Slovensko vyzve Nemecko v súboji o MS. Športový program na dnes (17. november)

Sprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt
Sprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt (Autor: TASR)
Sportnet|17. nov 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 17. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 17. november

Futbal

Hokej

  • 0:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Detroit Red Wings, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche - New York Islanders, NHL
  • 18:00 HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové, 23. kolo českej extraligy
TV program: pondelok, 17. november
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Sprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt (Autor: TASR)
    Sprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt
    Slovensko vyzve Nemecko v súboji o MS. Športový program na dnes (17. november)
    dnes 00:00
