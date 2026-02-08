Futbalové dohrávky v Taliansku a Španielsku. Športový program na dnes (9. február)

Hráč Ríma Lorenzo Pellegrini (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi
Hráč Ríma Lorenzo Pellegrini (druhý zľava) oslavuje so spoluhráčmi (Autor: TASR/LaPresse via AP)
Sportnet|9. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 9. februára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 9. február

ZOH 2026 - finálové disciplíny

Futbal

  • 18:30 Atalanta Bergamo - US Cremonese, 24. kolo Serie A
  • 20:45 AS Rím - Cagliari Calcio, 24. kolo Serie A
  • 21:00 CF Villarreal - Espanyol Barcelona, 23. kolo La Ligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
  • Turnaj WTA v Dauhe

Americký futbal

  • 0:30 New England Patriots - Seattle Seahawks, Super Bowl LX
TV program: pondelok, 9. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

