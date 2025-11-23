United čaká domáci súboj, hostí Everton. Športový program na dnes (24. november)

Športový program na pondelok, 24. november
Futbal
- 18:30 FC Turín - Calcio Como, 12. kolo Serie A
- 20:45 US Sassuolo - AC Pisa, 12. kolo Serie A
- 21:00 Manchester United - FC Everton, 12. kolo Premier League
- 21:00 Espanyol Barcelona - FC Sevilla, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche, NHL
- 2:00 San José Sharks - Boston Bruins, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames, NHL
Curling
- 8:00 Holandsko - Slovensko, muži B-divízia ME
- 13:00 Slovensko - Belgicko, muži B-divízia ME
- 18:00 Slovensko - Rakúsko, ženy B-divízia ME
Stolný tenis
- 8:00 MS juniorov
Box
- ME do 23 rokov
TV program: pondelok, 24. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.