Lobotka vynikal, jeho krajan sa hneval. Komentátor opísal, že to nezacvaklo

Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom vyhrali v sobotnom stretnutí 6. kola talianskej Serie A nad Frosinone 3:0.
Kým Lobotka si vyslúžil pochvaly talianskych médií, jeho reprezentačný spoluhráč Tomáš Bobček sa po príchode na ihrisko výraznejšie nepresadil. V závere navyše len ťažko skrýval frustráciu zo spoluhráčovej prihrávky.
Bol to súboj slovenských reprezentantov. Stanislav Lobotka proti Tomášovi Bobčekovi. Na jednej strane stál stredopoliar Neapola, ktorý patril k najlepším hráčom zápasu, na druhej útočník Frosinone, ktorý stále čaká na svoju skutočnú šancu v talianskej lige.
Dva góly domácich strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne. Lobotka hral do 72. minúty. Neapol sa posunul s desiatimi bodmi priebežne na ôsme miesto, o skóre pred svojho súpera.
Lobotka opäť patril k najlepším
Talianske médiá vyzdvihovali najmä Lobotkovu prácu v oboch fázach hry. Slovenský stredopoliar sa podieľal na ofenzíve, pomáhal v defenzíve a prerušoval útoky súpera.
„Čo povedať o Lobotkovi? V prvom polčase odviedol výnimočnú prácu v ofenzívnej aj defenzívnej fáze hry a vzal na seba úlohu hráča, ktorý prerušuje súperove útoky. V druhom polčase sa jeho výkon nezmenil ani o kúsok a opäť patril k najlepším na ihrisku."
"Pre každého, kto sedí na lavičke Neapola, je nepostrádateľným hráčom. Allegri ho v 70. minúte vystriedal, aby mu po náročnom reprezentačnom programe so Slovenskom doprial trochu oddychu,“ chválil ho server calcionapoli1926.it.
Podobne sa na jeho výkon pozerali aj ďalšie talianske médiá.
„Nenápadná práca odvedená s veľkou usilovnosťou. Je dôkazom futbalovej pokory,“ opisoval Slováka denník calcionapoli24.
„Veľa lôpt zahral s obvyklou úspornou precíznosťou,“ dodal Tuttonapoli.
Lobotka tak opäť potvrdil, aký dôležitý je pre hru Neapola. Jeho výkon nebol postavený na efektných momentoch, ale na spoľahlivosti, presnosti a práci, ktorá často zostáva mimo pozornosti, hoci ju mužstvo potrebuje.
Bobček sa nepresadil
Tomáš Bobček nastúpil ako náhradník v 63. minúte, keď Frosinone prehrávalo 0:2. Bola to jeho doteraz najväčšia porcia minút v talianskej lige.
Frosinone malo počas zápasu 17 streleckých pokusov, no iba jeden z nich smeroval do priestoru brány. Ani Bobčekovi sa nepodarilo výraznejšie zmeniť priebeh stretnutia.
„Nič nepridal, ale ani nič nepokazil,“ opísal jeho výkon SportMediaset.
„Krátko po svojom príchode na ihrisko vystrelil, potom ho už bolo vidieť len málo,“ dodal TuttoFrosinone.
Kritickejší bol server AlessioPorcu.it, ktorý poukázal na to, že slovenský útočník zatiaľ nenapĺňa očakávania.
„Jeho príchod do zápasu mal minimálny vplyv. Potvrdil, že jeho aktuálna forma má stále ďaleko od úrovne spoluhráča z útoku. Mohol znovu zdramatizovať zápas, no chýbala mu pohotovosť a nedokázal tečovať nízky center Zerbina,“ hodnotil server.
Bobček mal tri strelecké pokusy, všetky boli nepresné. Napriek tomu mohol v závere streliť gól, ktorý by ešte mohol zdramatizovať zápas.
V závere sa hneval na spoluhráča
V poslednej minúte bol Bobček k zásahu veľmi blízko. Potreboval však lepšiu prihrávku od Alessia Zerbina. Jeho spoluhráč mu adresoval nepresnú loptu a slovenský útočník nedokázal zakončiť.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Frosinone
Bobček niesol situáciu ťažko. Na spoluhráča sa hneval, slovne mu vyčítal nepodarenú prihrávku a krútil hlavou. Z jeho reakcie bolo zrejmé, že nechápal, prečo mu Zerbin loptu zahral takým spôsobom.
„Medzi ním a slovenským útočníkom to nezacvaklo,“ opisoval situáciu komentátor Sport 1.
Pre Bobčeka to bol ďalší zápas, v ktorom sa mu nepodarilo výraznejšie presadiť. V lete si vypýtal prestup do Frosinone Calcio, no po príchode z Poľska si v Serii A pripísal zatiaľ iba dva ligové štarty.
Proti Janovu odohral 19 minút, ďalších 27 pridal v Talianskom pohári. Na svoju skutočnú šancu a góly stále čaká.
Weiss sa naňho tešil, veľa priestoru nedostal
Tomáš Bobček bol aj v kádri slovenskej reprezentácie v zápasoch Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss st. o ňom po oznámení nominácie hovoril s veľkými očakávaniami.
„Nie nadarmo stál toľko peňazí (11 miliónov eur), koľko stál. Keď sa presadíte v Poľsku, stanete sa najlepším strelcom ligy a potom vás za veľké peniaze kúpi taliansky klub, určite vás majú dobre odsledovaného. Kvalitu musí mať. Doslova sa naňho teším, pretože na prvom zraze chýbal,“ vravel Weiss.
Bobček však dostal v štyroch dueloch iba minimum šancí. Do hry naskočil len v domácom zápase proti Kazachstanu, v ktorom odohral 25 minút. Vraj nebol celkom fit.
Aj preto je pre neho dôležité, aby si postupne vybojoval väčšiu minutáž vo Frosinone. Pravidelné zápasové zaťaženie by mu mohlo pomôcť získať potrebnú istotu a nadviazať na výkony, vďaka ktorým si vyslúžil prestup do Talianska.
Slovenský hrotový útočník stále chýba
V Serii A sa dosiaľ v ére samostatnosti nepresadil žiaden slovenský hrotový útočník. Pre Bobčeka to môže byť ďalšia veľká výzva.
Najvýraznejšiu slovenskú stopu v talianskej lige zanechal Marek Hamšík. V Serii A dal sto gólov, čo znie až neuveriteľne, no bol stredopoliar. Druhý v počte gólov spomedzi Slovákov je Juraj Kucka, ktorý ich strelil tridsať. Aj on bol stredopoliar.
David Strelec dal jeden gól, rovnako ako Samuel Mráz, či krídelník Lukáš Haraslín. Nikolas Špalek skóroval dvakrát. Vladimír Weiss dal štyri góly, pričom aj on bol krídelník.
Slovenský útočník Július Korostelev strelil v sezóne 1946/47 v drese Juventusu Turín pätnásť gólov. Celkovo dal v 65 zápasoch 24 gólov, to však bolo ešte vo futbalovom praveku.
Bobček má pred sebou cestu, na ktorej zatiaľ zbiera najmä minúty a skúsenosti. Prestup za 11 miliónov eur aj Weissove slová naznačujú, že očakávania sú veľké. Zatiaľ však v Taliansku čaká na prvý výraznejší moment, ktorým by ich začal napĺňať.