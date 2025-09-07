Zaujímavé zápasy kvalifikácie na MS. Športový program na dnes (8. september)

Taliansky hráč Nicolo Barella (uprostred) bojuje o loptu s Estóncom Vlasijom Sinjavským (vľavo) v zápase I-skupiny Taliansko - Estónsko európskej kvalifikácie na MS 2026.
Taliansky hráč Nicolo Barella (uprostred) bojuje o loptu s Estóncom Vlasijom Sinjavským (vľavo) v zápase I-skupiny Taliansko - Estónsko európskej kvalifikácie na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 8. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 8. september

Futbal

  • 20:45 Švajčiarsko - Slovinsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina B
  • 20:45 Kosovo - Švédsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina B
  • 20:45 Grécko - Dánsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina C
  • 20:45 Bielorusko - Škótsko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina C
  • 20:45 Izrael - Taliansko, európska kvalifikácia MS 2026, skupina I
  • 20:45 Chorvátsko - Čierna Hora, európska kvalifikácia MS 2026, skupina L
  • 20:45 Gibraltár - Faerské ostrovy, európska kvalifikácia MS 2026, skupina L

  • 19:15 Česko - Saudská Arábia, prípravný zápas

Hokej

Tenis

  • turnaje WTA (Monastir/Tun., Guadalajara/Mex.)

Cyklistika

Horská cyklistika

  • 13:30 U23 muži - kvalifikácia, cross country krátka trať, MS /účasť SR/
  • 14:15 elite m+ž - kvalifikácia, cross country krátka trať, MS /účasť SR/

Lukostreľba

  • 2:00 MS /účasť SR/

Basketbal

  •  10:30 žreb prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 /účasť SR/

Box

  • 13:00 MS, /účasť SR/
TV program: pondelok, 8. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
