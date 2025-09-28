V Bratislave štartuje tenisový turnaj žien. Športový program na dnes (29. september)

Športový program na pondelok, 29. september
Futbal
- 18:30 Parma Calcio - FC Turín, 5. kolo Serie A
- 20:45 FC Janov - Lazio Rím, 5. kolo Serie A
- 21:00 FC Everton - West Ham United, 6. kolo Premier League
- 21:00 FC Valencia - Real Oviedo, 7. kolo La Ligy
Tenis
- Turnaje ATP v Šanghaji
- Turnaj WTA v Pekingu
- od 10:00 Kvalifikácia J&T Banka Slovak Open, Bratislava
Paralympijské
- 5:30 MS v paraatletike /účasť SR/
Vodný slalom
- 5:35 kajak kros mužov - individuál, MS v Penrithe
- 7:00 kajak kros žien - individuál, MS v Penrithe