Útočník Realu ťahal súpera za vlasy a zúril, že jeho gól neplatil

Real Madrid zdolal na štadióne Santiago Bernabéu Villarreal 1:0, keď o víťazstve rozhodol v 63. minúte Yan Diomande. Po zápase sa však viac než o samotnom výsledku hovorilo o kontroverzných rozhodnutiach rozhodcov.
Najväčšie emócie vyvolalo vylúčenie Viníciusa Júniora a jeho neuznaný gól. Verdikty rozhodcov vyvolali búrlivé protesty hráčov aj fanúšikov.
Tréner José Mourinho napokon neprišiel na tlačovú konferenciu. Vinícius sa síce fanúšikom ospravedlnil, no krátko nato zverejnil ďalší odkaz, v ktorom vyjadril nespokojnosť s rozhodcami.
A obsah zápisu hlavného arbitra Díaza de Meru naznačuje, že brazílsky útočník môže dostať trest na viac ako jeden zápas. V takom prípade by mohol prísť aj o El Clásico proti Barcelone, ktoré sa hrá 25. októbra.
Gól neplatil, Vinícius išiel pod sprchy
Najväčší rozruch vyvolala situácia zo 72. minúty, keď Vinícius, ktorý nastúpil z lavičky v druhom polčase, poslal loptu do siete. Zdalo sa, že Real zvýši na 2:0, rozhodca však gól neuznal.
VIDEO: Červená karta pre Viniciusa
Díaz de Mera odpískal predchádzajúci priestupok brazílskeho útočníka, ktorý v súboji potiahol obrancu Villarrealu Salibu za vlasy. Keďže lopta bola v hre a hráči nebojovali o jej získanie, rozhodca Viníciusa vylúčil.
V zápise zo stretnutia vysvetlil dôvod červenej karty takto: „Za ťahanie súpera za vlasy v čase, keď bola lopta v hre a nebola medzi nimi v súboji o loptu.“
Rozhodnutie vyvolalo na Bernabéu búrlivé reakcie. Vinícius opúšťal ihrisko viditeľne nahnevaný, nesúhlas dával najavo gestami a protestoval aj po tom, čo mu rozhodca ukázal červenú kartu. Real musel zvyšok zápasu dohrávať s desiatimi hráčmi a brániť tesný náskok, ktorý mu zabezpečil jediný gól stretnutia.
Museli ho zadržať spoluhráči
Zápis Díaza de Meru opisuje nielen samotné vylúčenie, ale aj správanie brazílskeho útočníka po udelení červenej karty.
Rozhodca v časti venovanej ďalším incidentom uviedol: „V 73. minúte zápasu, keď bola hra prerušená, hráč domáceho klubu s číslom 7 D. Vinicius José De Oliveira Do Nascimento po svojom vylúčení, pričom sa stále nachádzal na hracej ploche, naďalej hlasno protestoval proti môjmu rozhodnutiu a agresívnym spôsobom sa približoval k miestu, kde som sa nachádzal," opisoval denník Marca.
Díaz de Mera následne doplnil, že útočníka „museli zadržať spoluhráči“. Zároveň však spresnil, že nedokázal „zaznamenať žiadne konkrétne vyjadrenie“.
Násilné správanie?
Zápis tak môže zohrávať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o výške trestu. Protokol Technického výboru rozhodcov (CTA) totiž zaraďuje ťahanie za vlasy do kategórie CV.1, ktorá sa týka násilného správania.
Tá zahŕňa prípady, keď „hráč udrie súpera alebo inú osobu lakťom, hlavou, päsťou či dlaňou, chytí ju za krk, sotí ju, kopne, uhryzne alebo ťahá za vlasy či sa dopustí iného podobného konania bez toho, aby bojoval o loptu, pričom použije neprimeranú silu alebo brutalitu“.
Takéto konanie sa zvyčajne trestá zákazom činnosti na viac ako jeden zápas. Obsah zápisu v kombinácii s protokolom CTA preto naznačuje, že Viníciusov trest by mohol presiahnuť jedno stretnutie.
Príde Vinícius o El Clásico?
Real Madrid odohrá medzi zápasom s Villarrealom a El Clásicom už iba jedno ligové stretnutie, proti Seville. Ak disciplinárna komisia potrestá Brazílčana zákazom činnosti na dva alebo viac zápasov, 25. októbra by nemohol nastúpiť proti Barcelone na Camp Nou.
Zatiaľ však ide o možný scenár, nie o potvrdený trest. Rozhodujúce bude, ako disciplinárne orgány vyhodnotia samotný zákrok aj správanie hráča po vylúčení.
Incident navyše nebol jediným dôvodom napätia na lavičkách. Rozhodca udelil žltú kartu aj Josému Mourinhovi a delegátovi Realu Madrid Chendovi. Trénera brankárov madridského klubu Nuna Santosa vylúčil. Na strane Villarrealu musel opustiť lavičku delegát klubu Xisco Nadal.
Najprv ospravedlnenie, potom odkaz rozhodcom
Vinícius sa po zápase ozval na Instagrame. V prvom príspevku spojil radosť z víťazstva mužstva s ospravedlnením za to, že ho v rozhodujúcej fáze stretnutia nechal hrať v početnej nevýhode.
„Radosť pokračuje… Ospravedlňujem sa svojmu tímu a fanúšikom,“ napísal brazílsky krídelník.
Krátko nato však zverejnil ďalší príspevok, v ktorom už neskrýval nespokojnosť s tým, ako podľa neho rozhodcovia opakovane pristupujú k jeho osobe.
„A žltú aj červenú kartu dostane vždy Vinícius. Aká hanba,“ stálo v koláži s fotografiami viacerých situácií z rôznych zápasov. Podľa útočníka na nich súperi pri zákrokoch či úderoch proti nemu nedostali žiadnu kartu.
Brazílčan tak najprv prevzal zodpovednosť voči mužstvu a fanúšikom, no následne obrátil pozornosť na rozhodcov. Jeho vylúčenie pritom nebolo jediným momentom, ktorý v Madride vyvolal rozhorčenie.
Mourinho sa rozhodol mlčať
José Mourinho sa po stretnutí odmietol dostaviť na tlačovú konferenciu. LaLiga na Santiago Bernabéu oznámila, že tréner neprišiel do tlačovej miestnosti ani 40 minút po skončení zápasu. Za Real Madrid napokon nehovoril ani jeden hráč, čo sa podľa španielskeho denníka MARCA v tejto sezóne stalo už obvyklým javom.
Mourinho sa podľa informácií MARCA rozhodol mlčať zo strachu, že by jeho vyjadrenia o rozhodovaní rozhodcov mohli viesť k disciplinárnemu trestu.
„Nebudem hovoriť, pretože chcem sedieť na lavičke v zápasoch proti Seville a Barcelone,“ vysvetlil podľa denníka svoje rozhodnutie.
Portugalský tréner bol počas stretnutia viditeľne nahnevaný na rozhodovanie Díaza de Meru.
Nespokojnosť Realu Madrid narastá
Vylúčenie Viníciusa bolo poslednou kvapkou, no jeho nespokojnosť sa začala už po predchádzajúcom mestskom derby s Atléticom Madrid.
Mourinho bol presvedčený, že Atlético malo dohrávať derby iba s deviatimi hráčmi. Červená karta pre Viníciusa za ťahanie Salibu za vlasy jeho rozhorčenie ešte vystupňovala.
Nespokojnosť Realu Madrid s rozhodcami narastá z kola na kolo a v pozadí zostáva kauza Negreira. Ak bolo rozhorčenie po derby veľké, po zápase s Villarrealom dosiahlo ešte vyššiu úroveň.
Neuznaný gól Viníciusa, po ktorom nasledovalo jeho vylúčenie, vyvolal búrlivú reakciu naprieč všetkými štruktúrami klubu. Mourinho napokon nechal novinárov čakať v tlačovej miestnosti na Santiago Bernabéu a neprišiel pred nich.
Fanúšikovia skandovali o korupcii
Napätie bolo cítiť aj na tribúnach. Fanúšikovia Realu Madrid reagovali na rozhodcovské verdikty hlasnými protestmi a atmosféra podľa MARCA dosiahla úroveň, akú na Bernabéu už dlho nezažili.
Z hľadiska sa opakovane ozývali pokriky „Korupcia vo federácii“, „Tebas, odíď už!“ a „Negreira stále ťahá za nitky“.
Po červenej karte pre Viníciusa nasledoval mohutný piskot, aký na madridskom štadióne už dlho nebolo počuť.
Mourinho sa v tejto atmosfére rozhodol radšej mlčať, upokojiť sa a odložiť svoje vystúpenie pred novinármi na utorok, keď sa má konať tlačová konferencia pred zápasom Ligy majstrov proti Rímu. Podľa denníka Marca je však možné, že aj vtedy odmietne komentovať udalosti zo stretnutia s Villarrealom.
Real Madrid si podľa španielskeho denníka zápas a sporné rozhodnutia podrobne zaznamenal vo svojich správach.