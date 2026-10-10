Slovensko má ďalšiu streleckú medailu. Rehák Štefečeková a Varga sú na ME strieborní

Erik Varga a Zuzana Rehák Štefečeková
Erik Varga a Zuzana Rehák Štefečeková (Autor: TASR)
TASR|10. okt 2026 o 18:27
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Vo finále bola lepšia lend dvojica z Ruska.

Slovenskí strelci Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga získali strieborné medaily v miešanom trape na ME v brokových zbraniach.

V sobotňajšom štvorčlennom finále v gréckom stredisku Malakasa zostrelili 33 terčov a zaostali len za ruskou dvojicou Daria Semianovová, Ramir Nikolajev (36).

Rehák Štefečeková a Varga začali finále mix tímov siedmimi zásahmi. V druhej sérii sa zmýlili len raz a ako prví vypadli z hry o medaily Slovinci.

Bronz získalo české duo Zina Hrdličková a Jiří Lipták s 24 bodmi, Slováci išli do samého záveru s 25.

V závere pridali osem zásahov a finále uzavreli so skóre 33. Rusi celkovo minuli len štyri terče a tešili sa zo zisku zlata. Rehák Štefečeková zostrelila 15 terčov, Varga o tri viac.

Slovenský reprezentant získal druhý cenný kov na končiacom sa podujatí, v piatok bol strieborný aj v trape jednotlivcov.

Rovnakú medailu si z Grécka odniesli Monika Štibravá, Danka Hrbeková a Miroslava Hocková v disciplíne skeet trio.

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    Erik Varga a Zuzana Rehák Štefečeková
    Erik Varga a Zuzana Rehák Štefečeková
    Slovensko má ďalšiu streleckú medailu. Rehák Štefečeková a Varga sú na ME strieborní
    dnes 18:27
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