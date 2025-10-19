Basketbalisti Slovana pokračujú v európskej súťaži ENBL. Športový program na dnes (20. október)

Športový program na pondelok, 20. október
Futbal
- 1:00 Argentína - Maroko, finále MS hráčov do 20 rokov
- 20:45 US Cremonese - Udinese Calcio, 7. kolo Serie A
- 21:00 West Ham United - FC Brentford, 8. kolo Premier League
- 21:00 Deportivo Alavés - Valencia CF, 9. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Utah Mammoth - Boston Bruins, NHL
- 1:00 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks, NHL
Tenis
- Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
- Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu
Basketbal
- 20:00 Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava, ENBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Športová gymnastika
- 5:00 Druhý deň kvalifikácie mužov, MS v Jakarte
- 10:00 Prvý deň kvalifikácie žien, MS v Jakarte
TV program: pondelok, 20. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.