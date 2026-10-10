F1 v Singapure, Veľká pardubická či šláger v Liverpoole. Športový program na dnes (11. október)

Športový program na nedeľu, 11. októbra
Futbal
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - FK Inter Bratislava, 12. kolo MONACObet ligy
- 10:30 MŠK Žilina B - FC Slovan Galanta, 12. kolo MONACObet ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 12. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - FC Petržalka, 12. kolo MONACObet ligy
- 12:30 Como 1907 - AS Rím, 6. kolo Serie A
- 15:00 Lazio Rím - AC Monza, 6. kolo Serie A
- 15:00 US Lecce - Bologna FC, 6. kolo Serie A
- 18:00 US Sassuolo - AC Miláno, 6. kolo Serie A
- 20:45 Cagliari Calcio - Juventus Turín, 6. kolo Serie A
- 13:00 Slovan Liberec - 1. FC Slovácko, 10. kolo českej ligy
- 15:00 FK Teplice - Sigma Olomouc, 10. kolo českej ligy
- 18:00 Sparta Praha - FK Pardubice, 10. kolo českej ligy
- 14:00 Elche CF - Celta Vigo, 8. kolo La Ligy
- 16:15 Real Sociedad - Deportivo La Coruña, 8. kolo La Ligy
- 18:30 Real Betis - Osasuna Pamplona, 8. kolo La Ligy
- 21:00 Racing Santander - Valencia CF, 8. kolo La Ligy
- 15:00 Crystal Palace - Nottingham Forest, 6. kolo Premier League
- 15:00 Hull City - Everton FC, 6. kolo Premier League
- 17:30 Liverpool FC - Manchester City, 6. kolo Premier League
- 15:00 OGC Nice - RC Štrasburg, 6. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - AJ Auxerre, 6. kolo Ligue 1
- 20:45 ESTAC Troyes - Olympique Marseille, 6. kolo Ligue 1
- 15:30 MFK Ružomberok - MŠK Žilina, 10. kolo Niké ligy
- 18:00 FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava, 10. kolo Niké ligy
- 15:30 1. FC Kolín - Borussia Mönchengladbach, 5. kolo Bundesligy
- 17:30 SC Freiburg - Schalke 04, 5. kolo Bundesligy
Hokej
- 1:00 Florida Panthers - Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 Ottawa Senators - Nashville Predators, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins - Dallas Stars, NHL
- 1:00 St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets, NHL
- 1:30 New York Islanders - Tampa Bay Lightning, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Anaheim Ducks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings, NHL
- 23:00 Washington Capitals - Seattle Kraken, NHL
- 15:00 HC Sparta Praha - HC Vítkovice RIDERA, 10. kolo českej extraligy
- 16:00 BK Mladá Boleslav - HC VERVA Litvínov, 10. kolo českej extraligy
- 17:00 Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec, 10. kolo českej extraligy
- 17:00 BYD Energie Karlovy Vary - Rytíři Kladno, 10. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň, 10. kolo českej extraligy
- 17:00 Mountfield HK - HC Olomouc, 10. kolo českej extraligy
- 18:30 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 10. kolo českej extraligy
- 16:00 HC Košice - HK Dukla Trenčín, 10. kolo Tipsport ligy
- 16:00 HC Slovan Bratislava - HC Prešov, 10. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský , 10. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK Nitra - HK Spišská Nová Ves, 10. kolo Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce, 10. kolo Tipsport ligy
Tenis
- Turnaj WTA Peking
- Turnaj ATP Šanghaj
Atletika
- 14:30 Chicagský maratón
Dostihy
- 15:30 Veľká pardubická
Motoršport
- 9:00 Veľká cena Indonézie, MotoGP
- 14:00 Veľká cena Singapuru F1
Stolný tenis
- 8:30 Predkolá, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 0:45 5000 m bodovacie preteky – finále, World Skate Games
- 17:30 10.000 m eliminačné preteky – kvalifikácia, World Skate Games
- 23:30 10.000 m eliminačné preteky – finále, World Skate Games
- 16:00 Namíbia – Slovensko, inline hokej, World Skate Games
- 16:00 inline alpin /L. Keselá, E. Nogová, M. Schvarc, F.Schvarc/, World Skate Games
- 18:00 slalom – 1. jazda, World Skate Games
- 20:15 slalom – 2. jazda, World Skate Games
Strelectvo
- 8:00 kvalifikácia a semifinále trap solo, ME v brokových zbraniach
- 15:30 finálová časť trap solo, ME v brokových zbraniach
- 11:00 vzduchová pištoľ 10 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
TV program: nedeľa, 11. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.