Návrat futbalových líg a F1 v Singapure. Športový program na dnes (10. október)

Druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu
Druhý vpravo hráč Alioune Sylla (DAC) a jeho spoluhráč Matej Trusa sa tešia z gólu (Autor: TASR)
Sportnet|10. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 10. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 10. októbra

Futbal

  • 13:30 Arsenal Londýn - Leeds United, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Aston Villa - Brentford FC, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Chelsea Londýn - AFC Bournemouth, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Ipswich Town - Fulham Londýn, 6. kolo Premier League
  • 16:00 Sunderland AFC - Brighton Hove Albion, 6. kolo Premier League
  • 18:30 Manchester United - Tottenham Hotspur, 6. kolo Premier League
  • 14:00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao, 8. kolo La Ligy
  • 16:15 Deportivo Alavés - Atletico Madrid, 8. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Barcelona - Getafe CF, 8. kolo La Ligy
  • 21:00 Real Madrid - Villarreal CF, 8. kolo La Ligy

  • 15:00 FC Hradec Králové - Artis Brno, 10. kolo českej ligy
  • 15:00 Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav, 10. kolo českej ligy
  • 15:00 Zbrojovka Brno - FK Jablonec, 10. kolo českej ligy
  • 18:00 Bohemians Praha 1905 - Baník Ostrava, 10. kolo českej ligy

  • 15:00 MFK Bytča - FK Humenné, 12. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 MŠK Považská Bystrica - FC Tatran Prešov, 12. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MFK Zvolen, 12. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FC Janov - ACF Fiorentina, 6. kolo Serie A
  • 18:00 Inter Miláno - Parma Calcio, 6. kolo Serie A
  • 20:45 SSC Neapol - Frosinone Calcio, 6. kolo Serie A

  • 15:30 AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica, 10. kolo Niké ligy
  • 15:30 MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava, 10. kolo Niké ligy
  • 15:30 FC Košice - KFC Komárno, 10. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 10. kolo Niké ligy

  • 15:30 FC Augsburg - Bayern Mníchov, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 TSG Hoffenheim - Hamburger SV, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 SC Paderborn - VfB Stuttgart, 5. kolo Bundesligy
  • 15:30 Union Berlín - SV Elversberg, 5. kolo Bundesligy
  • 18:30 RB Lipsko - Eintracht Frankfurt, 5. kolo Bundesligy

  • 17:15 Lille OSC - Le Havre AC, 6. kolo Ligue 1
  • 20:45 Stade Brest - Angers SCO, 6. kolo Ligue 1
  • 20:45 FC Lorient - Paríž FC, 6. kolo Ligue 1
  • 20:45 AS Monaco - Toulouse FC, 6. kolo Ligue 1
  • 20:45 Paríž Saint-Germain - Le Mans FC, 6. kolo Ligue 1

Hokej

  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, NHL
  • 1:00 Detroit Red Wings - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Washington Capitals - New York Rangers, NHL
  • 2:00 Winnipeg Jets - Anaheim Ducks, NHL
  • 19:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers, NHL
  • 19:00 HK Poprad - HKM Zvolen, predohrávka 10. kola Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 21:30 New Jersey Devils - Vancouver Canucks, NHL
  • 22:00 San Jose Sharks - Edmonton Oilers, NHL

Tenis

  • Turnaj WTA Peking
  • Turnaj ATP Šanghaj

Kolieskové športy

  • 0:00 SLOVENSKO - Španielsko, inline hokej U19 – zápas o 3. miesto, World Skate Games
  • 13:30 5000 m bodovacie preteky, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games
  • 16:15 200 m dual time trial – kvalifikácia, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games
  • 18:00 Obrovský slalom – 1. jazda, inline alpin (L. Keselá, E. Nogová, M. Schvarc, F. Schvarc), World Skate Games
  • 20:15 Obrovský slalom – 2. jazda, inline alpin (L. Keselá, E. Nogová, M. Schvarc, F. Schvarc), World Skate Games
  • 23:00 200 m dual time trial – finále, inline rýchlokorčuľovanie (J. Klembara, S. Paroulek), World Skate Games

Krasokorčuľovanie

  • 15:40 Muži - voľné jazdy, ISU Junior Grand Prix v Poľsku

Strelectvo

  • 8:15 Kvalifikácia mix tímov, trap, ME v brokových zbraniach
  • 15:15 Finále mix tímov juniorov, trap, ME v brokových zbraniach
  • 16:30 Finále mix tímov, trap, ME v brokových zbraniach

Futsal

  • 14:00 Bosna a Hercegovina - Švédsko, elitné kolo kvalifikácie ME žien (2. skupina)
    17:00 Slovensko - Maďarsko, elitné kolo kvalifikácie ME žien (2. skupina)

Džudo

  • 9:30 Eliminácie mužov nad 100 kg (M. Fízeľ), MS
  • 16:00 Finálový blok, MS

Cyklistika

  • 10:45 Okolo Lombadska

Motoršport

  • 11:00 Šprint, Veľká cena Singapuru F1
  • 15:00 Kvalifikácia, Veľká cena Singapuru F1

Hádzaná

  • 15:00 Handball Club Zlín - HC Tatran Stupava, 6. kolo Doprastav ligy
  • 17:30 HK SK Cheb - HK Slovan Duslo Šaľa, 6. kolo Doprastav ligy
  • 18:00 Sokol Písek - MŠK Iuventa Michalovce, 6. kolo Doprastav ligy

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - HC Sporta Hlohovec, 6. kolo Handball extraligy
  • 18:30 Tatran Prešov - HK Bojnice, 6. kolo Handball extraligy
  • 19:00 HC Záhoráci - HK AGRO Topoľčany, 6. kolo Handball extraligy
  • 17:15 HC DAC Dunajská Streda - Jomi PDO Salerno, odveta 2. kola Európskeho pohára EHF

Volejbal

  • 16:00 VK ŠKM Liptovský Hrádok - ŠVK Pezinok, 3. kolo Niké extraligy žien
  • 16:00 KOOPERATIVA Slávia EUBA - Volley project UKF Nitra, 3. kolo Niké extraligy žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 VK Slovan Bratislava - VK PIRANE Brusno, 3. kolo Niké extraligy žien
  • 18:30 VA UNIZA Žilina - ŠK ELBA Prešov, 3. kolo Niké extraligy žien
  • 19:00 HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, 3. kolo Niké extraligy žien

Basketbal

  • 18:00 BKM Lučenec - Spišskí Rytieri, 4. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Komárno - MBK Baník Handlová, 4. kolo Tipos SBL
  • 19:00 Nitra Blue Wings - Iskra Svit, 4. kolo Tipos SBL
  • 18:00 BC Prievidza - Inter Basket, predohrávka 8. kola Tipos SBL

  • 18:00 MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 4. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 Piešťanské Čajky - WBC SLOVAN Bratislava, 4. kolo Tipos extraligy
  • 18:30 ŠBK Šamorín - BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 4. kolo Tipos extraligy
  • 19:00 YOUNG ANGELS Košice - Basketbal Trenčín, 4. kolo Tipos extraligy
TV program: sobota, 10. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Návrat futbalových líg a F1 v Singapure. Športový program na dnes (10. október)
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