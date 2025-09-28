V Bratislave štartuje tenisový turnaj žien. Športový program na dnes (29. september)

Slovenská tenistka Mia Pohánková bude obhajovať titul na J&T Banka Slovak Open.
Slovenská tenistka Mia Pohánková bude obhajovať titul na J&T Banka Slovak Open. (Autor: REUTERS)
29. sep 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 29. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 29. september

Futbal

  • 18:30 Parma Calcio - FC Turín, 5. kolo Serie A
  • 20:45 FC Janov - Lazio Rím, 5. kolo Serie A

  • 21:00 FC Everton - West Ham United, 6. kolo Premier League

  • 21:00 FC Valencia - Real Oviedo, 7. kolo La Ligy

Tenis

  • Turnaje ATP v Šanghaji
  • Turnaj WTA v Pekingu

  • od 10:00 Kvalifikácia J&T Banka Slovak Open, Bratislava

Paralympijské

  • 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/

Vodný slalom

  • 5:35 kajak kros mužov - individuál, MS v Penrithe
  • 7:00 kajak kros žien - individuál, MS v Penrithe

TV program: Pondelok, 29. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    V Bratislave štartuje tenisový turnaj žien. Športový program na dnes (29. september)
    dnes 00:00
