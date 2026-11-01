Slovan má tlačovku pred duelom Ligy majstrov v Linzi. Športový program na dnes (2. november)

Tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
Tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie. (Autor: TASR)
Sportnet|2. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 2. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 2. novembra

Futbal

  • 18:45 Predzápasová tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava (Oberösterreich Arena, Linz)

  • 12:00 Slovensko - Chorvátsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
  • 13:30 Poľsko - Bulharsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov

  • 18:30 Sassuolo Calcio – ACF Fiorentina, 10. kolo Serie A
  • 20:45 Atalanta Bergamo – Parma Calcio, 10. kolo Serie A

  • 20:45 FC Lorient – Stade Brest, 9. kolo Ligue 1

  • 21:00 Newcastle United – FC Everton, 9. kolo Premier League

  • 21:00 Deportivo La Coruña – CA Osasuna, 11. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 New York Rangers – Edmonton Oilers, NHL
  • 2:00 Anaheim Ducks – Ottawa Senators, NHL

  • 14:30 Mediálny program reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom

Tenis

  • Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Basketbal

  • 2:30 Golden State Warriors – Los Angeles Clippers, NBA
  • 3:00 Los Angeles Lakers – Toronto Raptors, NBA

Hádzaná

  • 13:45 Mediálny termín slovenskej mužskej reprezentácie, Šamorín

Krasokorčuľovanie

  • 00:15 tanečné páry – voľné tance, Grand Prix ISU

OH Mládeže

  • 11:00 džudo - Vivien Vadovičová (do 52 kg, 11.00 – 13.30 vyraďovacie kolá, 17.00 – 18.40 finálový blok – zápas o bronz?/finále?)
  • 12:24 plávanie - Matiáš Ondrej Krištof (100 m voľný spôsob, 12.24 rozplavby, 16.03 finále?)


TV program: pondelok, 2. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Tréner Slovana Yaya Touré počas tlačovej konferencie.
    Slovan má tlačovku pred duelom Ligy majstrov v Linzi. Športový program na dnes (2. november)
    dnes 00:00
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