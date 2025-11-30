Futbalové dohrávky a MS v hádzanej žien. Športový program na dnes (1. december)

Športový program na pondelok, 1. december
Futbal
- 13:30 Luxembursko - SLOVENSKO, prvé kolo kvalifikácie ME 2026 hráčok do 19 rokov
- 20:45 FC Bologna - US Cremonese, 13. kolo Serie A
- 21:00 Rayo Vallecano - CF Valencia, 14. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 Dallas Stars - Ottawa Senators, NHL
Hádzaná
- 18.00 Japonsko - Chorvátsko, MS žien 2025
- 18.00 Senegal - Irán, MS žien 2025
- 18.00 Česko - Kuba, MS žien 2025
- 18.00 Kórejská republika - Kazachstan, MS žien 2025
- 20.30 Dánsko - Rumunsko, MS žien 2025
- 20.30 Maďarsko - Švajčiarsko, MS žien 2025
- 20.30 Švédsko - Brazília, MS žien 2025
- 20.30 Nórsko - Angola, MS žien 2025
TV program: pondelok, 1. december
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.