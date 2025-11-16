Slovensko vyzve Nemecko v súboji o MS. Športový program na dnes (17. november)

Športový program na pondelok, 17. november
Futbal
- 18:00 Fínsko - Andorra, prípravný zápas
- 20:45 Nemecko - Slovensko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Severné Írsko - Luxembursko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Holandsko - Litva, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Malta - Poľsko, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Česko - Gibraltár, európska kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Čierna Hora - Chorvátsko, európska kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 0:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 New York Rangers - Detroit Red Wings, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - New York Islanders, NHL
- 18:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové, 23. kolo českej extraligy
TV program: pondelok, 17. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.