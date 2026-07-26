Šamorín na úvod sezóny proti Malženiciam. Športový program na dnes (27. júl)

Futbalisti Šamorína počas letnej prípravy.
Futbalisti Šamorína počas letnej prípravy. (Autor: Facebook / ŠTK 1914 Šamorín)
Sportnet|27. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 27. júla. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 27. júla

Futbal

  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 1. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 SK Artis Brno – FK Mladá Boleslav, 1. kolo českej ligy

Tenis

  • Turnaj ATP vo Washingtone (USA) a Los Cabos (Mexiko)
  • Turnaj WTA vo Washingtone (USA)

Basketbal

Šerm

  • 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/

Bejzbal

  • 10:30 Slovensko – Litva, kvalifikácia ME 
TV program: pondelok, 27. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Futbalisti Šamorína počas letnej prípravy.
    Futbalisti Šamorína počas letnej prípravy.
    Šamorín na úvod sezóny proti Malženiciam. Športový program na dnes (27. júl)
    dnes 00:00
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