Slovan má tlačovku pred duelom Ligy majstrov v Linzi. Športový program na dnes (2. november)

Športový program na pondelok, 2. novembra
Futbal
- 18:45 Predzápasová tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava (Oberösterreich Arena, Linz)
- 12:00 Slovensko - Chorvátsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 13:30 Poľsko - Bulharsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov
- 18:30 Sassuolo Calcio – ACF Fiorentina, 10. kolo Serie A
- 20:45 Atalanta Bergamo – Parma Calcio, 10. kolo Serie A
- 20:45 FC Lorient – Stade Brest, 9. kolo Ligue 1
- 21:00 Newcastle United – FC Everton, 9. kolo Premier League
- 21:00 Deportivo La Coruña – CA Osasuna, 11. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 New York Rangers – Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks – Ottawa Senators, NHL
- 14:30 Mediálny program reprezentácie SR pred Nemeckým pohárom
Tenis
- Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
- Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
- Turnaj ATP v Bazileji a Viedni
Basketbal
- 2:30 Golden State Warriors – Los Angeles Clippers, NBA
- 3:00 Los Angeles Lakers – Toronto Raptors, NBA
Hádzaná
- 13:45 Mediálny termín slovenskej mužskej reprezentácie, Šamorín
Krasokorčuľovanie
- 00:15 tanečné páry – voľné tance, Grand Prix ISU
OH Mládeže
- 11:00 džudo - Vivien Vadovičová (do 52 kg, 11.00 – 13.30 vyraďovacie kolá, 17.00 – 18.40 finálový blok – zápas o bronz?/finále?)
- 12:24 plávanie - Matiáš Ondrej Krištof (100 m voľný spôsob, 12.24 rozplavby, 16.03 finále?)
TV program: pondelok, 2. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.