Basketbalisti Slovana pokračujú v európskej súťaži ENBL. Športový program na dnes (20. október)

Basketbalisti BC Slovan Bratislava.
Basketbalisti BC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
20. okt 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 20. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 20. október

Futbal

  • 1:00 Argentína - Maroko, finále MS hráčov do 20 rokov

  • 20:45 US Cremonese - Udinese Calcio, 7. kolo Serie A

  • 21:00 West Ham United - FC Brentford, 8. kolo Premier League

  • 21:00 Deportivo Alavés - Valencia CF, 9. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Utah Mammoth - Boston Bruins, NHL
  • 1:00 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks, NHL

Tenis

  • Turnaje ATP v Bazileji a Viedni
  • Turnaje WTA v Kuang-čou a Tokiu

Basketbal

Športová gymnastika

  • 5:00 Druhý deň kvalifikácie mužov, MS v Jakarte
  • 10:00 Prvý deň kvalifikácie žien, MS v Jakarte
Ostatné športy

    dnes 00:00
