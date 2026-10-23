Konečne titul? Dunajská Streda si chce udržať najväčšie eso a osloviť aj slovenských fanúšikov

Po polovici základnej časti je lídrom Niké ligy Dunajská Streda. V desiatich zápasoch získala 26 bodov, pred Trnavou a Žilinou má päťbodový náskok, pričom obaja súperi odohrali už o zápas viac. Štvrtý Slovan má za sebou tiež desať stretnutí a na DAC stráca šesť bodov.
Výkonný riaditeľ klubu Jan Van Daele na II. Medzinárodnej konferencii Kukkonia Liga debatoval aj s novinármi. Hovoril o aktuálnom dianí v klube, ako aj o ponaučeniach z minulosti.
Nový tréner sa osvedčil
Od leta trénuje Dunajskú Stredu Nemec Robert Klauss. Na lavičke vystriedal Branislava Fodreka. Zmena trénera bola pre fanúšikov nečakaná, keďže Fodrek doviedol DAC na druhé miesto tabuľky. Ani raz však počas sezóny nedokázal zdolať Slovan.
V novej ére Roberta Klaussa je Dunajská Streda v Niké lige zatiaľ nezastaviteľná. Trpkosť prehry zažila len v Konferenčnej lige, keď utrpela debakel 0:6 na pôde holandského Twente, a paradoxne v domácom Slovnaft Cupe, kde ju vyradili treťoligové Veľké Ludince.
V ligovej súťaži má však DAC na konte osem výhier a dve remízy a môže sa pýšiť najlepšou ofenzívou (31 strelených gólov) a najlepšou defenzívou (7 inkasovaných gólov).
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Dunajská Streda (2:3)
„Minulá sezóna bola relatívne dobrá a mnoho ľudí nie celkom chápalo, prečo sme vymenili trénera. Nechcem to už veľmi rozoberať, ale cítili sme, že v niektorých prvkoch hry sa ešte stále môžeme zlepšiť,“ uviedol Jan Van Daele.
Súčasný majiteľ Oszkár Világi prebral klub v roku 2014 a odvtedy sa na lavičke vystriedalo už 14 trénerov.
„Keď sa obzrieme za uplynulou dekádou, vidíme, kedy hral náš tím najatraktívnejší futbal. Bolo to za éry Petra Hyballu, keď bola naša hra založená na gegenpressingu. To chceli ľudia vidieť a to ich prilákalo na futbal. Robert Klauss má z trénerov, ktorí boli dostupní na trhu, jedinečný profil,“ vysvetľoval Jan Van Daele.
Pri výbere trénera nezohľadňovali iba profesionálne, ale aj ľudské aspekty. Pri Robertovi Klaussovi je výhodou, že žije vo Viedni a nemusí byť ďaleko od rodiny.
„V minulosti sme si viackrát mysleli, že prinesieme trénera zo zahraničia, umiestnime ho sem a všetko bude fajn. Ľudskú stránku sme často podcenili,“ priznal výkonný riaditeľ Dunajskej Stredy.
Tentoraz na Žitnom ostrove pred angažovaním trénera preverili všetky premenné a aktuálna tabuľka im dáva za pravdu.
Holandská facka ich prebrala
V pohárovej Európe sa Dunajskostredčania dostali do 3. predkola Konferenčnej ligy, kde narazili na Twente Enschede. Holandský tím nemal zľutovanie a doma zvíťazil 6:0.
„Zápas v Holandsku bol pre nás ako budíček. Podali sme veľmi slabý výkon. Potom sme to rozoberali a povedali sme si, že ak máme prehrať, radšej tak, že hráme svoju hru. Myslím si, že sme to ukázali v domácom zápase s Twente,“ vravel Jan Van Daele.
Dunajská Streda v MOL Aréne remizovala s Holanďanmi 3:3. „Bol to výkon, na ktorom sa dalo stavať, a vtedy sa naozaj niečo zmenilo v klube,“ podčiarkol dunajskostredský funkcionár.
Odvtedy žlto-modrí zažili už len jediný nepríjemný moment – prehru 2:3 na pôde predposledného mužstva III. ligy Západ vo Veľkých Ludinciach. Znamenalo to ich koniec v Slovnaft Cupe.
„Nemám na to žiadne vysvetlenie. Naozaj nemám,“ poznamenal Belgičan.
Chcú udržať Ramadana
Jedným z kľúčových osobností súčasného kádra DAC je sýrsky reprezentant Ammar Ramadan. V tejto sezóne dal už sedem gólov. Viac má na konte iba jeho spoluhráč Matej Trusa, ktorý s ôsmimi gólmi vedie tabuľku strelcov.
O Ramadana sa vraj zaujímajú kluby z Holandska, Belgicka či Turecka. Bude pre DAC priorita ho udržať?
„Samozrejme, musíme za to bojovať,“ potvrdil výkonný riaditeľ Dunajskej Stredy.
„Nejde len o Ramadana, ale aj o Mateja Trusu či Giorgiho Gaguu. Hráči z tejto trojice mali podiel asi na 75 % našich gólov,“ podčiarkol.
Dunajská Streda v polovici minulej sezóny predala krídelníka Damira Redziča, o ktorého prejavil eminentný záujem Salzburg.
Rakúsky klub zaplatil za 22-ročného maďarského reprezentanta viac ako štyri milióny eur.
Fanúšikovia sú zvedaví, či sa môže podobný scenár opakovať aj túto zimu s Ammarom Ramadanom.
„Aj o Damira som bojoval asi tri týždne, s hráčom aj s jeho rodinou, ale potom to dospelo do štádia, že hráč povedal, že chce ísť, už sa tu nedokáže sústrediť, môže sa zraniť…
Damir je citlivý chalan a museli sme prihliadať aj na jeho zmluvu, ktorá sa mala končiť. Každý prípad je však iný. Treba sa pozrieť na zmluvu hráča, jeho históriu zranení, vyhodnotiť riziká. Vtedy ponuka viac ako štyri milióny eur bola jednoducho príliš dobrá na to, aby sa odmietla,“ vysvetľoval Jan Van Daele.
Cenu Ammara Ramadana nechcel špecifikovať. „V tomto momente sme ochotní prípadnú ponuku aj odmietnuť. Urobíme všetko pre to, aby sme ho udržali,“ zdôraznil.
Z B-tímu do najvyššej súťaže
Po reorganizácii tretích líg má DAC od minulej sezóny aj svoj B-tím v tretej najvyššej súťaži.
Skúsenosti z tretej ligy pomáhajú hráčom etablovať sa v A-mužstve. „Máme tu dva veľmi cenné príklady: Falloua Diongueho a Bálinta Csóku. Obaja dostali šancu po tom, ako zaujali trénera výkonmi v béčku,“ vravel výkonný riaditeľ.
Obaja hráči prišli do Dunajskej Stredy v zime, v jarnej časti pravidelne nastupovali za B-mužstvo a aktuálne sú už oporami v najvyššej súťaži.
Csóka má 23 rokov, takže už nepatrí medzi úplne najmladších hráčov, ale niektorí futbalisti dozrievajú trochu neskôr.
„Má rýchlosť a je veľmi dobrý aj v defenzíve. Myslím si, že môže ťažiť z práce trénera, akým je Robert Klauss, ktorý mu dáva veľmi jasné úlohy,“ vysvetľoval Van Daele.
Fanúšikovia stále túžia po tom, aby sa v základnej zostave objavovali miestni talentovaní mladí hráči.
„Hráči v mládeži si musia uvedomiť, že musia makať tak tvrdo, ako všetci ostatní. Ak príde hráč z Afriky, je to preňho životná šanca. Miestni chalani niekedy povedia: OK, ak mi futbal nevyjde, budem robiť niečo iné. Musia si uvedomiť, že v tomto biznise je veľká konkurencia a nič nedostanú zadarmo,“ podčiarkol výkonný riaditeľ klubu.
Raz už o náskok prišli
DAC má výborne rozbehnutú sezónu, zdolal doma Slovan, zvíťazil aj v Žiline a má pomerne veľký náskok na čele.
V sezóne 2022/2023 však Dunajská Streda mala po 3. kole nadstavby šesťbodový náskok pred Slovanom, no titul predsa získali belasí.
„Aj preto hovorím, že v tomto momente je ešte priskoro rozprávať o titule. Šesť bodov v tejto chvíli nič neznamená,“ prízvukoval.
Traduje sa anekdota, že po zápase Slovan – Dunajská Streda v auguste 2022, ktorý sa skončil remízou 1:1 a v ktorom sa ešte za stavu 1:0 Nikola Krstovič dožadoval pokutového kopu po faule Myentyho Abenu, útočník z Čiernej Hory frustrovane poznamenal: „DAC nikdy nebude majster.“ Narážal na výkon rozhodcu a videoasistenta rozhodcu.
„Mal takú povahu, veril si, že práve vďaka nemu DAC vyhrá prvý titul a vtedy bol nesmierne sklamaný, že VAR nenariadil penaltu po tej inkriminovanej situácii,“ spomínal Jan Van Daele.
V tej sezóne to nebol jediný prípad, keď sa DAC sťažoval na rozhodcov.
„Ako sa z toho poučiť? Treba byť pozitívny, nehľadať výhovorky a nepúšťať sa do polemík o rozhodcoch. Nemôžeme zamestnať našu myseľ takýmito vecami. Musíme byť profesionálmi a sústrediť sa na veci, ktoré môžeme ovplyvniť,“ zdôraznil Van Daele.
„Stále sa hovorí o slovensko-maďarských vzťahoch, ale myslím si, že máme mužstvo, ktoré dokáže osloviť aj Slovákov. DAC hrá pekný futbal. Musíme ukázať svoje silné stránky a nevyplakávať a potom si získame rešpekt ľudí,“ doplnil.