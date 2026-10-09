Strelec Varga bude na ME útočiť na medailu, do finále postúpil z druhého miesta

Erik Varga.
Erik Varga. (Autor: TASR)
TASR|9. okt 2026 o 14:49
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Ďalším Slovákom sa nedarilo.

Slovenský strelec Erik Varga postúpil do finále trapu mužov na majstrovstvách Európy v gréckom stredisku Malakasa.

Dvojnásobný majster sveta obsadil v kvalifikácii druhé miesto, keď zo 125 terčov minul jediný. O medaily zabojoval už v piatok popoludní, finále je naplánované na 15.15 h SELČ.

Varga v úvodných dvoch položkách trafil všetkých 50 terčov, v tretej minul jediný a v záverečných dvoch bol opäť stopercentný.

S nástrelom 124 bodov ho predstihol iba Chorvát Josip Glasnovič, ktorý nezaváhal ani raz a dosiahol maximálny výkon 125 bodov. Ďalší slovenskí reprezentanti do osemčlenného finále nepostúpili.

Marián Kovačócy obsadil 55. miesto so 116 bodmi a Filip Marinov skončil na 61. priečke s nástrelom 115 bodov. V tímovej súťaži patrila Slovákom 9. priečka.

Bez finálovej účasti zostali aj všetky tri Slovenky v trape žien. Najlepšie si počínala Nikola Molnárová, ktorá so 116 bodmi obsadila 13. miesto.

Olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák Štefečeková skončila na 19. priečke so 115 bodmi a Jana Špotáková bola s nástrelom 109 bodov na 31. mieste. Na postup medzi najlepšiu osmičku bolo potrebných 118 bodov. V tímoch skončili Slovenky piate.

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