Futbalové dohrávky v Taliansku a Španielsku. Športový program na dnes (9. február)

Športový program na pondelok, 9. február
ZOH 2026 - finálové disciplíny
- 10:30 a 14:00 tímová kombinácia mužov - zjazd a slalom, ZOH 2026
- 12:30 akrobatické lyžovanie - ženy slopestyle, ZOH 2026
- 17:30 rýchlokorčuľovanie - ženy 1000 m, ZOH 2026
- 19:00 skoky na lyžiach - stredný mostík mužov, ZOH 2026
- 19:30 snoubording -ženy Big Air, ZOH 2026
- Kompletný program a výsledky na ZOH Miláno 2026 (pondelok 9. február)
Futbal
- 18:30 Atalanta Bergamo - US Cremonese, 24. kolo Serie A
- 20:45 AS Rím - Cagliari Calcio, 24. kolo Serie A
- 21:00 CF Villarreal - Espanyol Barcelona, 23. kolo La Ligy
Tenis
- Turnaje ATP v Dallase, Rotterdame a v Buenos Aires
- Turnaj WTA v Dauhe
Americký futbal
- 0:30 New England Patriots - Seattle Seahawks, Super Bowl LX
TV program: pondelok, 9. február
