Slovan zažil so Záhorákmi čosi nevídané. Čo sa deje s gigantom?

V skalickej aréne bolo 2768 divákov, čo je na miestne pomery extrémne vysoká návšteva. Domáci fanúšikovia videli a zažili niečo, čo dovtedy nepoznali. Ich mužstvo obralo o body úradujúceho majstra a ukončilo sériu jedenástich prehier so Slovanom Bratislava.
Futbalisti Slovana remizovali v sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy na ihrisku Skalice 1:1. V sobotu 10. októbra tak Záhoráci získali proti bratislavskému klubu historický bod.
Slovan predtým odohral so Skalicou jedenásť vzájomných zápasov a všetky vyhral. To už je minulosť. Dejiny sa menia.
Pre Skalicu je remíza veľkým úspechom, pre Slovan ďalším nepríjemným zaváhaním. Bratislavčania stratili body proti jednému z najväčších outsiderov súťaže, klubu, ktorý patrí medzi najchudobnejšie v lige.
Čo je na tom alarmujúce? Skalica v predchádzajúcich šiestich kolách bodovala iba raz, keď remizovala 0:0 v Komárne.
Slovan mal prevahu, ale zahadzoval šance
Slovan sa v Niké lige nečakane trápi. Nedominuje, nevalcuje súperov a body stráca aj so slabšími tímami. Z posledných piatich ligových zápasov vyhral iba jeden.
V Skalici pritom mal územnú aj streleckú prevahu. Na strelecké pokusy vyhral 15:10, na strely na bránu 5:2 a loptu držal na svojich kopačkách v pomere 70:30 percentám. Napriek tomu si domov odniesol iba bod.
Záhoráci sa dostali do vedenia v 54. minúte. Presadil sa Erik Daniel, bývalý hráč Slovana, a domáce tribúny mohli oslavovať.
„Fanúšikovia Záhorákov neveriacky zalamujú rukami, proti úradujúcemu majstrovi idú do vedenia,“ opisoval počas zápasu komentátor Voyo.
Slovan musel doháňať náskok súpera. Vyrovnanie zariadil Tigran Barseghyan, ktorý sa presadil z priameho kopu. Hostia však mali aj ďalšie príležitosti, ktoré mohli zápas otočiť.
Niké liga - 10. kolo
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:0)
Góly: 54. Daniel - 60. Barseghjan. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Čajka, ŽK: Suľa, Abdullahi - Ignatenko.
Skalica: Junas - Suľa, Karhan, Černek, Morong - Bariš (73. Mášik), Guinari - Daniel, Nonikašvili (45. Ravas), Abdullahi (73. Šimko) - Potočný (85. Eshele)
Slovan: Takáč - Mustafič, Bajrič, Markovič, Kozlovský - Ignatenko (83. Pokorný) - Barseghjan, Macuoka, Maroš (63. Su. Camara), Marcelli (83. Čerepkai) - Šporar
V 71. minúte dostali možnosť zahrávať pokutový kop. Andraž Šporar však penaltu zahodil, keď loptu poslal vysoko nad bránu. V 79. minúte sa síce presadil slovanista Suleiman Camara, jeho gól však pre faul neplatil.
Skalica odolala a udržala si cennú remízu.
Kmotríkovi sa v Skalici miešali pocity
Jedno oko šéfa Slovana možno plakalo, druhé sa trochu smialo.
Majiteľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík starší je totiž tiež Záhorák. Narodil sa v Skalici a je jej najbohatším rodákom. Kým jeho Slovan strácal body, jeho rodné mesto oslavovalo historický výsledok.
Kmotríkovo meno je so Skalicou späté aj podnikateľsky. Skalický Grafobal, výrobca obalov patriaci kontroverznému veľkopodnikateľovi, dodnes zamestnáva takmer 700 ľudí. Ďalšiu stovku pracovníkov majú v okolí Skalice jeho poľnohospodárske firmy, medzi ktorými je aj podnik ROD Skalica.
Kmotrík sa podpísal aj pod podobu voľnočasového života v regióne. Neďaleko mesta vybudoval golfové ihrisko, v ktorého spoločenských priestoroch sa koná množstvo svadieb a osláv miestnych obyvateľov.
Skalicu má rád
Až donedávna vlastnil aj veľkú skalickú nemocnicu, v ktorej pracovalo viac ako 600 zdravotníkov. Tú medzičasom predal spoločnosti Agel, ešte silnejšiemu a ambicióznejšiemu investorovi v oblasti zdravotníctva.
Hoci Ivan Kmotrík starší už dlhší čas žije v Bratislave, kde sídli jeho obchodná skupina Grafobal Group, do rodného mesta sa pravidelne vracia.
„Snažím sa byť v Skalici čo najčastejšie. Ak sa dá, tak aj každý týždeň. A nie je to iba o práci. Je to moje rodné mesto, mám ho rád a mám rád i okolitý kraj,“ povedal Kmotrík starší, ktorého citoval Denník N.
Slovan môže stratiť kontakt s čelom
V skalickom drese odohral celý zápas Patrik Karhan, syn legendárneho trnavského futbalistu Miroslava Karhana.
Slovan sa musel zaobísť bez reprezentantov Cesara Blackmana, Cristiana Martíneza a Sandra Cruza. Ich absencia však nič nemení na tom, že úradujúci majster proti tímu, ktorý v predchádzajúcich šiestich kolách získal iba jeden bod, nedokázal vyhrať.
Obhajcovia titulu zostali na štvrtom mieste tabuľky so 17 bodmi. Ich konkurenti majú šancu odskočiť im. Skalica bola priebežne deviata.
Pre Záhorákov je bod proti Slovanu historickým zápisom. Pre Bratislavčanov ďalším varovaním, že ani papierová prevaha, držanie lopty a väčší počet streleckých pokusov im víťazstvá nezaručia.