Košice - Banská Bystrica v siedmom zápase play-off. Športový program na dnes (30. marec)

Na snímke šarvátka v piatom zápase štvrťfinále play off Košice - Banská Bystrica. (Autor: TASR)
Sportnet|30. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 30. marca. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 30. marec

Futbal

  • 4:00 Kapverdy - Fínsko, prípravný zápas
  • 8:00 Nový Zéland - Čile, prípravný zápas 
  • 16:00 Azerbajdžan - Sierra Leone, prípravný zápas 
  • 18:00 Cyprus - Moldavsko, prípravný zápas 
  • 20:45 Nemecko - Ghana, prípravný zápas 

  • 16:30 oficiálny tréning Slovenska v NTC Senec (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom 
  • 18:00 oficiálna tlačová konferencia Rumunska na NFŠ v Bratislave (tréner a hráč), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom 
  • 18:30 oficiálny tréning Rumunska na NFŠ v Bratislave (otvorený 15 minút), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom 
  • 19:45 oficiálna tlačová konferencia Slovenska v hoteli Delfín v Senci (tréner a hráč), mediálny program slovenskej reprezentácie pred prípravným zápasom s Rumunskom

Hokej

  • 1:00 Philadelphia Flyers - Dallas Stars, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils - Chicago Blackhawks, NHL 

  • 10:30 brífing, mediálny program slovenskej reprezentácie do 18 rokov 
  • 12:15 tréning na ľade, mediálny program slovenskej reprezentácie do 18 rokov

  • 17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off Tipsport ligy (siedmy zápas)

  • 17:30 Škoda Plzeň - Sparta Praha /stav série: 3:3/, štvrťfinále play off českej extraligy (siedmy zápas) 

Tenis

  • Turnaje WTA v Charleston a Bogote
  • Turnaje ATP v Bukurešti, Houstone a Marrakeši

Olympijské

  • 11:00 prezentácia knižnej pamätnice k ZOH 2026

Basketbal

  • 18:00 BC Komárno - Patrioti Levice, 20. kolo - dohrávka Tipos SBL 
  • 18:00 Spišskí Rytieri - BC Prievidza, 22. kolo - dohrávka Tipos SBL 
TV program: pondelok, 30. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

