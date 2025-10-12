Slovensko bojuje v Trnave o MS vo futbale. Športový program na dnes (13. október)

Radosť na slovenských futbalistov.
Radosť na slovenských futbalistov. (Autor: TASR)
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 13. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 13. október

Futbal

Hokej

  • 1:00 New York Rangers - Washington Capitals, NHL
  • 18:30 Buffalo Sabres - Colorado Avalanche, NHL
  • 19:00 Boston Bruins - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 19:00 New York Islanders - Winnipeg Jets, NHL
  • 19:00 Ottawa Senators - Nashville Predators, NHL
  • 22:00 Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings, NHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Stolný tenis

  • 10:00 Ukrajina - Slovensko, ME družstiev mužov 2025
  • 16:00 Rumunsko - Slovensko, ME družstiev žien 2025
TV program: pondelok, 13. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ostatné športy

    dnes 00:00
