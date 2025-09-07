Zaujímavé zápasy kvalifikácie na MS. Športový program na dnes (8. september)

Športový program na pondelok, 8. september
Futbal
- 20:45 Švajčiarsko - Slovinsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina B
- 20:45 Kosovo - Švédsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina B
- 20:45 Grécko - Dánsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina C
- 20:45 Bielorusko - Škótsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina C
- 20:45 Izrael - Taliansko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina I
- 20:45 Chorvátsko - Čierna Hora, európska kvalifikácia MS 2026, skupina L
- 20:45 Gibraltár - Faerské ostrovy, európska kvalifikácia MS 2026, skupina L
- 19:15 Česko - Saudská Arábia, prípravný zápas
Hokej
- 18:00 HC 19 Humenné - HC Prešov, štvrťfinále JOJ Šport Slovenského pohára, /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- turnaje WTA (Monastir/Tun., Guadalajara/Mex.)
Cyklistika
- Vuelta a Espaňa - voľný deň
Horská cyklistika
- 13:30 U23 muži - kvalifikácia, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
- 14:15 elite m+ž - kvalifikácia, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
Lukostreľba
- 2:00 MS /účasť SR/
Basketbal
- 10:30 žreb prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 /účasť SR/
Box
- 13:00 MS, /účasť SR/
TV program: pondelok, 8. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.