Slovensko bojuje v Trnave o MS vo futbale. Športový program na dnes (13. október)

Športový program na pondelok, 13. október
Futbal
- 14:45 Uzbekistan - Uruguaj, prípravný zápas
- 18:00 Čierna Hora - Lichtenštajnsko, prípravný zápas
- 20:45 Slovensko - Luxembursko, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Severné Írsko - Nemecko, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Švédsko - Kosovo, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Slovinsko - Švajčiarsko, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Ukrajina - Azerbajdžan, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Island - Francúzsko, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Wales - Belgicko, kvalifikácia MS 2026
- 20:45 Severné Macedónsko - Kazachstan, kvalifikácia MS 2026
Hokej
- 1:00 New York Rangers - Washington Capitals, NHL
- 18:30 Buffalo Sabres - Colorado Avalanche, NHL
- 19:00 Boston Bruins - Tampa Bay Lightning, NHL
- 19:00 New York Islanders - Winnipeg Jets, NHL
- 19:00 Ottawa Senators - Nashville Predators, NHL
- 22:00 Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings, NHL
Tenis
- Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
- Turnaj WTA v Osake a Ning-po
Stolný tenis
- 10:00 Ukrajina - Slovensko, ME družstiev mužov 2025
- 16:00 Rumunsko - Slovensko, ME družstiev žien 2025