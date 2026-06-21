Volebný Kongres SZĽH a MS v hokejbale. Športový program na dnes (22. jún)

Športový program na pondelok, 22. júna
Futbal
- 0:00 Uruguaj – Kapverdy, H-skupina na MS 2026
- 3:00 Nový Zéland – Egypt, G-skupina na MS 2026
- 19:00 Argentína – Rakúsko, J-skupina na MS 2026
- 23:00 Francúzsko – Irak, I-skupina na MS 2026
Hokej
- 10:30 volebný Kongres SZĽH
Tenis
- Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
Hokejbal
- 10:45 Slovensko - Kanada, MS žien
- 15:15 Slovensko - Kanada, MS mužov - skupina A
Strelectvo
- 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
Olympijské
- 10:00 zasadnutie exekutívy MOV
Šport
- 10:00 Oceňovanie najlepších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025
TV program: pondelok, 22. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.