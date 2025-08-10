Prestížny turnaj je tu, začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (11. august)

Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada v príprave na Hlinka Gretzky Cup 2025.
Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada v príprave na Hlinka Gretzky Cup 2025. (Autor: TASR)
Sportnet|11. aug 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok 11. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 11. august

Hokej

  • 15:30 Nemecko - Švédsko, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 15:30 Kanada - Fínsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup
  • 19:00 Slovensko - USA, skupina B, Hlinka Gretzky Cup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 Česko - Švajčiarsko, skupina A, Hlinka Gretzky Cup

Tenis

  • turnaje ATP a WTA v Cincinnati

Svetové hry v neolympijských športoch

lukostreľba terénna:

  • 3:00 olympijský luk kval. /Baránková/

florbal, ženy:

  • 4:30/7:00 semifinále
TV program: pondelok, 11. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada v príprave na Hlinka Gretzky Cup 2025.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Kanada v príprave na Hlinka Gretzky Cup 2025.
    Prestížny turnaj je tu, začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (11. august)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Prestížny turnaj je tu, začína sa Hlinka Gretzky Cup. Športový program na dnes (11. august)