Žiadny Carlos, Novak ani Jannik. Teraz alebo nikdy. Zverevovi môže jedinečnú šancu zmariť český talent

Kurty v Paríži zažívajú počas Roland Garros 2026 prekvapenie za prekvapením. Prvýkrát od roku 1977 sa stalo, že v semifinále grandslamu nefiguruje ani jeden predchádzajúci šampión z turnajov veľkej štvorky.
Najskôr sa na kurte Philippea Chatriera proti sebe postavia Čech Jakub Menšík a najväčší favorit Alexander Zverev z Nemecka. Druhú dvojicu tvoria čisto talianski hráči - Flavio Cobolli a Matteo Arnaldi.
Cesta k titulu je tak otvorená dokorán a tlak na svetovú trojku Zvereva je neúprosný. Je totižto najväčším favoritom na zisk grandslamu, pre Nemca vôbec prvého v kariére.
Pracuje ako Djokovič
Len 20-ročný rodák z Prostějova Jakub Menšík prechádza turnajom ako uragán. Hoci meria 196 cm a váži cez 90 kíl, jeho pohyb na antuke vyráža dych aj najväčším legendám.
Jeho cesta do semifinále nebola náhodná – musel zdolať náročné prekážky v podobe päťsetových maratónov proti Marianovi Navonemu či svetovej sedmičke Andrejovi Rubľovovi.
Práve zápas s Rusom ukázal jeho mentálnu vyspelosť, keď v piatom sete za stavu 4:3 prelomil súperovo podanie a zápas dopodával.
Tréner Tomáš Josefus zdôrazňuje, že za jeho výsledkami stojí precízna práca s dátami a mentálna príprava.
„Jakub vyzerá staršie kvôli svojej postave, ale stále je to tínedžer. Tenis je komplexná hra a my neustále pracujeme na jeho mentálnej stránke,“ vysvetlil Josefus.
Zaujímavosťou je, že tím využíva rovnaký analytický softvér ako Novak Djokovič, s ktorým má Menšík nadštandardný vzťah od svojich 16 rokov.
Práve Djokoviča šokoval v roku 2025 vo finále v Miami, keď získal svoj prvý veľký titul.
VIDEO: Zostrih zápasu Jakub Menšík - Joao Fonseca
Český fenomén s IQ šampióna
Expert Eurosportu Mats Wilander neskrýval po jeho štvrťfinálovom víťazstve nad Joaom Fonsecom nadšenie.
„Som úplne hotový z jeho citu na sieti a atletických schopností. Menšík sa prezentoval ako komplexný hráč. Jeho tenisové IQ sa zdá byť veľmi vysoké,“ uviedol Wilander.
Podľa legendárneho Švéda je kľúčom k úspechu Menšíkova schopnosť variovať hru: „Nevedel som, že dokáže hrať s takou pestrosťou. Chodil na sieť a hral nádherné voleje z ťažkých uhlov. Ukázal, že rozumie tenisu veľmi dobre“.
Ďalšia legenda a tiež expert Eurosportu John McEnroe pridal aj dôležitý technický postreh.
„Zverev sa pri svojej výške pohybuje zo strany na stranu úžasne. Ale nie je taký dobrý v pohybe dopredu ako Menšík. To je pri jeho postave pôsobivé,“ nešetril chválou Američan.
McEnroe zároveň verí, že Menšíkova mladosť bude v piatok výhodou: „Dobrá správa pre Jakuba je, že má 20 rokov. V takom veku sa človek zregeneruje neskutočne rýchlo. Únava nebude problém, ide len o to, ako zvládne tlak“.
Menšík síce po štvrťfinále priznal drobné kŕče, ale s úsmevom ich označil za nepodstatné.
Teraz alebo nikdy
Pre 29-ročného Alexandra Zvereva je toto štvrté semifinále v Paríži. V predchádzajúcich rokoch tu zažil sklamania, prehry i hrozivé zranenie, no tentoraz je v unikátnej pozícii.
Je najvyššie nasadeným hráčom pavúka a po vypadnutí Sinnera, Alcaraza aj Djokoviča má na dosah úspech, ktorý mu v zbierke chýba - grandslamový titul.
McEnroe trefne pomenoval situáciu, v ktorej sa nemecký reprezentant nachádza: „Zverev je pod väčším tlakom ako kedykoľvek v živote, pretože by mal vyhrať. Je to tam pre neho prichystané. Ak nevyhrá teraz, nevyhrá už nikdy.“
Podľa neho je toto pre Zvereva, ktorý stále čaká na grandslamový titul, osudový moment. Buď vyhrá a otvorí si dvere k ďalším titulom, alebo to bude druhá strana mince – ak neuspeje teraz, už sa mu to nemusí podariť," povedal.
Bývalá svetová štvorka a tiež expert Eurosportu Tim Henman súhlasí s Američanom: „V troch grandslamových finále už bol, teraz sa do toho oprie. Jeho podanie je konzistentné, a keď má šancu ísť dopredu, je agresívnejší. Pre mňa je to jednoznačný favorit“.
Johanna Kontová si zase všimla psychologický posun v Zverevovej hre počas tohtoročného turnaja.
V úvode štvrťfinále proti Rafaelovi Jodarovi bol Nemec mierne zatiahnutý a prehrával 2:4, no postupne sa uvoľnil.
„Cítila som, že s každým kolom a každou minútou na kurte sa Zverev stáva lepším a asertívnejším,“ analyzovala expertka.
Zverev prišiel do Paríža s otáznikmi ohľadom svojho chrbta, ktorý ho prinútil skrečovať zápas v Ríme. Po intenzívnej liečbe u špecialistu v Nemecku však pred semifinále hlási stopercentnú pripravenosť:
„Cítim sa úžasne. Ten lekár robí zázraky, po jeho ošetrení som bol prvé tri mesiace sezóny v neskutočnej forme a teraz je to späť,“ uviedol svetový hráč číslo tri.
Na kurte to potvrdzuje – do semifinále postúpil so stratou jediného setu.
VIDEO: Zostrih zápasu Alexander Zverev - Rafael Jodar
Analytici veria Zverevovi
Štatistiky z roku 2026 naznačujú, že diváci uvidia vyrovnaný boj. Zverev má v tejto sezóne na antuke bilanciu 18-4, zatiaľ čo Menšík 8-3.
V ich jedinom doterajšom vzájomnom zápase, ktorý sa odohral tento rok v Madride, zvíťazil Zverev v troch setoch (6:4, 6:7, 6:3). V tom zápase padli len štyri brejky, čo svedčí o sile podania oboch aktérov.
Mats Wilander predpovedal, že Menšík bude mať šancu len vtedy, ak zostane verný svojmu agresívnemu štýlu.
„Ak bude Menšík podávať tak ako proti Fonsecovi, má šancu. Ale musí podávať naozaj excelentne. Inak bude Zverev príliš konzistentný a bude udierať do lopty príliš tvrdo na to, aby Jakub kontroloval výmeny,“ myslí si Švéd.
Práve kontrola rytmu hry bude kľúčová, pretože obaja hráči preferujú diktovanie tempa od základnej čiary.
Analytici zo Sports Mole očakávajú, že Zverevova schopnosť absorbovať tlak v dlhých výmenách z hĺbky poľa nakoniec preváži nad Menšíkovou nebojácnosťou.
„Očakávame, že čerstvejší Nemec prejde cez štyri vybojované sety, pričom aspoň dva z nich budú rozhodovať najmenšie detaily,“ znie ich predpoveď.
Odborníci zo Stats Zone zase upozorňujú na fakt, že hoci Menšík strávil na kurte oveľa viac času, extra deň voľna pred semifinále mu pomôže zregenerovať sily na maximum.