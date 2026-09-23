Biatlonová sezóna príde o veľké meno. Francúz sa rozhodol uprednostniť cyklistiku

Emilien Jacquelin
Emilien Jacquelin (Autor: SITA/AP)
TASR|23. sep 2026 o 10:58
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Má štyri olympijské medaily a päť titulov majstra sveta.

Olympijský šampión v biatlone Émilien Jacquelin vynechá nadchádzajúcu sezónu a bude sa pripravovať na svoju cyklistickú kariéru.

Vo videu Francúzskej lyžiarskej federácie (FFS) však fanúšikov ubezpečil, že jeho cieľom sú naďalej ZOH 2030 vo francúzskych Alpách.

Francúz absolvoval v auguste premiéru v profesionálnom pelotóne ako jazdec tímu Decathlon-CMA CGM, kde si predtým prešiel polročnou stážou. V poolympijskej sezóne si chcel biatlonista „rozšíriť obzory a vyjsť z komfortnej zóny.“

Po mesiacoch náročnej prípravy si Jacquelin vo veku 31 rokov splnil svoj detský sen. V septembri dokončil ďalšie etapové preteky a počas najbližších mesiacov bude jeho prioritou naďalej bicykel.

„Rozhodol som sa pre cyklistiku a preto v zime nebudem súčasťou biatlonového tímu,“ uviedol štvornásobný olympijský medailista.

Zároveň však zdôraznil dôležitosť biatlonovej kariéry a opäť zopakoval svoj hlavný cieľ.

„Môj príbeh v biatlone sa ešte neskončil. Ako som vždy hovoril, cieľom zostávajú ZOH v roku 2030. Všetci chceme byť o štyri roky súčasťou tímu, no nie je to také jednoduché. Je tu veľa mladých športovcov plných energie a motivácie. Chcem sa cítiť rovnako ako oni a jazda na bicykli mi v tom pomáha. Je to iná a výnimočná cesta. Ja však cítim, že je v súlade s tým, čo chcem robiť,“ vysvetlil Francúz svoje rozhodnutie.

Vo veku 31 rokov má na konte aj päť titulov majstra sveta a v rámci ZOH, MS a Svetového pohára nazbieral 55 pódiových umiestnení.

mcp la wr

Biatlon

Emilien Jacquelin
Emilien Jacquelin
Biatlonová sezóna príde o veľké meno. Francúz sa rozhodol uprednostniť cyklistiku
st 10:58
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