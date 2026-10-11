VIDEO: Nemec sa dočkal prvého bodu za Calgary. V Montreale nepadol jediný gól

Slovenský hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames.
Dvadsaťdvaročný obranca zaznamenal v nočnom zápase NHL asistenciu, „plamene“ však prehrali piaty duel v novom ročníku za sebou, keď podľahli Anaheimu Ducks 2:4.
Nemec odohral 23:37 min, bol najvyťažovanejší hráč svojho tímu a napriek prehre si pripísal dva plusové body.
Jeho spoluhráč Samuel Honzek nehral pre zranenie. V ostatných dueloch sa radovali z víťazstva traja Slováci, ktorí nebodovali.
Nemec pomohol k vyrovnaniu
Nemec prvýkrát bodoval vo svojom novom pôsobisku pri góle na 1:1 v 16. minúte. Spoza bránky vyviedol puk a presnou prihrávkou ho rozohral na Matta Coronata.
Americký útočník sa protipohybom zbavil brániaceho hráča a po jeho prihrávke skóroval Morgan Frost. Calgary držalo krok s „káčermi“ dve tretiny.
Hostia rozhodli o svojom triumfe v treťom dejstve, keď sa v 46. minúte presadil v oslabení Ryan Poehling a a víťazstvo Ducks spečatil v čase 57:03 Nikita Nesterenko.
Nemec si vylepšil štatistiku +/-, v ktorej mal po úvodných štyroch dueloch až deväť minúsiek.
Tentoraz nebol pri žiadnom inkasovanom góle svojho tímu, naopak bol na ľade pri oboch presných zásahoch Flames.
Dva mínusové body mal na konte jeho krajan Martin Pospíšil, ktorý odohral 11:02 min. Iba na tribúne zostal slovenský mladík Samuel Honzek. Calgary je s nulou na dne Západnej konferencie ako jediný tím, ktorý zatiaľ nebodoval.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca
Černák s plusovým bodom
Plusový bod si do štatistík zapísal Erik Černák, ktorý odohral 19:01 min. Tampa Bay vyhrala štvrté stretnutie za sebou a najvýraznejší podiel na tom mal trojgólový Brandon Hagel. Kanadský útočník pridal k hetriku aj asistenciu a bol prvou hviezdou zápasu.
Kanadský útočník pridal k štvrtému hetriku v kariére aj asistenciu a bol prvou hviezdou zápasu.
„Máme viacerých nových hráčov, postupne si na seba zvykáme. Máme však dobrú chémiu a vidieť to aj na výsledkoch. Pochvalu si zaslúži celá tím," povedal Hagel pre nhl.com.
Dva góly strelil Jake Guentzel, Andrej Vasilevskij chytil 20 striel. Černák na konci druhej tretiny zažil smolný moment, keď sa v oslabení snažil odpratať spred bránky Kylea Palmieriho, ale puk sa od jeho čepele po teči Braydena Schenna dostal do bránky Tampy a Islanders sedem sekúnd pred druhou sirénou vyrovnali na 3:3.
Sériu troch prehier preťali hráči St. Louis Blues aj s Daliborom Dvorským víťazstvom nad Columbusom 5:3.
Dvadsaťjedenročný slovenský center strávil na ľade 12:06 min, avšak nebodoval a vyslal jednu strelu na bránku.
Dvojgólový bol jeho spoluhráč Jimmy Snuggerud, tri asistencie zaknihoval Dylan Holloway. Blue Jackets viedli po prvej tretine 2:0, keď sa presadili Valerij Ničuškin a Kent Johnson, ale domáci v druhej tretine tromi gólmi v priebehu 6:22 minúty skóre otočili.
V tretej tretine síce vyrovnal Cole Sillinger, ale rozdielový gól strelil v polovici tretej Jonatan Berggren a Pavel Bučnevič poistil víťazstvo St. Louis zásahom do prázdnej bránky.
V Montreale ani gól
Súboj brankárov priniesol duel Montrealu Canadiens a Detroitu Red Wings. Po tom, čo Jacob Folwer a Daniil Tarasov zneškodnili zhodne po 30 striel v riadnom hracom čase a predĺžení, dospel zápas do samostatných nájazdov.
V nich svoj pokus nepremenil Juraj Slafkovský a jediným úspešným exekútorom bol v šiestej sérii montrealský útočník Zachary Bolduc.
„Habs“ zvíťazili po troch prehrách, „červené krídla“ prehrali vo štvrtom z piatich stretnutí. Slafkovský strávil na ľade 22:10 min a na bránku súpera vystrelil päťkrát.
NHL - výsledky (nedeľa, 11. október):
Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 1:0 sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)
Rozh. náj. Bolduc
Brankári: Fowler - Tarasov, strely na bránku: 30:30
Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Góly: 16. Frost (Coronato, Nemec), 38. Sunijev (Coronato) - 11. LaCombe (Carlsson, Granlund), 20. Vatrano (Poehling, Warren), 46. Poehling (Minťukov), 58. Nesterenko (Killorn, Granlund)
Brankári: Wolf - Husso, strely na bránku: 29:28
New Jersey Devils - Vancouver Canucks 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Góly: 9. Hischier (Gricjuk, L. Hughes), 17. Boqvist (Lombardi), 25. Bratt (Hischier, J. Hughes), 40. Hischier (J. Hughes, Bratt) - 6. Karlsson (Boeser, DeBrusk)
Brankári: Allen - Meriläinen (15.-21. Lankinen), strely na bránku: 37:21
San Jose Sharks - Edmonton Oilers 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: 52. Celebrini (Misa) - 13. Ekholm (Howard, Samanski), 44. Podkolzin (McDavid, Bouchard), 46. Formenton (Joseph, Murphy)
Brankári: Askarov - Jarry, strely na bránku: 20:20
Florida Panthers - Minnesota Wild 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 23. M. Tkachuk - 1. Boldy (Spurgeon, Kaprizov), 7. Kaprizov (Šabanov, Hughes), 25. Kaprizov (Boldy, Eriksson Ek), 59. Kaprizov
Brankári: Markström - Wallstedt, strely na bránku: 30:29
Buffalo Sabres - Utah Mammoth 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 8. Thompson (Dahlin) – 11. Yamamoto (Hayton, Sergačov), 36. Schmaltz (Cooley, Keller), 38. Lee (Marino, Yamamoto), 42. Marino (Hayton, Lee)
Brankári: Ellis - Vejmelka, strely na bránku: 24:30
Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
Góly: 11. MacKinnon (Kulak, Toews), 16. MacKinnon (Makar, Nečas), 33. Nelson - 4. Blankenburg (Nylander, Paul), 27. Nylander (McKenna, Matthews), 37. Nylander (Matthews, Paul), 38. Cowan (Rielly, Nylander), 53. Matthews (Nylander, Marčenko), 60. Matthews
Brankári: Blackwood - Bobrovskij, strely na bránku: 33:22
Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Góly: 25. Kantserov, 55. Moore (Kaiser, Donato) - 20. Jankowski (Kotkaniemi, Robinson), 23. Aho (Miller), 24. Blake (Stankoven, Martinook), 27. Hall (Blake, Reilly), 45. Martinook (Ehlers, Reilly)
Brankári: Knight - Bussi, strely na bránku: 26:39
Ottawa Senators - Nashville Predators 3:2 sn (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 30. Stützle (Cozens, Chabot), 59. Batherson (Pinto, Stützle), rozh. náj. Pinto - 9. Colton (Pinčuk), 14. Marchessault (Stamkos, Josi)
Brankári: Ullmark - Murray, strely na bránku: 20:18
Pittsburgh Penguins – Dallas Stars 2:1 sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 42. Dewar (Lizotte), rozh. náj. Rakell – 60. Seguin (Robertson, Heiskanen)
Brankári: Šilovs - Oettinger, strely na bránku: 21:25
St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
Góly: 27. Neighbours (Barron, Holloway), 30. Snuggerud (Broberg, Holloway), 33. Snuggerud (Thomas, Holloway), 50. Berggren (McTavish, Parayko), 60. Bučnevič - 17. Ničuškin (Monahan, Gudbranson), 20. Johnson (Fantilli, Werenski), 47. Sillinger (Coyle, Soucy)
Brankári: Binnington - Greaves, strely na bránku: 27:23
New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Góly: 27. DeAngelo (Palát), 32. Pageau (DeAngelo, Schaefer), 40. Schenn (Horvat, Maccelli) - 6. Guentzel, 16. Hagel (Hedman, Crozier), 28. Guentzel (Kučerov, Hagel), 59. Hagel (Crozier, McDonagh), 59. Hagel (Cirelli, Kučerov)
Brankári: Sorokin - Vasilevskij, strely na bránku: 23:25
Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 23. Connelly (Stone, Marner), 63. Marner (Stone, Connelly) – 27. Panarin (Kempe, Clarke)
Brankári: Hart - Kuemper, strely na bránku: 32:27
Tabuľky NHL
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