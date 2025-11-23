United čaká domáci súboj, hostí Everton. Športový program na dnes (24. november)

Matthijs de Ligt oslavuje gól.
Matthijs de Ligt oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|24. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 24. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 24. november

Futbal

  • 18:30 FC Turín - Calcio Como, 12. kolo Serie A
  • 20:45 US Sassuolo - AC Pisa, 12. kolo Serie A

  • 21:00 Manchester United - FC Everton, 12. kolo Premier League

  • 21:00 Espanyol Barcelona - FC Sevilla, 13. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche, NHL
  • 2:00 San José Sharks - Boston Bruins, NHL
  • 3:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames, NHL

Curling

  • 8:00 Holandsko - Slovensko, muži B-divízia ME
  • 13:00 Slovensko - Belgicko, muži B-divízia ME
  • 18:00 Slovensko - Rakúsko, ženy B-divízia ME

Stolný tenis

  • 8:00 MS juniorov

Box

  • ME do 23 rokov
TV program: pondelok, 24. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
