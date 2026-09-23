Kríza v Tottenhame sa prehlbuje. Od klubu odchádza druhý veľký sponzor za pol roka

Juhokórejská nábytkárska firma Sidiz aktivovala klauzulu o predčasnom ukončení sponzorstva s Tottenhamom Hotspur.
Ukončila tak dohodu, ktorá mala platiť do roku 2028. Spoločnosť dodala stoličky na tréningové ihrisko Tottenhamu, ako aj pre tlačové priestory štadióna.
Dohoda sa ukončí koncom októbra. Informoval o tom denník The Telegraph.
Sidiz je už druhý sponzor Tottenhamu, ktorý ukončil partnerstvo s klubom za uplynulých šesť mesiacov.
Rozhodnutie spoločnosti podľa zdroja nesúvisí s pôsobením Roberta De Zerbiho vo funkcii hlavného trénera. Spurs sú na poslednom mieste tabuľky Premier League napriek miliónovým nákupom posíl v lete.
Talian sa práve počas neho ujal vedenia klubu, predtým pôsobil v Marseille, Brightone a Šachtare.