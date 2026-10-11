Komárno delilo od prvej výhry osem sekúnd. Zľakli sme sa troch bodov, vravel asistent

Takmer deväťdesiat päť minút to v Košickej futbalovej aréne vyzeralo tak, že futbalisti Komárna sa na obľúbenom štadióne súpera dočkajú prvého víťazstva v sezóne.
Po necelej polhodine hry šli do vedenia po góle Jána Bernáta, v úvode druhého polčasu po zásahu systému VAR išiel po červenej karte pod sprchy košický útočník Aleksandar Kahvič.
Ideálne podmienky na tri body však ušli Komárňanom pomedzi prsty osem sekúnd pred koncom nadstaveného času.
Nedokázali po výkope domáceho brankára Matúša Kiru udržať a upratať loptu na pravej strane obrany.
Získali ju domáci, po rýchlej kombinácii vysunul na opačnej strane Filip Lichý striedajúceho Milana Rehuša a ten zoči voči brankárovi Branislavovi Pindrochovi zariadil pre Košice bod, v ktorý v tej chvíli už málokto z vyše troch divákov veril.
„Pozeral som na časomieru v nejakej 92. minúte. Vedel som, že to bude ťažké a že času veľa nie je.
Som rád, že sme to nakoniec zvládli a že som pomohol mužstvu,“ opísal infarktový záver Rehuš, ktorý prišiel na ihrisko v polovici druhého polčasu s jasným pokynom od trénera – rozbehať napriek oslabeniu ofenzívu a využiť silné stránky, rýchlosť a hru jeden na jedného.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Komárno
V oslabení lepšie ako pred ním
Zo strany Košičanov to od začiatku nebol ideálny výkon. Viazla kombinácia, nakopávané lopty nepomáhali a paradoxne až po vylúčení Kahviča sa dostali oveľa viac do zápasu a boli oveľa nebezpečnejší aj v útoku.
„Prvý polčas nebol z našej strany ideálny, ale mali sme tam nejaké náznaky a vedeli sa do toho dostávať.
V polčase sme si povedali, čo chceme zmeniť, ale všetko ovplyvnila tá červená karta. Nakoniec zlatý bod pre nás, pretože sme hrali v podstate celý druhý polčas o jedného menej a paradoxne sme hrali asi lepšie ako keď sme boli jedenásti.
Takže klobúk dole pred celým tímom. Dali sme do toho všetko a nakoniec sa nám to vyplatilo,“ hodnotil košický stredopoliar Lichý, ktorý pochválil aj divákov, ktorí Košice hnali do poslednej sekundy.
Remízu si podľa Černáka zaslúžili
S tým, že to jeho zverencom v prvom polčase nefungovalo ideálne súhlasil aj tréner Černák.
„Súper išiel do vedenia, čo sme dosť ťažko prijímali. Chceli sme už počas toho prvého polčasu niektoré veci zmeniť, ale nešlo nám to.
Po polčase prišlo vylúčenie a súper sa dostal ešte do výhodnejšej pozície. Mal možnosti zvýšiť náskok, ale chlapci ukázali charakter a veľkú vôľu pobiť sa o výsledok, takže z toho pohľadu si myslím, že ten bod sme si zaslúžili,“ dodal Černák.
Po dlhej reprezentačnej pauze teraz Košičanov čakajú dva anglické týždne za sebou. V tom prvom hrajú v stredu v pohári v Považskej Bystrici a o týždeň v nedeľu ich v lige čaká derby s Michalovcami.
„Bude to náročný zápas. Ale vieme, kde sa hrá finále pohára, takže všetci ideme za tým, celý klub, a verím, že to úspešne zvládneme,“ komentoval Lichý najbližší zápas na Považí, ktorý je ďalším na ceste minuloročného finalistu do finále, ktoré sa bude hrať v Košickej futbalovej aréne.
Je to až neuveriteľné
„Boli sme veľmi blízko a zase sme o víťazstvo prišli takým spôsobom, že je to až neuveriteľné,“ neveriacky krútil hlavou Ján Bernát, ktorý svojim štvrtým gólom sezóny, rovnako ako pred reprezentačnou pauzou v zápase so Slovanom, posielal Komárno do vedenia aj v Košiciach.
„Teším ma, že dávam góly a pomáham tímu, ale keby to bolo s tromi bodmi, tak by to bolo o niečom úplne inom,“ povzdychol si Bernát, podľa ktorého zo šiestich komárňanských remíz, mohlo päť skončiť v prospech Komárna.
Komárnu sa v košickej aréne od jej otvorenia pred vyše štyrmi rokmi historicky darí, pravidelne tu vyhrávalo a prvýkrát v nej prehralo až v šiestom súťažnom zápase v minulej sezóne. Aj teraz síce bralo bod, ale po priebehu sa jeho hráčom pochopiteľne málil.
Extrémne sa zľakli víťazstva
„Pocity sú určite negatívne, už niekoľkýkrát sme siahali po troch bodoch. Myslím si, že také zápasy sa vyhrávajú. A keď už sme nedali ten druhý gól z tých protiútokov, musíme to udržať.
Bolo pár sekúnd do konca, takže to musí byť stoj čo stoj. Taký zápas sa jednoducho uhráva na nulu,“ netajil sklamanie brankár Pindroch, ktorý predviedol viacero dobrých zákrokov, ale vyrovnávajúcemu gólu zabrániť nedokázal.
Podľa Mateja Čobíka Ferčíka, asistenta trénera Komárna, červená karta domácich priebeh zápasu paradoxne zmenila v neprospech hostí.
„Súper išiel do zvyšných minút zápasu s tým, že nemá čo stratiť. My sme sa naopak extrémne zľakli toho, že máme víťazstvo ešte viac na dosah tým, že máme početnú výhodu.
A po tom vylúčení sme sa vôbec neprezentovali tak, ako by sme chceli na ihrisku vyzerať. Dovolím si tvrdiť, že sme zaslúžene dostali gól a pykali,“ dodal.
Hlavy a efektivita
Hráči Komárna pripúšťajú, že dlhé čakanie na prvé víťazstvo sezóny, už majú v hlavách.
„Každý z nás cíti, že to víťazstvo tam nie je a zväzuje to nohy a je to už aj v hlavách. Myslím si, že hráme dobrý futbal, hráme futbal na prvú šestku, ale bodujeme na spodnú. Taká je realita.
Mali sme mať možno minimálne päť, šesť bodov viac. Keby to tak bolo, tak ten zápas vyhráme 3:0. V kľude by sme vyriešili niektoré situácie vpredu a ten zápas si dohráme. Ale tým, že nás to zväzuje, tak to skončilo ako skončilo,“ pripustil Pindroch.
Súhlasí s ním aj Bernát. „Nevyhrali sme 10 zápasov. Samozrejme, že chceme konečne vyhrať a trošku nás to ťaží.
Dnes to bolo extrémne blízko, takže sme veľmi sklamaní, ale my hráme skoro s každým vyrovnanú partiu. To nás musí motivovať, že s každým dokážeme hrať.
Ja verím, že to zlomíme už v najbližšom zápase. Teraz je to ťažké, pretože už to bolo fakt na dosah ruky,“ myslí si komárňansky stredopoliar, ktorý vidí aj ďalší problém v hre.
„V každom zápase si vypracujeme štyri či päť čistých príležitostí. Takže pre nás je najdôležitejšie zlepšiť efektivitu, lebo deväť gólov v desiatich zápasoch je málo. Futbale sa hrá na góly a nie na šance,“ dodal Bernát.