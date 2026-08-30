Barcelona vyzve Rayo a volejbalové ME vstupujú do osemfinále. Športový program na dnes (31. august)

Športový program na pondelok, 31. augusta
Futbal
- 17:00 OFK Dynamo Malženice - MFK Bytča, 6. kolo MONACObet ligy
- 18:30 US Lecce - AS Rím, 2. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo - Bologna FC, 2. kolo Serie A
- 19:30 CA Osasuna - Getafe CF, 3. kolo La Ligy
- 21:30 FC Barcelona - Rayo Vallecano, 3. kolo La Ligy
- 21:00 Aston Villa - Arsenal FC, 2. kolo Premier League
Tenis
- US Open v New Yorku
Rýchlostná kanoistika
- 10:00 Brífing so slovenskými reprezentantmi po návrate z MS v Poznani
Volejbal
- 12:00 TK SVF k prideleniu spoluorganizácie ME žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Taliansko - Bulharsko, osemfinále ME žien v Brne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Česko - Švédsko, osemfinále ME žien v Brne /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 Holandsko - Slovinsko, osemfinále ME žien v Istanbule
- 19:00 Poľsko - Portugalsko, osemfinále ME žien v Istanbule
TV program: Pondelok, 31. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.