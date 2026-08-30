Barcelona vyzve Rayo a volejbalové ME vstupujú do osemfinále. Športový program na dnes (31. august)

Lamine Yamal.
Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|31. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 31. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 31. augusta

Futbal

  • 17:00 OFK Dynamo Malženice - MFK Bytča, 6. kolo MONACObet ligy

  • 18:30 US Lecce - AS Rím, 2. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo - Bologna FC, 2. kolo Serie A

  • 19:30 CA Osasuna - Getafe CF, 3. kolo La Ligy
  • 21:30 FC Barcelona - Rayo Vallecano, 3. kolo La Ligy

  • 21:00 Aston Villa - Arsenal FC, 2. kolo Premier League

Tenis

  • US Open v New Yorku

Rýchlostná kanoistika

  • 10:00 Brífing so slovenskými reprezentantmi po návrate z MS v Poznani

Volejbal

TV program: Pondelok, 31. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal.
    Barcelona vyzve Rayo a volejbalové ME vstupujú do osemfinále. Športový program na dnes (31. august)
    dnes 00:00
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