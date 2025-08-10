Prestížny turnaj je tu, začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (11. august)

Športový program na pondelok, 11. august
Hokej
- 15:30 Nemecko - Švédsko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Kanada - Fínsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
- 19:00 Slovensko - USA, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 Česko - Švajčiarsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
Tenis
- turnaje ATP a WTA v Cincinnati
Svetové hry v neolympijských športoch
lukostreľba terénna:
- 3:00 olympijský luk kval. /Baránková/
florbal, ženy:
- 4:30/7:00 semifinále
TV program: pondelok, 11. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.