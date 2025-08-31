Jokič proti Česku či Sinner na US Open. Športový program na dnes (1. september)

Športový program na pondelok, 1. september
Tenis
- od 17:00 US Open 2025
Cyklistika
- Voľný deň, Vuelta a Espaňa
Basketbal
- 12:30 Švédsko - Čierna Hora, ME v basketbale 2025
- 13:45 Estónsko - Turecko, ME v basketbale 2025
- 15:30 Nemecko - Veľká Británia, ME v basketbale 2025
- 17:00 Portugalsko - Lotyšsko, ME v basketbale 2025
- 19:30 Fínsko - Litva, ME v basketbale 2025
- 20:15 Srbsko - Česko, ME v basketbale 2025
Volejbal
- 12:00 USA - Kanada, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
- 15:30 Turecko - Slovinsko, osemfinále MS vo volejbale žien 2025
TV program: pondelok, 1. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.