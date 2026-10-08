Kvalifikácia F1 v Singapure a Slovan v Jadranskej lige. Športový program na dnes (9. október)

Športový program na piatok, 9. októbra
Futbal
- 11:00 Žreb baráže ME hráčov do 21 rokov 2027
- 18:00 Slovensko – Ukrajina, baráž MS 2027 ženy
- 18:00 FC Zlín – Slavia Praha, 10. kolo českej ligy
- 20:30 Borussia Dortmund – Werder Brémy, 5. kolo Bundesligy
- 20:45 RC Lens – Olympique Lyon, 6. kolo Ligue 1
- 21:00 Málaga CF – Espanyol Barcelona, 8. kolo La Ligy
Hokej
- 01:00 Boston Bruins – Utah Mammoth, NHL
- 01:00 Buffalo Sabres – Dallas Stars, NHL
- 01:00 Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks, NHL
- 01:00 Montreal Canadiens – Nashville Predators, NHL
- 01:00 Ottawa Senators – Philadelphia Flyers, NHL
- 01:00 Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild, NHL
- 01:30 New York Islanders – Chicago Blackhawks, NHL
- 02:00 St. Louis Blues – San Jose Sharks, NHL
- 03:00 Calgary Flames – Colorado Avalanche, NHL
- 04:00 Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec – Mountfield HK, 9. kolo českej extraligy
- 17:30 HC VERVA Litvínov – HC Olomouc, 9. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Dynamo Pardubice, 9. kolo českej extraligy
- 18:00 Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav, 9. kolo českej extraligy
- 18:00 Bílí Tygři Liberec – BYD Energie Karlovy Vary, 9. kolo českej extraligy
- 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava, 9. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Dukla Michalovce – HK Poprad, 9. kolo Tipsport ligy
17:30 HK Spišská Nová Ves – HC Prešov, 9. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – Vlci Žilina, 9. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Dukla Trenčín – HK Nitra, 9. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HKM Zvolen – HC Košice, 9. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Rytieri Martin – HC MUŠLA Topoľčany, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 TSS Group Dubnica – HC crypto4me TEBS Bratislava, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva – HK Skalica, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné – HK Levice, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HK Gladiators Trnava, 8. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Žiar nad Hronom – HC Nové Zámky, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA, Peking
- Turnaj ATP, Šanghaj
Kolieskové športy
- 14:30 Zápasy o 13.–16. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
- 16:00 Zápas o 11. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
- 17:30 Zápas o 9. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
- 19:00 Zápas o 7. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
- 22:00 Zápasy o 5. a 3. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
Streľba
- 08:00 Kvalifikácia jednotlivcov, 3. deň (muži, ženy), trap, ME v brokových zbraniach
- 14:30 Finále ženy, trap, ME v brokových zbraniach
- 16:00 Finále muži, trap, ME v brokových zbraniach
Džudo
- 08:30 Eliminácie muži do 100 kg, MS /B. Maťašeje/
- 16:00 Finálový blok, MS
Cyklistika
- 10:00 Tlačová konferencia SZC k MS a ME 2026
Stolný tenis
- 11:00 Tlačová konferencia SSTZ
Lyžovanie
- 11:00 Brífing Petry Vlhovej pred sezónou 2026/27
Motoršport
- 14:30 Kvalifikácia šprintu, F1, Veľká cena Singapuru
Hádzaná
- 18:00 HK Košice – ŠKP Bratislava, 6. kolo Handball extraligy
- 19:00 MHC ŠTART Nové Zámky – HáO TJ Slovan Modra, 6. kolo Handball extraligy
Basketbal
- 18:00 Košice Wolves – Patrioti Levice, 4. kolo Tipos SBL
- 19:00 Cibona Záhreb – BC Slovan Bratislava, A-skupina, 3. kolo Jadranskej ligy
TV program: piatok, 9. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.