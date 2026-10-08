Kvalifikácia F1 v Singapure a Slovan v Jadranskej lige. Športový program na dnes (9. október)

Max Verstappen.
Max Verstappen. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|9. okt 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 9. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 9. októbra

Futbal

  • 11:00 Žreb baráže ME hráčov do 21 rokov 2027

  • 18:00 Slovensko – Ukrajina, baráž MS 2027 ženy

  • 18:00 FC Zlín – Slavia Praha, 10. kolo českej ligy

  • 20:30 Borussia Dortmund – Werder Brémy, 5. kolo Bundesligy

  • 20:45 RC Lens – Olympique Lyon, 6. kolo Ligue 1

  • 21:00 Málaga CF – Espanyol Barcelona, 8. kolo La Ligy

Hokej

  • 01:00 Boston Bruins – Utah Mammoth, NHL
  • 01:00 Buffalo Sabres – Dallas Stars, NHL
  • 01:00 Carolina Hurricanes – Vancouver Canucks, NHL
  • 01:00 Montreal Canadiens – Nashville Predators, NHL
  • 01:00 Ottawa Senators – Philadelphia Flyers, NHL
  • 01:00 Tampa Bay Lightning – Minnesota Wild, NHL
  • 01:30 New York Islanders – Chicago Blackhawks, NHL
  • 02:00 St. Louis Blues – San Jose Sharks, NHL
  • 03:00 Calgary Flames – Colorado Avalanche, NHL
  • 04:00 Vegas Golden Knights – Toronto Maple Leafs, NHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec – Mountfield HK, 9. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC VERVA Litvínov – HC Olomouc, 9. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Dynamo Pardubice, 9. kolo českej extraligy
  • 18:00 Rytíři Kladno – BK Mladá Boleslav, 9. kolo českej extraligy
  • 18:00 Bílí Tygři Liberec – BYD Energie Karlovy Vary, 9. kolo českej extraligy

  • 17:30 HC '05 TAM Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava, 9. kolo Tipsport ligy
  • 17:30 HK Dukla Michalovce – HK Poprad, 9. kolo Tipsport ligy
    17:30 HK Spišská Nová Ves – HC Prešov, 9. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš – Vlci Žilina, 9. kolo Tipsport ligy
  • 18:00 HK Dukla Trenčín – HK Nitra, 9. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 18:00 HKM Zvolen – HC Košice, 9. kolo Tipsport ligy

  • 17:30 Rytieri Martin – HC MUŠLA Topoľčany, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 TSS Group Dubnica – HC crypto4me TEBS Bratislava, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva – HK Skalica, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné – HK Levice, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK '95 Považská Bystrica – HK Gladiators Trnava, 8. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Žiar nad Hronom – HC Nové Zámky, 8. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 

Tenis

  • Turnaj WTA, Peking
  • Turnaj ATP, Šanghaj

Kolieskové športy

  • 14:30 Zápasy o 13.–16. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
  • 16:00 Zápas o 11. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
  • 17:30 Zápas o 9. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
  • 19:00 Zápas o 7. miesto, inline hokej U19, World Skate Games
  • 22:00 Zápasy o 5. a 3. miesto, inline hokej U19, World Skate Games

Streľba

  • 08:00 Kvalifikácia jednotlivcov, 3. deň (muži, ženy), trap, ME v brokových zbraniach
  • 14:30 Finále ženy, trap, ME v brokových zbraniach
  • 16:00 Finále muži, trap, ME v brokových zbraniach

Džudo

  • 08:30 Eliminácie muži do 100 kg, MS /B. Maťašeje/
  • 16:00 Finálový blok, MS

Cyklistika

  • 10:00 Tlačová konferencia SZC k MS a ME 2026 

Stolný tenis

  • 11:00 Tlačová konferencia SSTZ 

Lyžovanie

  • 11:00 Brífing Petry Vlhovej pred sezónou 2026/27 

Motoršport

  • 14:30 Kvalifikácia šprintu, F1, Veľká cena Singapuru

Hádzaná

  • 18:00 HK Košice – ŠKP Bratislava, 6. kolo Handball extraligy
  • 19:00 MHC ŠTART Nové Zámky – HáO TJ Slovan Modra, 6. kolo Handball extraligy

Basketbal

  • 18:00 Košice Wolves – Patrioti Levice, 4. kolo Tipos SBL

  • 19:00 Cibona Záhreb – BC Slovan Bratislava, A-skupina, 3. kolo Jadranskej ligy
TV program: piatok, 9. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Kvalifikácia F1 v Singapure a Slovan v Jadranskej lige. Športový program na dnes (9. október)
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