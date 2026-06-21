Volebný Kongres SZĽH a MS v hokejbale. Športový program na dnes (22. jún)

Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.
Na snímke prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan. (Autor: TASR)
Sportnet|22. jún 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 22. júna. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 22. júna

Futbal 

Hokej

  • 10:30 volebný Kongres SZĽH

Tenis

  • Turnaje WTA v Bad Homburg a Eastbourne
  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne

Hokejbal

  • 10:45 Slovensko - Kanada, MS žien
  • 15:15 Slovensko - Kanada, MS mužov - skupina A

Strelectvo

  • 16:00 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe

Olympijské

  • 10:00 zasadnutie exekutívy MOV

Šport

  • 10:00 Oceňovanie najlepších športovcov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2025 
TV program: pondelok, 22. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - pondelok 22. jún (12. hrací deň)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Volebný Kongres SZĽH a MS v hokejbale. Športový program na dnes (22. jún)