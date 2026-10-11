ONLINE: OFK Malženice - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 12. kolo)

Futbalisti OFK Malženice a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 12. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Malženice - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
11.10.2026 o 10:30
12. kolo
Malženice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Hrobárik, Kolesnáč.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 12. kola MONACObet ligy medzi OFK Dynamo Malženice a FK Inter Bratislava. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Malženice sú po jedenástich kolách na 13. mieste tabuľky. Horšie je na tom momentálne len Humenné, Bytča a posledný Zvolen. Naposledy remizovali v Petržalke 1:1.
Inter Bratislava je na tom lepšie a so ziskom 16 bodov je siedmy. Naposledy doma remizoval so Zlatými Moravcami 2:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili Malženice.
Malženice sú po jedenástich kolách na 13. mieste tabuľky. Horšie je na tom momentálne len Humenné, Bytča a posledný Zvolen. Naposledy remizovali v Petržalke 1:1.
Inter Bratislava je na tom lepšie a so ziskom 16 bodov je siedmy. Naposledy doma remizoval so Zlatými Moravcami 2:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili Malženice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
11
9
1
1
21:7
28
R
V
V
P
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
9
0
2
22:12
27
P
V
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
2
3
14:10
20
V
R
V
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
6
1
4
18:15
19
V
P
P
V
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
4
3
22:13
16
R
V
R
V
R
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
4
4
3
17:12
16
V
V
R
P
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
11
5
1
5
15:17
16
P
V
V
P
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
3
4
4
12:11
13
R
P
R
V
V
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
3
3
5
16:16
12
V
R
P
V
P
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
3
2
6
14:16
11
R
P
V
P
P
14
MFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body