Futbalové dohrávky a MS v hádzanej žien. Športový program na dnes (1. december)

Hráč tímu Rayo Vallecano Fran Pérez(vpravo) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu
Hráč tímu Rayo Vallecano Fran Pérez(vpravo) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu (Autor: TASR)
1. dec 2025 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 1. decembra. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 1. december

Futbal

  • 13:30 Luxembursko - SLOVENSKO, prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov
  • 20:45 FC Bologna - US Cremonese, 13. kolo Serie A
  • 21:00 Rayo Vallecano - CF Valencia, 14. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 Dallas Stars - Ottawa Senators, NHL

Hádzaná

  • 18.00 Japonsko - Chorvátsko, MS žien 2025
  • 18.00 Senegal - Irán, MS žien 2025
  • 18.00 Česko - Kuba, MS žien 2025
  • 18.00 Kórejská republika - Kazachstan, MS žien 2025
  • 20.30 Dánsko - Rumunsko, MS žien 2025
  • 20.30 Maďarsko - Švajčiarsko, MS žien 2025
  • 20.30 Švédsko - Brazília, MS žien 2025
  • 20.30 Nórsko - Angola, MS žien 2025
TV program: pondelok, 1. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Hráč tímu Rayo Vallecano Fran Pérez(vpravo) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu
    Hráč tímu Rayo Vallecano Fran Pérez(vpravo) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu
    Futbalové dohrávky a MS v hádzanej žien. Športový program na dnes (1. december)
    dnes 00:00
