Šamorín na úvod sezóny proti Malženiciam. Športový program na dnes (27. júl)

Športový program na pondelok, 27. júla
Futbal
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 1. kolo MONACObet ligy
- 18:00 SK Artis Brno – FK Mladá Boleslav, 1. kolo českej ligy
Tenis
- Turnaj ATP vo Washingtone (USA) a Los Cabos (Mexiko)
- Turnaj WTA vo Washingtone (USA)
Basketbal
- 13:30 Slovensko - Turecko, ME hráčov do 18 rokov/vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šerm
- 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Bejzbal
- 10:30 Slovensko – Litva, kvalifikácia ME
TV program: pondelok, 27. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.