier League
- 16:00 Sunderland AFC - Brighton Hove Albion, 6. kolo Premier League
- 18:30 Manchester United - Tottenham Hotspur, 6. kolo Premier League
- 14:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, 8. kolo La Ligy
- 16:15 Deportivo Alavés - Atletico Madrid, 8. kolo La Ligy
- 18:30 FC Barcelona - Getafe CF, 8. kolo La Ligy
- 21:00 Real Madrid - Villarreal CF, 8. kolo La Ligy
- 15:00 FC Hradec Králové - Artis Brno, 10. kolo českej ligy
- 15:00 Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav, 10. kolo českej ligy
- 15:00 Zbrojovka Brno - FK Jablonec, 10. kolo českej ligy
- 18:00 Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava, 10. kolo českej ligy
- 15:00 MFK Bytča - FK Humenné, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 MŠK Považská Bystrica - FC Tatran Prešov, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC Janov - ACF Fiorentina, 6. kolo Serie A
- 18:00 Inter Miláno - Parma Calcio, 6. kolo Serie A
- 20:45 SSC Neapol - Frosinone Calcio, 6. kolo Serie A
- 15:30 AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica, 10. kolo Niké ligy
- 15:30 MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava, 10. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Košice - KFC Komárno, 10. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 10. kolo Niké ligy
- 15:30 FC Augsburg - Bayern Mníchov, 5. kolo Bundesligy
- 15:30 TSG Hoffenheim - Hamburger SV, 5. kolo Bundesligy
- 15:30 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen, 5. kolo Bundesligy
- 15:30 SC Paderborn - VfB Stuttgart, 5. kolo Bundesligy
- 15:30 Union Berlín - SV Elversberg, 5. kolo Bundesligy
- 18:30 RB Lipsko - Eintracht Frankfurt, 5. kolo Bundesligy
- 17:15 Lille OSC - Le Havre AC, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 Stade Brest - Angers SCO, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Lorient - Paríž FC, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 AS Monaco - Toulouse FC, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 Paríž Saint-Germain - Le Mans FC, 6. kolo Ligue 1
Hokej
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Washington Capitals - New York Rangers, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets - Anaheim Ducks, NHL
- 19:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers, NHL
- 19:00 HK Poprad - HKM Zvolen, predohrávka 10. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:30 New Jersey Devils - Vancouver Canucks, NHL
- 22:00 San Jose Sharks - Edmonton Oilers, NHL
Tenis
- Turnaj WTA Peking
- Turnaj ATP Šanghaj
Kolieskové športy
- 0:00 SLOVENSKO - Španielsko, inline hokej U19 – zápas o 3. miesto, World Skate Games
- 13:30 5000 m bodovacie preteky, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games
- 16:15 200 m dual time trial – kvalifikácia, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games
- 18:00 Obrovský slalom – 1. jazda, inline alpin (L. Keselá, E. Nogová, M. Schvarc, F. Schvarc), World Skate Games
- 20:15 Obrovský slalom – 2. jazda, inline alpin (L. Keselá, E. Nogová, M. Schvarc, F. Schvarc), World Skate Games
- 23:00 200 m dual time trial – finále, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games
Krasokorčuľovanie
- 15:40 Muži - voľné jazdy, ISU Junior Grand Prix v Poľsku
Strelectvo
- 8:15 Kvalifikácia mix tímov, trap, ME v brokových zbraniach
- 15:15 Finále mix tímov juniorov, trap, ME v brokových zbraniach
- 16:30 Finále mix tímov, trap, ME v brokových zbraniach
Futsal
- 14:00 Bosna a Hercegovina - Švédsko, elitné kolo kvalifikácie ME žien (2. skupina)
17:00 Slovensko - Maďarsko, elitné kolo kvalifikácie ME žien (2. skupina)
Džudo
- 9:30 Eliminácie mužov nad 100 kg (M. Fízeľ), MS
- 16:00 Finálový blok, MS
Cyklistika
- 10:45 Okolo Lombadska
Motoršport
- 11:00 Šprint, Veľká cena Singapuru F1
- 15:00 Kvalifikácia, Veľká cena Singapuru F1
Hádzaná
- 15:00 Handball Club Zlín - HC Tatran Stupava, 6. kolo Doprastav ligy
- 17:30 HK SK Cheb - HK Slovan Duslo Šaľa, 6. kolo Doprastav ligy
- 18:00 Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce, 6. kolo Doprastav ligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - HC Sporta Hlohovec, 6. kolo Handball extraligy
- 18:30 Tatran Prešov - HK Bojnice, 6. kolo Handball extraligy
- 19:00 HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany, 6. kolo Handball extraligy
- 17:15 HC DAC Dunajská Streda - Jomi PDO Salerno, odveta 2. kola Európskeho pohára EHF
Volejbal
- 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok, 3. kolo Niké extraligy žien
- 16:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra, 3. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 VK Slovan Bratislava - VK PIRANE Brusno, 3. kolo Niké extraligy žien
- 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov, 3. kolo Niké extraligy žien
- 19:00 HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, 3. kolo Niké extraligy žien
Basketbal
- 18:00 BKM Lučenec - Spišskí Rytieri, 4. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Komárno - MBK Baník Handlová, 4. kolo Tipos SBL
- 19:00 Nitra Blue Wings - Iskra Svit, 4. kolo Tipos SBL
- 18:00 BC Prievidza - Inter Basket, predohrávka 8. kola Tipos SBL
- 18:00 MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 4. kolo Tipos extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky - WBC SLOVAN Bratislava, 4. kolo Tipos extraligy
- 18:30 ŠBK Šamorín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 4. kolo Tipos extraligy
- 19:00 YOUNG ANGELS Košice - Basketbal Trenčín, 4. kolo Tipos extraligy
TV program: sobota, 10. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.