Košice - Banská Bystrica v siedmom zápase play-off. Športový program na dnes (30. marec)

Športový program na pondelok, 30. marec
Futbal
- 4:00 Kapverdy - Fínsko, prípravný zápas
- 8:00 Nový Zéland - Čile, prípravný zápas
- 16:00 Azerbajdžan - Sierra Leone, prípravný zápas
- 18:00 Cyprus - Moldavsko, prípravný zápas
- 20:45 Nemecko - Ghana, prípravný zápas
- 16:30 oficiálny tréning Slovenska v NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom
- 18:00 oficiálna tlačová konferencia Rumunska na NFŠ v Bratislave (tréner a hráč), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom
- 18:30 oficiálny tréning Rumunska na NFŠ v Bratislave (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom
- 19:45 oficiálna tlačová konferencia Slovenska v hoteli Delfín v Senci (tréner a hráč), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom
Hokej
- 1:00 Philadelphia Flyers - Dallas Stars, NHL
- 1:00 New Jersey Devils - Chicago Blackhawks, NHL
- 10:30 brífing, mediálny program slovenskej reprezentácie do 18 rokov
- 12:15 tréning na ľade, mediálny program slovenskej reprezentácie do 18 rokov
- 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off Tipsport ligy (siedmy zápas)
- 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off českej extraligy (siedmy zápas)
Tenis
- Turnaje WTA v Charleston a Bogote
- Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši
Olympijské
- 11:00 prezentácia knižnej pamätnice k ZOH 2026
Basketbal
- 18:00 BC Komárno - Patrioti Levice, 20. kolo - dohrávka Tipos SBL
- 18:00 Spišskí Rytieri - BC Prievidza, 22. kolo - dohrávka Tipos SBL
TV program: pondelok, 30. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.