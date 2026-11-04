    ONLINE: Alex Molčan - Taylor Fritz dnes, ATP Paríž 2026 LIVE (2. kolo)

    Alex Molčan - Taylor Fritz: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Paríži.
    Alex Molčan - Taylor Fritz: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Paríži. (Autor: TASR)
    Sportnet|4. nov 2026 o 12:45
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 2. kola na turnaji ATP Paríž: Alex Molčan - Taylor Fritz

    Tenisti Alex Molčan a Taylor Fritz dnes hrajp zápas 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži.

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    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Taylor Fritz dnes (tenis, ATP Paríž 2026, 2. kolo, streda, LIVE)

    ATP Paríž 2. kolo 2026
    04.11.2026 o 15:30
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Fritz
    Prenos
    Dnešný súboj je naplánovaný na dvorci číslo 2 a to presne štvrtý v poradí. Hoci je štart avizovaný priebežne na 15:30, očakávať môžeme s určitosťou neskorší čas. Po úvodnej štvorhre sa na dvorci predstaví Paul s Meridom, pokračovať bude bitka Etcheverryho s de Minaurom. Až následne sa na kurt postaví aj slovenská jednotka, ktorej budeme držať palce v súboji s veľkým favoritom.
    Taylor Fritz

    Proti slovenskému zástupcovi sa však predstaví aktuálna svetová dvanástka a bývalá svetová štvorka, ktorá naďalej bojuje o svoju účasť na turnaji majstrov. Fritz pritom na posledných dvoch turnajoch dokráčal až vo finále. Vo francúzskom Lyone ale nestačil na Musettiho v dvoch setoch a vo švajčiarskom Bazileji zas na Vacherota rovnako v dvojsetovej bitke. Napriek tomu sa už v aktuálnej sezóne tešil zo zisku titulu, keď triumfoval na tvrdom povrchu vo Washingtone.
    Alex Molčan

    Dvadsaťosemročný slovenský tenista avizoval síce najskôr svoju účasť na domácom challengeri v Bratislave, následne sa mu však podarilo kvalifikovať na turnaj Masters v Paríži a z turnaja sa odhlásil. V kvalifikácii si totiž poradil s Altmaierom a Borgesom. Slovenských fanúšikov to však môže len tešiť, keď navyše v prvom kole otočil súboj s domácim tenistom Droguetom a tešil sa z víťazstva 2:1 v dramatickom zápase. Molčanovi patrí aktuálne vo svetovom rebríčku 78. miesto a už teraz je jasné, že si opäť dokáže polepšiť. Rodák z Prešova pritom avizoval, že by mal ísť pre neho o posledný turnaj v rámci jeho vydarenej sezónu, ktorú odštartoval mimo najlepšej dvojstovky.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z mužskej dvojhry na turnaji v Paríži (ATP 1000), kde sa proti sebe v rámci 2. kola postaví Alex Molčan (Q) a Taylor Fritz (11).

    Pôjde vôbec o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa spolu prvýkrát stretli v roku 2022 na Wimbledone, kde sa z víťazstva 3:0 tešil americký tenista.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Taylor Fritz: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Paríži.online
    Alex Molčan - Taylor Fritz: ONLINE prenos z 2. kola na turnaji ATP v Paríži.online
    ONLINE: Alex Molčan - Taylor Fritz dnes, ATP Paríž 2026 LIVE (2. kolo)
    dnes 12:45
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